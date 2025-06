Samsung prý zmrazil vývoj fotoaparátů na 3 roky. Místo toho se soustředí na AI

Jestli jste při pohledu na specifikace fotoaparátů v nových modelech Samsung Galaxy S25 trpce polkli a řekli si „no, třeba příští rok“, mám pro vás špatnou zprávu. Korejský gigant podle všeho zakonzervoval vývoj svých fotoaparátů na další dva roky. A jako fanoušek značky i pozorovatel trhu musím říct, že tohle rozhodnutí mě pořádně překvapilo.

Technologický půst do roku 2027

Poslední výrazné vylepšení fotoaparátů u základních modelů Galaxy S proběhlo před více než třemi lety. Od té doby Samsung spíš jen cizeluje software a AI funkce, zatímco hardware zůstává prakticky beze změny. A teď to vypadá, že tahle stagnace bude pokračovat ještě hodně dlouho.

Renomovaný informátor Ice Universe, který má pozoruhodně přesnou historii úniků informací ze Samsungu, přišel s překvapivým tvrzením: Samsung prý neplánuje zásadní vylepšení fotoaparátů až do řady Galaxy S28. To znamená, že jak Galaxy S26, tak i S27 nabídnou v podstatě identickou sestavu fotoaparátů, jakou známe z letošní řady S25.

Posedlost štíhlou linií a finanční tlaky

Za tímto krokem stojí podle informátora dvě klíčové motivace. Tou první je posedlost Samsungu tenkými a lehkými telefony. Stačí se podívat na Galaxy S25 Edge, tenký profil značně omezuje prostor pro větší fotosenzory.

Polovodičová divize Samsungu se navzdory miliardovým investicím potýká s problémy, a mobilní divize proto musí generovat co největší zisky. Jak toho docílit? Samozřejmě škrtáním nákladů na hardware a spoléháním se na marketingově atraktivní AI funkce.

Na druhou stranu – Samsungu to vychází. Právě Galaxy AI patří mezi nejpraktičtější a nejpoužitelnější formu umělé inteligence v telefonech, alespoň dle mého názoru. Stejně tak nadstavba One UI v sedmé verzi dozrála do naprosto vyladěného systému, který v mnoha ohledech předčí čistý Android. Samsung zkrátka přesunul inovační energii ze senzorů do softwaru, což dává v dnešní době AI vlastně smysl. Možná se tak stává jakýmsi „Applem světa Androidu“ – méně častých hardwarových revolucí, zato důraz na kvalitu a promyšlenost celkového zážitku. A co si budeme povídat, tento přístup má určitě své kouzlo i výhody.

Konkurence nezahálí

Situace je o to absurdnější, že konkurence mezitím pořádně šlape na plyn. Xiaomi, Honor, vivo a další značky masivně investují do větších a lepších fotosenzorů. Stačí se podívat na nedávno představený Xiaomi 15 Ultra s obřím jednopalcovým senzorem nebo na vivo X200 Pro, který má snad nejlepší teleobjektiv na trhu.

Ještě před pár lety by takový přístup byl nemyslitelný. Samsung byl synonymem inovací – vzpomeňme si na průlomový 108MPx senzor v Galaxy S20 Ultra nebo revoluční periskopický teleobjektiv.

Probuzení až v roce 2027?

Ice Universe varuje fanoušky značky, že zásadní vylepšení fotoaparátů nepřijde ani s Galaxy S27 Ultra, což je obzvlášť překvapivé. Ultra modely byly vždy technologickými výkladními skříněmi Samsungu, kde se šetřilo nejméně. Vypadá to, že až Galaxy S28 v roce 2027 by mohl konečně přinést nějakou výraznější inovaci. Samozřejmě, jde zatím jen o neoficiální informace a plány se mohou změnit. Osobně v to upřímně doufám.

Stačí vám současné fotoaparáty u telefonů Galaxy S?

Zdroj: X (IceUniverse), SamMobile