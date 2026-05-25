Samsung Galaxy Buds4 Pro už v Česku nestojí ani 4,5 tisíce. Lákají na účinné ANC, parádní zvuk a bezdrátové nabíjení krabičky

Adam Kurfürst
25.5.2026 08:00
Nejnovější prémiová sluchátka od Samsungu začala zlevňovat už těsně po uvedení a nyní spadla na další cenové minimum. Galaxy Buds4 Pro v březnu dorazily za 6 199 Kč a v Česku je teď pořídíte od 4 453 Kč. Aktuální ceny napříč obchody si porovnáte přímo na Heurece. Pyšní se kvalitním potlačením hluku, krabičkou s bezdrátovým nabíjením a parádním zvukem.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud máte telefon Samsung Galaxy a chcete prémiový zvuk s výborným ANC.
⚠️ Zvažte, že většina chytrých funkcí je vázaná na ekosystém Galaxy a na cizím Androidu je nevyužijete.
💡 Od 4 453 Kč jde o citelně přístupnější cenu, než byla březnová 6 199 Kč.

Proč jsou tahle sluchátka zajímavá

Samsung u nové generace sáhl hlavně do vnitřností. Nejdůležitější změnou je širší hloubkový měnič (woofer) s plochou větší zhruba o 20 %, který se stará o basy. Ve spojení s dvoupásmovým reproduktorem a duálním zesilovačem nabízí Hi-Fi zvuk až 24bit/96kHz. Druhým tahákem je vylepšené adaptivní ANC, které se přizpůsobuje okolí i tvaru ucha a podle naší recenze si bez problémů poradí s hlukem v autobuse nebo vlaku.

Klíčové parametry vysvětlené lidsky

Sluchátka jsou špunty se silikonovými nástavci a odolností IP57 (pozor, nabíjecí pouzdro voděodolné není). Baterie vydrží až 6 hodin přehrávání se zapnutým ANC a s pouzdrem celkem až 26 hodin. Připojení obstará Bluetooth 6.1 s Auto Switch a podporou Auracast. Praktickým bonusem je bezdrátové nabíjení pouzdra, které v naší recenzi patřilo k vyzdvihovaným vlastnostem. Pro hovory slouží šest mikrofonů s funkcí Super Clear Call.

Jak se osvědčila v praxi

V naší recenzi sluchátka zaujala hlavně zvukem s důrazem na basy – náš redaktor jako posluchač drum and bassu jejich podání pochválil. Pozitivně hodnotil i účinné ANC, které mu pocitově přišlo lepší než u Pixel Buds Pro 2, a už zmíněné bezdrátové nabíjení pouzdra. Objevila se ale i výtka: ovládání gesty a mačkáním nožičky není zpočátku úplně intuitivní a chvíli trvá, než si na něj člověk zvykne.

Naplno vyniknou s telefonem Samsung

Tohle je klíčové při rozhodování: většina pokročilých funkcí je vázaná na ekosystém Galaxy. Zvuk ve 24bit/96kHz, Super Clear Call, překlad v reálném čase, gesta hlavou, 360 audio i ovládání bez instalace aplikace obvykle vyžadují telefon Samsung Galaxy s novějším One UI. Připojit sluchátka přes Bluetooth a poslouchat hudbu jde s jakýmkoliv zařízením, ale na cizím Androidu nebo iPhonu o velkou část chytrých vychytávek přijdete. Pro majitele telefonů Samsung jde naopak o ideální doplněk.

Kdy to smysl nedává

Pokud nemáte telefon Samsung, většinu přidané hodnoty nevyužijete a vyplatí se spíš sluchátka, která chytré funkce nevážou na jednu značku. Když potřebujete maximálně odolné pouzdro, mějte na paměti, že krytí IP57 platí jen pro samotná sluchátka. A jestli vám vadí ovládání gesty a mačkáním nožičky, počítejte s krátkým zvykáním.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Pro majitele telefonů Samsung Galaxy, kteří chtějí prémiový zvuk, silné ANC a chytré funkce, je cena od 4 453 Kč výrazně příznivější než březnových 6 199 Kč a dělá ze sluchátek lákavou koupi. Dostanete širší woofer, Hi-Fi 24bit/96kHz a bezdrátové nabíjení pouzdra. Pokud ale telefon Samsung nemáte, zvažte, jestli zaplatit za funkce, které nevyužijete – v takovém případě dává smysl hledat jinde.

Vážou pro vás značková sluchátka funkce na jeden ekosystém příliš, nebo vám to u telefonu Samsung nevadí?

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

