Společnost Samsung právě do světa vypustila nový update pro svá bezdrátová sluchátka první generace. Aktualizace pro původní Galaxy Buds totiž obsahuje mnoho funkcí, které známe z novějších Galaxy Buds Plus. Na co se tedy majitelé mohou těšit?

Jednou ze zásadních funkcí je Microsoft Swift Pair. Ta vám umožní spárovat sluchátka s Windows 10 mnohem rychleji. Není nutné složitě lézt do nastavení a připojovat sluchátka tam, ale stačí to provést v oznamovacím centru. Podmínkou je verze Windows 10 build 1803 či novější. Další zajímavou funkcí je Ambient Sound, což je v podstatě opak potlačení šumu. Sluchátka zachytí zvuk okolo a pošle vám jej přímo do sluchátek. Nemusíte tak snižovat hlasitost a přesto uslyšíte své okolí.

Nechybí ani zlepšení práce s aplikací Spotify. Nyní můžete pomocí klepnutí na sluchátka a následném podržení spustit Spotify a pokračovat v poslechu hudby přesně tam, kde jste skončili. Pokud klepnete znovu, Spotify vás zavede do doporučených seznamů skladeb. Je rozhodně sympatické, že se Samsung takto snaží a podporuje starší generaci svých sluchátek. Aktualizace by měla být dostupná nyní a to ve všech regionech.

Přišla vám již nová aktualizace na Galaxy Buds?

Zdroj: gsmarena.com