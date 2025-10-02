Samsung Galaxy A17 5G už cenou klesnul ke 4 tisícům. Má AMOLED, 50Mpx hlavní foťák a dlouhou podporu Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy A17 5G byl uveden s cenou 5 690 Kč, teď už stojí jen 4 099 Kč Má AMOLED displej s frekvencí 90 Hz a 50Mpx hlavní fotoaparát Výrobce mu přislíbil 6letou systémovou podporu, vyšel s Androidem 15 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.10.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Před ani ne dvěma měsíci představený Samsung Galaxy A17 5G, který v srpnu vstoupil na český trh s cenou 5 690 Kč, nyní výrazně zlevnil. Aktuálně lze tento telefon pořídit již od 4 099 Kč, což představuje úsporu téměř 1 600 Kč oproti původní částce. Zařízení tak poskytuje ještě lepší poměr ceny a výkonu než při uvedení. Super AMOLED displej a tenké tělo Samsung Galaxy A17 5G nabízí 6,7palcový Super AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí, díky které získáte plynulejší obraz při procházení internetem nebo hraní her. Telefon má tloušťku 7,5 mm a je dostupný ve třech barevných provedeních: černé, šedé a modré. CHCI GALAXY A17 5G Fotoaparát s optickou stabilizací obrazu Zadní strana telefonu disponuje trojicí fotoaparátů, přičemž hlavní 50Mpx snímač nabízí optickou stabilizaci obrazu (OIS). To oceníte především při natáčení videí nebo fotografování za zhoršených světelných podmínek, kdy budou vaše snímky ostřejší a méně rozmazané. Doplňuje ho 5Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 2Mpx makro kamera pro detailní záběry. O selfie se stará 13Mpx přední fotoaparát. Výkon a dlouhá podpora O plynulý chod systému se stará osmijádrový procesor s taktem 2,4 GHz, který doplňuje 4 GB operační paměti. Interní úložiště o velikosti 128 GB lze rozšířit microSD kartou až na 2 TB. Energii dodává baterie s kapacitou 5 000 mAh, která zajistí celodenní výdrž při běžném používání. Samsung u tohoto modelu přislíbil šest generací aktualizací operačního systému a šest let bezpečnostních aktualizací, což je v této cenové kategorii nadstandardní. Díky tomu bude zařízení dostávat nejnovější funkce a zabezpečení až do roku 2031. Odolnost a konektivita Telefon má certifikaci IP54 pro základní odolnost proti prachu a stříkající vodě. Displej chrání sklo Corning Gorilla Glass Victus, které poskytuje lepší ochranu proti poškrábání. Samozřejmostí je podpora 5G sítí, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.3 a NFC pro bezkontaktní platby. KOUPIT GALAXY A17 5G Stojí Galaxy A17 5G za zvážení? S aktuální cenou 4 099 Kč představuje Samsung Galaxy A17 5G zajímavou volbu pro ty, kteří hledají telefon s kvalitním AMOLED displejem, solidními fotoaparáty a dlouhou softwarovou podporou od osvědčeného výrobce. Konkurence vám sice v mnohých ohledech nejspíš nabídne víc (jmenovitě může jít o kapacitu baterie, frekvenci displeje nebo rychlost nabíjení), ale model od Samsungu se zkrátka dá považovat za jistotu vhodnou pro každého, zvlášť pokud nechcete experimentovat. Jakou máte zkušenost s nižší střední třídou od Samsungu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon česko Samsung Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.