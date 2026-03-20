Sluchátka řady Galaxy Buds4 vylepšují kvalitu hovorů pomocí technologie HD Voice Komerční článek Publikováno: 20.3.2026 15:00 Komerční článek Na nedávné akci Galaxy Unpacked představil Samsung dosud nejvyspělejší verzi Galaxy Buds. Elegantní sluchátka řady Galaxy Buds4 výborně padnou do uší a také skvěle znějí, disponují Hi-Fi zvukem a díky inovativnímu provedení jsou odolnější než předchozí verze. Zkrátka a dobře nabízejí zároveň špičkovou kvalitu a jedinečný komfort. Uživatelé mohou model Buds4 Pro nebo Buds4 bez sebemenších problémů připojit k libovolnému zařízení, které patří do ekosystému Galaxy – stačí otevřít pouzdro. A při spárování s telefonem řady Galaxy S26 se lze těšit i na dokonale čisté hovory. Ať už probíráte pracovní věci s kolegy nebo si povídáte s blízkými, nepochybně poznáte a oceníte rozdíl oproti předchozím typům – stojí za nám technologie HD voice. Jak technologie HD funguje? Základem nového systému je vyspělé potlačení šumu s pomocí umělé inteligence. Sluchátka řady Galaxy Buds4 mají hned několik mikrofonů, které snímají zvuk z různých směrů, a součástí výbavy je i technologie Voice Pick Up Unit (VPU), schopná rozeznat a zvýraznit hlasy uživatelů. Vyspělé systémy pak dokážou zvuk v reálném čase analyzovat a oddělit hovor od šumu v pozadí, jako například pouliční hluk, vítr, ale také hovor jiných lidí poblíž. Při tradičních hovorech přes Bluetooth se hlasové frekvence pohybují jen v omezené vlnové délce, takže hovor zní komprimovaně a často nepříliš přirozeně. Pro technologii HD Voice to ovšem neplatí, frekvenční rozsah Bluetooth se totiž zvětšuje na dvojnásobek, a to na 16 kHz (tzv. super wide band). Systém zároveň využívá modely strojového učení, jimiž potlačuje šum a zvýrazňuje lidský hlas. Díky většímu frekvenčnímu rozsahu vynikne každé slovo Větší frekvenční rozsah zvýrazňuje především některé hlásky, třeba sykavky, které při běžném přenosu přes Bluetooth často trochu zanikají. Hovor je tak jasnější a působí přirozeněji. Díky kombinaci inteligentního potlačení šumu a většího frekvenčního rozsahu má volající pocit, že druhý účastník hovoru stojí prakticky vedle něj. Jedinými sluchátky s podporou HD Voice u telefonů a tabletů Galaxy jsou právě sluchátka Galaxy Buds. Jak se systém HD Voice aktivuje: Zapněte sluchátka Galaxy Buds a na telefonu Galaxy zvolte menu Nastavení à Nastavení sluchátek Galaxy Buds à Kvalita zvuku a efekty à Možnost pokročilé kvality à Super širokopásmový hovor. Výhody ekosystému Galaxy Kvalitní zvuk samozřejmě nabízí spousta sluchátek, ovšem technologii HD Voice získáte jen při spárování Galaxy Buds s dalším zařízením Galaxy. Jakmile hovor začne, sluchátka řady Galaxy Buds4 začnou účinně potlačovat šum v pozadí a zároveň zvýrazní a zkvalitní hovor, aby zněl zcela přirozeně. To je jen jedna z výhod optimalizovaného ekosystému Galaxy. Na stránkách samsung.com si můžete vybrat sluchátka řady Galaxy Buds4 a dozvědět se vše potřebné o dalších zařízeních Galaxy. Poznámka redakce Komerční články nepíše redakce Svět Androida, ale pouze poskytuje prostor pro zveřejnění článku od partnera.