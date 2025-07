Je tohle designem nejzajímavější Samsung telefon? Galaxy F36 5G zláká nejen koženými zády

Samsung bez velkého humbuku oficiálně odhalil nový Galaxy F36 5G v Indii. Novinka láká především na prémiový design s koženým vzorem na zádech ve třech atraktivních barvách – korálově červené, luxusní fialové a onyxově černé. Telefon se pyšní výjimečně tenkým profilem pouhých 7,7 mm a přitom si zachovává robustní baterii i slušnou výbavu fotoaparátů. Korejský výrobce zjevně míří na zákazníky, kteří hledají stylový smartphone s dlouhodobou softwarovou podporou za přijatelnou cenu.

Prémiový displej a známé vnitřnosti

Přední straně dominuje 6,7palcový Super AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Obrazovka je chráněna odolným sklem Corning Gorilla Glass Victus+, což je u telefonů této cenové kategorie spíše vzácnost. Design narušuje pouze malý výřez ve tvaru kapky vody, který ukrývá 13Mpx selfie kameru s podporou 4K videa.

O výkon se stará čipset Exynos 1380 společně se 6 nebo 8 GB RAM a 128GB úložištěm. Potěší možnost rozšíření úložiště pomocí microSD karty až o 2 TB. Stejný procesor mimochodem využíval třeba Samsung Galaxy A54 nebo loňský Galaxy A35 5G. Dneska už by se tedy rozhodně daly najít lepší čipy a procesor tak nelze považovat za bůhvíjak silnou stránku zařízení.

Sestava tří fotoaparátů

Samsung Galaxy F36 5G přichází se třemi fotoaparáty na zadní straně. Hlavní 50Mpx snímač disponuje světelností f/1,8 a především optickou stabilizací obrazu (OIS), která pomůže minimalizovat otřesy. Doplňuje ho 8Mpx ultra širokoúhlý objektiv (f/2,2) a 2Mpx makro kamera (f/2,4). Třešničkou na dortu je podpora 4K videa jak u hlavního, tak i u předního fotoaparátu.

Fotoaparáty navíc podporují řadu AI funkcí jako Object Eraser pro odstranění nežádoucích objektů ze snímků, Image Clipper pro výřez objektů nebo Edit Suggestions, které nabídnou automatické návrhy úprav. Nechybí ani funkce Circle to Search od Googlu, která umožňuje hledat cokoliv zakroužkováním na obrazovce.

Baterie, konektivita a skvělá softwarová podpora

Energii dodává 5 000mAh baterie s podporou 25W rychlého nabíjení. Oproti řešením čínských telefonů není ani jedna z hodnot zrovna atraktivní, ale u Samsungu jsme na tento konzervativnější přístup již zvyklí. Z hlediska konektivity telefon nabízí 5G, duální Wi-Fi AC, Bluetooth 5.3, GPS a NFC s funkcí Tap and Pay. Nechybí ani odolnost IP67 proti vodě a prachu.

Významným lákadlem je bezesporu software. Galaxy F36 5G přichází s Androidem 15 a moderní nadstavbou One UI 7. Samsung navíc slibuje šest generací aktualizací operačního systému a šest let bezpečnostních aktualizací, což je v této cenové kategorii nadprůměrné. Telefon tedy bude dostávat aktualizace až do roku 2031.

Cena a dostupnost

Samsung Galaxy F36 5G bude v Indii dostupný od 29. července za cenu 17 499 rupií (přibližně 4 300 Kč) za verzi 6/128 GB a 18 999 rupií (asi 4 700 Kč) za variantu 8/128 GB. Na český trh se model oficiálně nepodívá. Namísto toho se u nás vyplatí pořídit například Samsung Galaxy A36 5G nebo levnější Galaxy A26 5G.

Co na design a výbavu Galaxy F36 5G říkáte vy?

Zdroje: Samsung, Gizmochina, GSMArena