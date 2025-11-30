Galaxy A56 zlevnil pod 7 tisíc! Má skvělý software, solidní foťáky a dostatečný výkon Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy A56 poprvé pod 7 000 Kč: EU distribuce od 6 850 Kč (původně 11 000 Kč) Střední třída s Exynosem 1580, 45W nabíjením a 6 lety aktualizací One UI Jedná se o solidní základ a za tuto cenu i fajn poměr/cena výkon Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 30.11.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Samsung Galaxy A56 přišel v březnu 2025 za 11 000 Kč jako nástupce populárního A55. Po pár měsících se cena ustálila pod 10 tisíci a nyní poprvé klesla pod 7 000 Kč – EU distribuce je k mání od 6 850 Kč. Design: tenčí a lehčí Samsung udělal pár dobrých věcí. Displej vyrostl z 6,6″ na 6,7″ bez toho, aby telefon ztloustl – naopak, je tenčí (7,4 mm) a lehčí (198 g) než A55. Tělo je prémiové: hliníkový rám, Gorilla Glass Victus+ na přední i zadní straně, IP67 (odolnost proti prachu a vodě). Ale chybí slot na microSD kartu. Samsung ji vyjmul, takže jste omezeni na 128 nebo 256 GB interního úložiště. To je krok zpět, zejména u střední třídy, kde lidé chtějí určitou úroveň flexibility. Displej 6,7″ Super AMOLED s rozlišením 1080 × 2340 pixelů (385 ppi) je solidní, má dynamickou frekvence 1-120 Hz, podporuje HDR10+. Maximální jas je 1 200 nitů v HBM režimu, 1 900 nitů peak. V praxi to znamená dobrý jas na slunci, syté barvy a plynulé posouvání. Není to top displej jako u S25, ale pro střední třídu je velice solidní. Exynos 1580 Samsung nasadil nový Exynos 1580. Je to 4nm čipset s 8 P-Cores (1× 2,9 GHz + 3× 2,6 GHz) a 16 E-Cores (4× 1,9 GHz). V dané třídě je to spíše průměr, třeba takové POCO X7 Pro je za podobné peníze čistě výkonnostně jinde, ale na běžné používání i hraní her postačí, avšak u těch náročných budete muset snížit detaily. CHCI GALAXY A56 5G Pozitivní je skvělé chlazení – telefon se ani při náročnějších úkolech výrazně nezahřívá. Samsung tradičně umí optimalizovat lépe než čísla v benchmarcích naznačují. Baterie a nabíjení: konečně 45W 5 000 mAh baterie – stejná kapacita jako u A55. Výdrž je solidní, Samsung hlásí až 29 hodin videí (v ideálních podmínkách). V praxi počítejte s celým dnem na jedno nabití při běžném používání. Novinkou je 45W nabíjení (oproti 25W u A55). Z 0 na 65% za 30 minut, plné nabití za 68 minut. To je rychlejší než u základního Galaxy S25, což je absurdní – střední třída nabíjí rychleji než vlajková loď. Fotoaparáty Fotosestava je následující: 50MPx hlavní (f/1.8, OIS), 12MPx ultraširokáč (123°), 5MPx makro. Selfie kamera: 12MPx (oproti 32MPx u A55). Hlavní fotoaparát je relativně dobrý. Fotky mají dobré barvy za dne a solidní úroveň detailů. Noční režim je OK díky OIS, ale ne tak dobrý jako u některé konkurence. Ultraširokáč je slabý – 12MPx je málo, detaily chybí, barvy nesedí s hlavním fotoaparátem. V dané cenovce bude v pohodě, ale nečekejte od něj zázraky. Selfie kamera je ale výborná – 12MPx vytváří detailní selfies s dobrým HDR. Video je taky skvělé – 4K/30fps s 10-bit HDR na selfie kameře, gyro-EIS na zadní. Tady Samsung vyniká, žádný telefon za 7 tisíc nebude točit lépe. One UI 7: šest let aktualizací Galaxy A56 přichází s Androidem 15 a One UI 7, ten byl však už aktualizován na Android 16 s One UI 8. Samsung slibuje 6 let velkých aktualizací systému, což je nejdelší podpora ve střední třídě. CHCI GALAXY A56 5G One UI 8 je plynulé, odladěné, s funkcemi jako Circle to Search, Knox Vault (bezpečnostní platforma EAL5+). Pokud máte rádi Samsung ekosystém, budete spokojeni. Verdikt: solidní základ Za 6 850 Kč je Samsung Galaxy A56 rozumná volba pro lidi, kteří chtějí Samsung a dlouhou softwarovou podporu. Dostanete prémiový design, solidní displej, dobré video a fotky, 6 let aktualizací. CHCI GALAXY A56 5G O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Black Friday Samsung Samsung Galaxy A56 slevy Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.