Levný Samsung Galaxy A18 už je v přípravě. Dorazí se systémem One UI 9 Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy A18 se objevil na firemních serverech s označením SM-A185F a systémem One UI 9 O specifikacích zatím nic nevíme, uvedení se čeká spíše ke konci roku 2026 Současný Galaxy A17 koupíte v Česku za 4 490 Kč s 6,7" AMOLED displejem a 90Hz frekvencí Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 18.6.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Levné áčkové Samsungy patří k nejprodávanějším telefonům na světě, takže každý nový přírůstek do řady stojí za pozornost, i když o žádnou vlajkovou loď nejde. Aktuální Galaxy A17 dorazil loni v srpnu a Samsung už podle všeho chystá jeho nástupce. Galaxy A18 se ukázal na firemních testovacích serverech, což bývá signál, že vývoj finišuje. Co o Galaxy A18 zatím víme Co nabízí současný Galaxy A17 Co o Galaxy A18 zatím víme Telefon se podle webu SammyGuru na evropských serverech Samsungu objevil s modelovým označením SM-A185F, které odpovídá LTE variantě. 5G verze nejspíš dorazí také. Firmware nese build A185FXXU0AZF2 a podle použitého typu hashe poběží na One UI 9 založeném na Androidu 17, se kterým by se měl rovnou i prodávat. Dříve letos se A18 mihl v databázi GSMA, jinak ale o jeho výbavě nemáme jediný konkrétní údaj. Na certifikačních platformách se zatím neukázal. Vzhledem k tomu, jak Samsung áčkovou řadu staví, se dá očekávat Super AMOLED displej, baterie 5 000 mAh, krytí IP54 a dlouhá softwarová podpora, to vše s úsporným čipem od MediaTeku. Uvedení by podle dosavadních odhadů mohlo přijít ke konci roku 2026, dřívější spekulace mluví i o srpnu. Levný Samsung Galaxy A27 se znovu ukazuje, tentokrát na oficiálních renderech Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Tady je ovšem háček. Rostoucí ceny komponent, hlavně pamětí a čipů, můžou Samsung donutit ke zdražení, takže navzdory podobné výbavě jako u A17 nemusí A18 zůstat pod pěti tisíci korun. Tuto hranici proto zatím berte jako reálné očekávání vycházející z ceny současného modelu, ne jako potvrzený fakt. Co nabízí současný Galaxy A17 Galaxy A17 v Česku koupíte za 4 490 Kč v konfiguraci 4 GB RAM a 128 GB úložiště s podporou microSD karet. Nabízí 6,7″ Super AMOLED displej s rozlišením 2340×1080 a 90Hz obnovovací frekvencí, trojici zadních fotoaparátů (50Mpx hlavní s clonou f/1,8, 5Mpx ultraširokoúhlý a 2Mpx makro) a 13Mpx selfie kameru. Pohání ho čip MediaTek, energii dodává 5 000mAh baterie s 25W nabíjením a nechybí krytí IP54 ani sklo Gorilla Glass Victus. KOUPIT GALAXY A17 Za zmínku stojí hlavně softwarová podpora. Samsung u A17 počítá se šesti velkými aktualizacemi systému a šesti lety bezpečnostních záplat, což je v této cenové třídě nadstandard a laťka, kterou bude A18 muset minimálně dorovnat. Počkali byste si na Galaxy A18, nebo byste sáhli po současném A17? Zdroje: SamMobile, SammyGuru O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Samsung Střední třída Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025