Galaxy A56 zlevnil pod 7 tisíc! Má skvělý software, solidní foťáky a dostatečný výkon

  • Samsung Galaxy A56 poprvé pod 7 000 Kč: EU distribuce od 6 850 Kč (původně 11 000 Kč)
  • Střední třída s Exynosem 1580, 45W nabíjením a 6 lety aktualizací One UI
  • Jedná se o solidní základ a za tuto cenu i fajn poměr/cena výkon

Jakub Kárník
Jakub Kárník
30.11.2025 20:00
galaxy a56

Samsung Galaxy A56 přišel v březnu 2025 za 11 000 Kč jako nástupce populárního A55. Po pár měsících se cena ustálila pod 10 tisíci a nyní poprvé klesla pod 7 000 Kč – EU distribuce je k mání od 6 850 Kč.

Design: tenčí a lehčí

Samsung udělal pár dobrých věcí. Displej vyrostl z 6,6″ na 6,7″ bez toho, aby telefon ztloustl – naopak, je tenčí (7,4 mm) a lehčí (198 g) než A55. Tělo je prémiové: hliníkový rám, Gorilla Glass Victus+ na přední i zadní straně, IP67 (odolnost proti prachu a vodě).

galaxy a56 na drevenem stole

Ale chybí slot na microSD kartu. Samsung ji vyjmul, takže jste omezeni na 128 nebo 256 GB interního úložiště. To je krok zpět, zejména u střední třídy, kde lidé chtějí určitou úroveň flexibility.

Displej

6,7″ Super AMOLED s rozlišením 1080 × 2340 pixelů (385 ppi) je solidní, má dynamickou frekvence 1-120 Hz, podporuje HDR10+. Maximální jas je 1 200 nitů v HBM režimu, 1 900 nitů peak. V praxi to znamená dobrý jas na slunci, syté barvy a plynulé posouvání. Není to top displej jako u S25, ale pro střední třídu je velice solidní.

Exynos 1580

Samsung nasadil nový Exynos 1580. Je to 4nm čipset s 8 P-Cores (1× 2,9 GHz + 3× 2,6 GHz) a 16 E-Cores (4× 1,9 GHz). V dané třídě je to spíše průměr, třeba takové POCO X7 Pro je za podobné peníze čistě výkonnostně jinde, ale na běžné používání i hraní her postačí, avšak u těch náročných budete muset snížit detaily.

Pozitivní je skvělé chlazení – telefon se ani při náročnějších úkolech výrazně nezahřívá. Samsung tradičně umí optimalizovat lépe než čísla v benchmarcích naznačují.

Baterie a nabíjení: konečně 45W

5 000 mAh baterie – stejná kapacita jako u A55. Výdrž je solidní, Samsung hlásí až 29 hodin videí (v ideálních podmínkách). V praxi počítejte s celým dnem na jedno nabití při běžném používání.

Novinkou je 45W nabíjení (oproti 25W u A55). Z 0 na 65% za 30 minut, plné nabití za 68 minut. To je rychlejší než u základního Galaxy S25, což je absurdní – střední třída nabíjí rychleji než vlajková loď.

Fotoaparáty

Fotosestava je následující: 50MPx hlavní (f/1.8, OIS), 12MPx ultraširokáč (123°), 5MPx makro. Selfie kamera: 12MPx (oproti 32MPx u A55).

Hlavní fotoaparát je relativně dobrý. Fotky mají dobré barvy za dne a solidní úroveň detailů. Noční režim je OK díky OIS, ale ne tak dobrý jako u některé konkurence. Ultraširokáč je slabý – 12MPx je málo, detaily chybí, barvy nesedí s hlavním fotoaparátem. V dané cenovce bude v pohodě, ale nečekejte od něj zázraky.

Selfie kamera je ale výborná – 12MPx vytváří detailní selfies s dobrým HDR. Video je taky skvělé – 4K/30fps s 10-bit HDR na selfie kameře, gyro-EIS na zadní. Tady Samsung vyniká, žádný telefon za 7 tisíc nebude točit lépe.

One UI 7: šest let aktualizací

Galaxy A56 přichází s Androidem 15 a One UI 7, ten byl však už aktualizován na Android 16 s One UI 8. Samsung slibuje 6 let velkých aktualizací systému, což je nejdelší podpora ve střední třídě.

One UI 8 je plynulé, odladěné, s funkcemi jako Circle to Search, Knox Vault (bezpečnostní platforma EAL5+). Pokud máte rádi Samsung ekosystém, budete spokojeni.

Verdikt: solidní základ

Za 6 850 Kč je Samsung Galaxy A56 rozumná volba pro lidi, kteří chtějí Samsung a dlouhou softwarovou podporu. Dostanete prémiový design, solidní displej, dobré video a fotky, 6 let aktualizací.

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
