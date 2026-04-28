Samsung Galaxy A57 hodně zlevnil! Všestranný model střední třídy už nestojí ani 10 tisíc Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy A57 5G je novinka se 6,7" displejem, 50Mpx fotoaparátem a 6 lety velkých aktualizací Androidu Telefon byl uveden na český trh teprve 10. dubna, od té doby už stihl výrazně zlevnit Na Heurece ji nyní koupíte od 9 090 Kč místo uváděné ceny 12 999 Kč (sleva 3 909 Kč) Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.4.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Samsung Galaxy A57 5G se v Česku dostal do prodeje 10. dubna 2026 a výrobce tehdy nasadil cenu 12 999 Kč za základní variantu 8/128 GB. Nyní, jen pár týdnů po startu, najdete Galaxy A57 5G na Heurece od 9 090 Kč, což je sleva 3 909 Kč proti nástupní ceně. Aktuální nejnižší nabídku napříč prodejci si můžete ověřit přímo v katalogu na Heurece. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte solidní střední třídu s dlouhou softwarovou podporou a kvalitním displejem.⚠️ Zvažte, pokud chcete maximální výkon na hraní – Exynos 1680 cílí spíš na běžné použití než na nejnáročnější tituly.💡 Za 9 090 Kč dostáváte Samsung s 6 lety velkých aktualizací, IP68 a optickou stabilizací u hlavního fotoaparátu – v této cenové třídě nadprůměrná výbava. Proč je tahle sleva neobvyklá Telefony Samsung řady A bývají z hlediska cenové stability dost tvrdohlavé – po startu prodeje typicky drží cenu několik měsíců a první výraznější slevy přicházejí až s podzimními akcemi. To, že Galaxy A57 5G zlevnil o 3 909 Kč jen pár týdnů po uvedení, je proto pro zájemce dobrá zpráva. Pokles z 12 999 Kč na 9 090 Kč znamená zhruba 30% slevu a posouvá telefon do kategorie, kde se mu konkuruje jen těžko – i model Galaxy A37 5G startuje na 10 499 Kč. Klíčové parametry: displej, výkon, foťák Displej je u Galaxy A57 5G jedním z hlavních argumentů: 6,7″ Super AMOLED+ s rozlišením Full HD+ a obnovovací frekvencí 120 Hz. Samsung uvádí jas až 1 900 nitů a doplňuje ho technologií Vision Booster pro lepší čitelnost na přímém slunci. Sklo Gorilla Glass Victus+ se postará o ochranu, certifikace IP68 pak o to, aby telefon přežil pád do umyvadla nebo dešťovou sprchu. O výkon se stará nový osmijádrový procesor Exynos 1680 doplněný 8 GB operační paměti LPDDR5X. Samsung u tohoto čipu deklaruje až o 15 % rychlejší grafický výkon proti A56 5G a větší parní komoru pro lepší odvod tepla. V praxi to znamená plynulý chod systému, žádný problém s běžnými hrami a slušnou rezervu pro multitasking. Na nejnáročnější AAA tituly v nejvyšších detailech to ale není – pro to je tu Galaxy S25 a vyšší. Fotosestava: 50Mpx hlavní snímač se světelností f/1,8 a optickou stabilizací (OIS), 12Mpx ultraširoký objektiv a 5Mpx makro. Vpředu pak 12Mpx selfie kamera s podporou Super HDR. Hlavní snímač má pixely o velikosti 1 µm a vylepšený obrazový procesor pro funkci Nightography, která řeší noční scény. OIS u hlavního foťáku je v této cenové třídě stále docela vzácná věc – konkurence ji často nahrazuje jen elektronickou stabilizací. 