Máme nové informace o Galaxy S20 Fan Edition. Na co se těšit?

Samsung Galaxy S20 Fan Edition je jistě jedním z nejočekávanějších telefonů posledních týdnů a my o něm nyní máme nové informace. Telefon by se měl dostat na pulty obchodů již v listopadu. Přitom se původně očekávalo, že se ho dočkáme až v lednu, tedy ve stejný měsíc, kdy byl uveden Galaxy S10 Lite.

Nové informace o Galaxy S20 Fan Edition

Leaker Evan Blass navíc nedávno vytvořil parádní rendery, kde odhalil nejen kompletní vzhled, ale také barevné varianty tohoto modelu. A že se je na co těšit. Můžeme počítat s Prism Violet, Prism Blue či Prism White. Tyto barvy mají být prodávány globálně, přičemž se na vybrané trhy dostane také červená, zelená, růžová či zlatá barva.

Telefon bude dle tohoto leakera nabízen v LTE a 5G variantě, přičemž poslední spekulace ukazují, že zde bude použitý čipset Exynos 990. Přední stranu telefonu údajně pokrývá Infinity-O displej o velikosti asi 6,5 palce. To se trochu liší od jiných úniků, které tipují 6,7 palce. Můžeme očekávat 120 Hz odezvu, což je jistě příjemná zpráva a také One UI 2.5, které je založeno na Androidu 10. Dočkáme se samozřejmě také One UI 3.0 a Androidu 11.

Těšíte se na tento model?

Zdroj: sammobile.com