Samsung Galaxy S21 byl certifikován na 3C. Co jsme se dozvěděli?

Samsung se pomalu ale jistě připravuje na debut vlajkových lodí Galaxy S21, jelikož klasická verze byla nyní certifikována na 3C. Telefon se označuje jako SM-G9910, z čehož se dá odvodit, že se jedná právě o nejnižší model řady Galaxy S21, vzhledem k uniklým informacím.

Samsung Galaxy S21 byl certifikován na 3C

Certifikace odhaluje 25 W nabíjení, takže zde se oproti Galaxy S20 vylepšení zřejmě nedočkáme. Seznam sice neříká přesnou kapacitu baterie, ovšem z dřívějších úniků víme, že to bude hodnota 3 880 mAh. Co se týče ostatních informací, unikl také použitý čipset nebo kapacita paměti RAM.

Pod kapotou by měl tikat čipset Exynos 2100. Doplňovat by jej mělo 8 GB RAM, jelikož se v benchmarku uvádí 6,77 GB, přičemž zbytek je s největší pravděpodobností vyhrazená paměť pro grafický čip. Frekvence jader je na 2,21 GHz, což je oproti Exynosu 990 nárůst. Na Snapdragon 875 bohužel opět stačit Exynos nebude, ale na to jsme si už všichni zvykli.

Jakou verzi Galaxy S21 byste si koupili?