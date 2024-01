Samsung nepolevuje a na Android 14 aktualizuje další dvě zařízení

Pro Galaxy A23 4G by mělo jít o poslední velký update

Aktualizován byl také levný tablet Galaxy Tab S6 Lite (2022)

Není to tak dávno, co Samsung aktualizoval model Galaxy A23 5G na Android 14 s nadstavbou One UI 6. Nyní se šíří také na 4G variantu tohoto telefonu, kromě něj byl na nejnovější verzi systému aktualizován také levný tablet.

Aktualizace se nyní šíří v Rusku a Panamě a má označení A235FXXU4DWL1, respektive A235MUBU4DWL1. Telefon bohužel v redakci nemáme, takže nemůžeme zjistit, zda je k dispozici i v Česku. Součástí aktualizace jsou také listopadové bezpečnostní záplaty, na ty lednové si tedy budeme muset ještě nějakou dobu počkat. Zároveň jde patrně o poslední velkou aktualizaci. Telefon byl spuštěn s Androidem 12 a Samsung se zaručil za dvě velké aktualizace softwaru. Minimálně dva roky bude však mobil dostávat ještě bezpečnostní záplaty.

Mimo tohoto levného telefonu byl na One UI 6 aktualizován také tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022). Update by měl být k dostání ve vícero evropských zemích, web GSMArena zmiňuje například Francii. Přináší rovněž listopadové záplaty a nese označení P613XXU4CWL1.

Jestliže tedy jedno z těchto zařízení vlastníte, můžete v Nastavení > Aktualizace softwaru zkontrolovat, zda máte aktualizaci k dispozici. Případně nám prosím dejte vědět do komentářů.

Už jste dostali Android 14 na vaše zařízení?

Zdroj: GSMArena