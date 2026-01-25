Samsung Galaxy A57 se poprvé ukázal na fotografii. Takhle bude vypadat Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy A57 se poprvé ukázal na reálných fotografiích z čínské certifikace TENAA Design zůstává prakticky totožný s předchůdcem, přibyla však nová fialová barva Telefon by měl dorazit už v únoru 2026 s procesorem Exynos 1680 a Androidem 16 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.1.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Po sérii úniků specifikací se Samsung Galaxy A57 konečně ukázal i na prvních reálných fotografiích. Snímky pocházejí z čínské certifikační databáze TENAA a potvrzují, že Samsung u svého budoucího hitu střední třídy nesáhne k žádným designovým revolucím. To ale nemusí být nutně špatná zpráva. Evoluce místo revoluce Galaxy A57 na první pohled téměř nerozeznáte od modelu A56. Vertikální kamerový modul v levém horním rohu zadní strany zůstává zachován, pouze došlo k mírnému přetvarování a ztenčení celého ostrůvku. Samsung zjevně pokračuje v designovém směru, který u řady Galaxy A nastolil loni – tedy sjednocení všech objektivů do jednoho celistvého modulu. Novinkou je fialová barevná varianta, která u předchůdce chyběla. Jaké další barvy Samsung připravuje, zatím nevíme. Co o Galaxy A57 víme Díky dřívějším certifikacím máme poměrně jasnou představu o výbavě. Telefon dostane 6,6″ AMOLED displej s rozlišením Full HD+ a čtečkou otisků prstů přímo v obrazovce. Rozměry 161,5 × 76,8 × 6,9 mm naznačují štíhlejší konstrukci než u předchůdce. Pod kapotou bude tikat procesor Exynos 1680 s grafikou Xclipse 550, který v benchmarku Geekbench předvedl přibližně 15% nárůst výkonu oproti současnému Exynosu 1480. Samsung nabídne varianty 8/256 GB a 12/256 GB. Únik prozrazuje barvy Samsungu Galaxy S26 Ultra. Hlavní roli si má zahrát fialová Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Fotovýbava zahrnuje 50Mpx hlavní snímač, 12Mpx ultrašíro a 5Mpx makro kameru. Selfie obstará 12Mpx objektiv. O energii se postará 5 000mAh baterie s 45W nabíjením. Telefon poběží na Androidu 16 s nadstavbou One UI 8. Kdy se dočkáme? Samsung má údajně v plánu představit Galaxy A57 společně s levnějším Galaxy A37 už v únoru 2026. To je nezvykle brzy – modely střední třídy od Samsungu typicky přicházejí až v březnu. Softwarová podpora by měla odpovídat předchůdci, tedy šest velkých aktualizací Androidu a šest let bezpečnostních záplat. Líbí se vám design Galaxy A57? Zdroje: Notebookcheck, @ZionsAnvin/X O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Samsung Samsung Galaxy A57 Střední třída únik Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025