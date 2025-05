Další starší telefon od Samsungu dostává One UI 7! Brzy se dočkáme i v Evropě

Samsung pokračuje v distribuci svého nejnovějšího uživatelského rozhraní. Po aktualizaci vlajkových lodí se nyní dočkala i střední třída – konkrétně loňský Galaxy A54. Aktualizace na One UI 7 postavená na Androidu 15 se momentálně šíří v domovské Jižní Koreji, ale brzy by se měla dostat i k nám do Evropy.

Nejprve Jižní Korea, Evropa čeká ve frontě

Majitelé Galaxy A54 v Jižní Koreji už si mohou stáhnout aktualizaci s označením A546SKSU9DYD7, která jim do telefonu přináší moderní Android 15 s nadstavbou One UI 7. Jedná se o objemný balíček o velikosti přibližně 3,5 GB, což napovídá, že změn je skutečně hodně. Součástí aktualizace je také dubnová bezpečnostní záplata.

Podle zavedených zvyklostí společnosti by se aktualizace měla v následujících týdnech postupně šířit i do dalších regionů včetně Asie, Evropy a USA. Pokud vlastníte Galaxy A54, vyplatí se pravidelně kontrolovat, jestli už aktualizace nedorazila i k vám. Stačí přejít do Nastavení > Aktualizace softwaru > Stáhnout a nainstalovat.

Co přináší One UI 7 pro střední třídu?

One UI 7 představuje významný update jak po vizuální, tak funkční stránce. Nadstavba přináší kompletně přepracované uživatelské rozhraní. Systém se dočkal nového uspořádání rychlých přepínačů, přepracovaných notifikací a řady dalších vylepšení.

Otázkou zůstává, zda Samsung u střední třídy nasadí i funkce umělé inteligence, které najdeme u dražších telefonů. Některé pokročilé vychytávky Galaxy AI mohou být totiž u levnějších modelů omezené nebo zcela chybět kvůli hardwarovým limitacím.

Dva další velké updaty na obzoru

Galaxy A54 byl uveden na trh začátkem roku 2023 s předinstalovaným Androidem 13. Později téhož roku obdržel aktualizaci na Android 14 s One UI 6. Nyní přichází druhá velká aktualizace v podobě Androidu 15 s One UI 7.

Důležité je, že Galaxy A54 by měl podle politiky Samsungu dostat ještě dvě další velké aktualizace systému v budoucnu. To znamená, že zařízení bude podporováno až do Androidu 17.

Zdroj: SamMobile