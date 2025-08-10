TOPlist

Samsung už chystá další bestseller. Galaxy A57 se objevil v Geekbench s novým procesorem

  • Samsung Galaxy A57 se nejspíš objevil v databázi Geekbench s procesorem Exynos 1680
  • Nový čipset nese kódové označení S5E8865 a obsahuje grafiku Xclipse 550
  • Prototyp dosáhl v OpenCL testu výsledku 6524 bodů

Adam Kurfürst
10.8.2025 20:00
Ikona komentáře 0
samsung galaxy a56 guma fotoaparaty

Samsung evidentně začal pracovat na nástupci letošního modelu střední třídy Galaxy A56, který byl představen teprve v březnu. V benchmarkové databázi Geekbench se nyní objevil prototyp telefonu s novým procesorem Exynos 1680, který s největší pravděpodobností patří chystanému modelu Galaxy A57.

Nový procesor s překvapivou grafikou

V databázi Geekbench se telefon objevil pod označením „Samsung Electronics Co., Ltd. Full Android on S5E8865 ERD“. Kódové jméno S5E8865 patří právě procesoru Exynos 1680, který patrně nahradí současný Exynos 1580 z modelu Galaxy A56. Zajímavostí je grafický čip Xclipse 550, který překvapivě obsahuje pouze 2 výpočetní jednotky oproti čtyřem u předchůdce.

samsung galaxy a57 geekbench opencl

I přes menší počet výpočetních jednotek dosáhl prototyp v OpenCL testu skóre 6524 bodů, což je téměř srovnatelné s výkonem grafiky Xclipse 540. Procesor má opět 8 jader rozdělených do tří clusterů a testovaný model disponoval 8 GB operační paměti.

Kdy se dočkáme oficiálního představení?

Samsung zatím neoznámil žádné podrobnosti o Galaxy A57 – a na jakékoliv oficiální informace si s nejvyšší pravděpodobností ještě dlouho počkáme. Dá se ale očekávat, že novinka opět dorazí na jaře a naceněná bude na přibližně 12 tisíc korun (pokud se něco výrazněji nezmění).

samsung galaxy a56 zelena dreveny stul

Aktuálně prodávaný Samsung Galaxy A56 nabízí 6,7″ AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí, 50Mpx hlavní fotoaparát a 5000mAh baterií s podporou 45W nabíjení. Po stránce softwaru láká na chytré funkce v rámci balíčku Awesome Intelligence.

Těšíte se na Samsung Galaxy A57 s novým procesorem?

Zdroje: Geekbench, Notebookcheck, Gizmochina

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
