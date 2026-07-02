Obří únik chytrých brýlí od Samsungu! Takhle bude vypadat doprovodná aplikace Hlavní stránka Zprávičky Nový únik odhalil ovládání chytrých brýlí Samsung Galaxy Glasses — gesta na touchpadu, tlačítko kamery i LED indikátory Brýle poběží na platformě Android XR s asistentem Gemini a propojí se s Galaxy Watch i prstenem Galaxy Ring Samsung je má představit na podzim, teaser se čeká už na červencovém Unpacked po boku skládaček Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 2.7.2026 14:20 Žádné komentáře 0 Chytré brýle se staly žhavou kategorií, kterou si dnes nechce nechat ujít žádný velký hráč. Samsung chystá vlastní odpověď na úspěšné Ray-Ban Meta a pár dní před očekávaným odhalením unikly detaily o jejich ovládání. Postaral se o ně web SammyGuru, kterému se dostala do rukou doprovodná aplikace pro správu brýlí. Co únik prozradil Souboj s Metou teprve začíná Kolik budou stát a kdy je uvidíme Co únik prozradil Ovládání má být řešené chytře a bez nutnosti sahat po telefonu. Na pravé straně obrouček bude dotyková plocha — jedním prstem přepnete skladbu, dvěma upravíte hlasitost a ťuknutím spustíte přehrávání nebo přijmete hovor. Vedle ní najdete fyzické tlačítko fotoaparátu: krátký stisk pořídí fotku, podržení spustí nahrávání videa. Pořízené snímky se rovnou objeví v liště Now Bar na telefonech Samsung. Doprovodná aplikace pak poslouží jako řídicí centrum — nabídne automatický import fotek a videí, funkci „najdi mé brýle“, čtení notifikací nahlas i nastavení AI asistentů. Samsung navíc cílí na propojení celého ekosystému: brýle půjde ovládat z Galaxy Watch přes vyhrazenou aplikaci a gesty přes prsten Galaxy Ring. Důležitým detailem jsou LED diody umístěné na rámu zvenčí i zevnitř, které dávají najevo, že kamera právě běží. Souboj s Metou teprve začíná A právě ty LED diody jsou víc než kosmetika. Meta totiž se svými brýlemi čelí v USA žalobě kvůli soukromí a stigma „kamery, která pořád natáčí“ provází celou kategorii. Viditelná signalizace je tak odpověď na obavy okolí. Samsung sází na jinou kartu. Jeho hlavní zbraní je asistent Gemini, který nabízí chytřejší odpovědi, navigaci přes Mapy Google i překlady, a otevřená platforma Android XR propojená s celým Galaxy ekosystémem. Háček je v tom, že první model (s kódovým označením Jinju) nebude mít žádný displej — jde v podstatě o nositelnou kameru s AI a sluchátky, nikoli o holografické brýle. Verze se skutečným micro-LED displejem, kódově Haean, má dorazit až v roce 2027. Kolik budou stát a kdy je uvidíme Podle dosavadních úniků se cena bezdisplejové varianty má pohybovat mezi 379 a 499 dolary, v přepočtu zhruba 8 000 až 10 500 korun. Evropské ceny ovšem bývají vyšší a do hry navíc vstupuje letošní zdražování pamětí a dalších komponent, takže finální částka se může ještě posunout nahoru. Pozor také na to, že veškeré technické parametry zatím pocházejí z úniků, ne od Samsungu. Premiéra se čeká na podzim, první teaser ale možná uvidíme už na Unpacked, které se podle všeho chystá na 22. července. Tam Samsung představí i skládací telefony Galaxy Z Fold8 a Z Flip8 a chytré hodinky. Nasadili byste si chytré brýle s kamerou a AI, nebo vám tahle kategorie zůstává cizí? Zdroje: Notebookcheck, SammyGuru O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytré brýle Samsung únik informací Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Xiaomi chystá čtveřici nových koloběžek! Unikly ceny i parametry jarních novinek Jakub Kárník 8.1.2025