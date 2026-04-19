Rendery Galaxy A27 jsou venku. Samsung konečně udělal to, co čínská konkurence zvládla v roce 2022

Samsung Galaxy A27 na uniklých renderech konečně zahazuje letitý kapkovitý výřez a nasazuje moderní průstřel pro selfie kamerku Plochý 6,7" displej a přepracovaný fotomodul dělají z levné áčkové řady na pohled skoro vlajku O čipsetu, baterii ani ceně zatím ani slovo, loňská A26 ale startovala na 300 eurech Jakub Kárník Publikováno: 19.4.2026 10:00 Každoroční kolečko úniků z jihokorejské kuchyně Samsungu nabírá obrátky a na řadě je teď nejdostupnější áčko. Proslulý leaker OnLeaks pod střechou webu HotEUDeals zveřejnil první CAD rendery chystaného Galaxy A27, a i když jde zatím „jen" o podobu zvenku, už ta stojí za pozornost. Samsung totiž konečně dělá věc, na kterou uživatelé čekali několik generací. Kapkovitý výřez mizí, konečně Zvenku vlajkovka, uvnitř záhada Cena bude rozhodovat Kapkovitý výřez mizí, konečně Zatímco čínská konkurence zahodila „Infinity-U" kapkovitý výřez kolem roku 2022, Samsung ho v nejlevnější řadě Galaxy A s klidem recykloval až dodnes. Kvůli tomu Galaxy A26 vypadal o dvě třídy levněji, než byl. Galaxy A27 to má změnit jediným, ale zásadním tahem – výřez se přesouvá doprostřed horní hrany a mění se na klasický průstřel. Zní to jako drobnost, jenže právě tahle detail rozhoduje o tom, jestli vám telefon přijde jako zboží z roku 2019, nebo z roku 2026. Po nasazení průstřelu už se Galaxy A27 od vlajkové Galaxy S26 nebo A37 a A57 dá rozpoznat tak leda podle tloušťky rámečků a hmotnosti. Samsung tím pokračuje ve sjednocování vzhledu napříč celým portfoliem. Zvenku vlajkovka, uvnitř záhada Z renderů se dá vyčíst ještě pár dalších drobností. Displej by měl mít úhlopříčku přibližně 6,7 palce a zůstává plochý, záda dostala přepracovaný fotomodul se třemi objektivy v ostrůvku, který silně připomíná sestavu Galaxy A37 a A57. Rozměry se ustálily na 162,3 × 78,6 × 7,9 mm, což znamená, že proti A26 je nová generace o něco kratší, zato širší a tlustší. Půjde tedy o trochu kompaktnější, ale zároveň robustnější kousek. Co ale bude Galaxy A27 pohánět, jakou baterii nabídne a kolik paměti si do ní Samsung troufne nacpat, zatím nikdo netuší. OnLeaks se tentokrát omezil čistě na design, což je na úniky tohoto kalibru poměrně neobvyklé. Dá se předpokládat, že Korejci znovu sáhnou po domácím Exynosu a pětitisícovém akumulátoru, ale potvrzené to pochopitelně není. Cena bude rozhodovat A tady se dostáváme k nejzajímavější části celé skládačky. Galaxy A26 loni odstartovala prodej na 300 eurech, v Česku se cena pohybovala okolo 7 000 Kč. Kdyby A27 tuto hladinu udržela, byla by to při současném vzhledu slušná nabídka. Jenže Samsung v posledních měsících postupně zvedá ceny smartphonů, tabletů i notebooků napříč celou nabídkou, a globální nedostatek pamětí tomu nijak nepomáhá. Pokud Korejci nárůst cen přenesou i na nejlevnější áčko, může se stát, že Galaxy A27 skončí blíž hranici 350 eur – a tím pádem v přímém křížku s lépe vybavenou čínskou konkurencí. Sáhli byste po novém Galaxy A27, nebo raději dáte přednost čínské konkurenci? Zdroj: Notebookcheck, OnLeaks via HotEUDeals