Samsung Galaxy Note 10 Lite: známe specifikace, cenu i datum odhalení

Společnost Samsung by měla každým dnem představit telefon Galaxy Note 10 Lite a my vám díky leakerovi Rolandovi Quandtovi přinášíme kompletní specifikace. Již ze začátku můžeme říci, že se bude od svého dražšího bratříčka dosti lišit a to nejen ve specifikacích, ale také ve vzhledu. Má mít tlustější rámečky i jinou soustavu fotoaparátů.

Přední stranu telefonu má pokrývat 6,7″ Full HD panel, přičemž srdcem zařízení má být čipset Exynos 9810. Ten tiká také v Galaxy Note 9 či rodině Galaxy S9. Rozhodně se tedy nebude jednat o nijak slabé zařízení, jelikož i rok staré vlajkové lodě od Samsungu mají výkonu na rozdávání. Sekundovat mu má 6 GB operační paměti RAM a o výdrž se postará 4 500 mAh baterie. Ta by nám mohla v kombinaci s menším rozlišením dávat celkem slušnou výdrž. Co se týče fotoaparátu, ten má mít odlišný design, ale hlavní soustava zůstane stejná. Nebude tedy chybět primární snímač, ultraširokoúhlý snímač a také teleobjektiv, přičemž mají mít všechny shodné rozlišení 12 megapixelů.

Jediným rozdílem má být selfie kamerka, která nabídne rozlišení 32 megapixelů. Rozdílná bude také čtečka otisků prstů, která bude klasicky optická, nikoliv ultrazvuková, jako ve vlajkové variantě. Rozměry mají být pak 163,7 x 76,1 x 8,7 mm, přičemž má telefon vážit slušných 198 gramů. Telefon má mít již z výroby nainstalovaný Android 10 s nadstavbou One UI 2.0 a cena má být okolo 600 EUR, tedy asi 15 tisíc korun. Dle spekulací má společnost zařízení představit na začátku ledna, přičemž prodej by měl být zahájen 10. ledna 2020.

Co říkáte na specifikace Galaxy Note 10 Lite?

Zdroj: gsmarena.com