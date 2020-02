Kolik místa zabere minuta 8K videa u nových Galaxy S20?

Jak už možná víte, všechny verze telefonů Galaxy S20 umí natáčet jako vůbec první na světě 8K video ve 24 snímcích za sekundu. To samozřejmě přináší zvýšené požadavky na potřebné úložiště, ale není to tak zlé, jak se může na první pohled zdát. Samsung Galaxy S20, S20 Plus a S20 Ultra mají omezení na maximální možnou dobu natáčení 5 minut a to bez ohledu na to, zda se jedná o verzi s čipsetem Exynos nebo se Snapdragonem.

Předchozí Galaxy S10 měla také podobné omezení. Na ní jste mohli natáčet 4K video 10 minut při 30 fps a 5 minut při 60 fps. A kolik místa tedy zabere jedna minuta 8K videa u nových vlajkových lodí? Dle oficiálních čísel zabere minuta natáčení asi 600 MB (skrz formát HEVC). Když si vezmeme, že u loňských modelů zabrala minuta 4K videa asi 350 MB, jedná se o nárůst přibližně 250 MB. To je sice dost, ale hovořilo se o mnohem vyšších číslech.

V praxi stejně využijeme toto rozlišení pouze minimálně. 8K televize/monitory jsou totiž stále dosti drahé. Pokud však máte v plánu natáčet 8K video, doporučujeme zvolit spíše S20 Plus či S20 Ultra, které nabízejí 512 GB úložiště, nebo koupit dostatečně velkou microSD kartu.

Využijete 8K video u Galaxy S20?

Zdroj: gsmarena.com