6 + 6: dlouhá podpora jako hlavní lákadlo Z čistě praktického pohledu je největším benefitem Galaxy A57 5G závazek 6 velkých verzí Androidu a 6 let bezpečnostních aktualizací. Telefon startuje s Androidem 16 a nadstavbou One UI 8.5, což znamená, že posledních systémových aktualizací se dočká až s Androidem 22, někdy v roce 2032. To je výrazně nad rámec toho, co nabízí konkurence ve střední třídě – běžný standard se pohybuje kolem 4 let. Pro někoho, kdo telefon nechce měnit každé dva roky, je to možná důležitější parametr než cokoli jiného. Součástí výbavy jsou AI funkce pod značkou Awesome Intelligence: Mazání objektů, Best Face pro skupinové fotky (sloučení nejlepších výrazů z několika snímků), Návrhy úprav v reálném čase a Circle to Search s rozpoznáváním více objektů najednou. Bonus je integrace s Google Gemini. Stejnou sadu sice mají i jiné Galaxy telefony, ale ve střední třídě to pořád představuje slušnou nadhodnotu. Praktická stránka: design, baterie, konektivita Samsung u A57 znatelně zhubl: tloušťka pouhých 6,9 mm a hmotnost 179 gramů dělají z telefonu jeden z nejtenčích modelů řady A vůbec. V ruce to opravdu znát – proti loňskému A56 (7,4 mm, 198 g) je rozdíl viditelný i na pohled. Záda jsou lesklá skleněná v ekvivalentu glazované keramiky, k dispozici jsou barvy Awesome Navy, Awesome Gray, Awesome Icyblue a Awesome Lilac. Baterie má kapacitu 5 000 mAh, což by podle Samsungu mělo stačit na až dva dny běžného používání. Nabíjení zvládá 45W technologii Super Fast Charging 2.0 – z 0 na 60 % se telefon dostane za 30 minut. Bezdrátové nabíjení tu chybí, což u střední třídy zatím není výjimka, ale stojí to za zmínku. Konektivita zahrnuje 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, Dual SIM + eSIM. Slot na microSD kartu kompletně chybí – pokud potřebujete víc než 128 GB, je třeba sáhnout po dražší variantě 256 GB. Zabezpečení řeší čtečka otisků prstů integrovaná v displeji a hardwarová bezpečnostní platforma Knox Vault, kterou Samsung dříve nabízel jen ve vyšších řadách. K dispozici je také Quick Share pro rychlý přenos souborů a Smart Switch pro migraci dat z iPhonu nebo Androidu. Kdy to smysl nedává Pokud jste náročný hráč nebo přecházíte z vyššího modelu typu Galaxy S23 a očekáváte vlajkový výkon, Galaxy A57 5G vás zklame – Exynos 1680 je solidní procesor pro běžné použití, ale na náročné hry s vysokými detaily nestačí. Pro hraní dává v podobné cenové hladině smysl spíš nějaký telefon se Snapdragonem 7s Gen 3 nebo Dimensity 7400. Druhá situace: pokud potřebujete kvalitní teleobjektiv s optickým zoomem, sáhnete jinde. A57 má sice vylepšený hlavní snímač s OIS a slušné ultraširoké, ale klasický telefoto chybí – 5Mpx senzor je makro, ne tele. A třetí důvod: jste nadšenci do paměťových karet. Galaxy A57 microSD slot nemá, takže pokud řešíte velkou knihovnu hudby nebo fotek lokálně, musíte si vystačit s vestavěnými 128 GB nebo zaplatit za vyšší variantu. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 9 090 Kč Galaxy A57 5G nabízí kombinaci, která se ve střední třídě obvykle dělí mezi více modelů: kvalitní AMOLED+ displej s vysokým jasem, OIS u hlavního fotoaparátu, certifikaci IP68, hardwarovou Knox Vault bezpečnost a šestiletou softwarovou podporu. Pro většinu uživatelů, kteří chtějí spolehlivý telefon na 4–5 let bez kompromisů v každodenním používání, je to v této ceně racionální volba. Sleva 3 909 Kč proti nástupní ceně 12 999 Kč jen pár týdnů po startu prodeje pak celou nabídku posouvá do polohy, kde má smysl jednat rychle – takhle nízko se nový Samsung dostane jen tehdy, když je o produkt soutěž mezi prodejci. Je pro vás dlouhá softwarová podpora rozhodující parametr při výběru telefonu? 