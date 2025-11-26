Samsung Galaxy A16 LTE nikdy nebyl levnější! Za 2 450 Kč je skvělý pro děti nebo seniory Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy A16 LTE se v Česku prodává za rekordně nízkou cenu 2 450 Kč Telefon nabízí 6,7" Super AMOLED displej s 90Hz frekvencí a 6 let softwarové podpory Před rokem byl model uveden na trh za 4 990 Kč, nyní stojí méně než polovinu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.11.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte dostupný smartphone s velkým displejem a dlouhou softwarovou podporou, máme pro vás zajímavou zprávu. Samsung Galaxy A16 LTE se v českých e-shopech aktuálně prodává za 2 450 Kč, což je nejnižší cena od jeho uvedení. Při startu prodejů v listopadu 2024 přitom Samsung požadoval téměř 5 tisíc korun. AMOLED displej s 90Hz frekvencí Fotoaparáty a výdrž baterie Dlouhá softwarová podpora Pro koho je Galaxy A16 LTE vhodný? AMOLED displej s 90Hz frekvencí Samsung Galaxy A16 LTE disponuje 6,7″ Super AMOLED displejem s rozlišením 1080 × 2340 pixelů a 90Hz obnovovací frekvencí. Panel zabírá přibližně 86 % čelní plochy a nabízí živé barvy i slušný kontrast. Ochrana displeje odpovídá úrovni 5 na Mohsově stupnici tvrdosti. O výkon se stará osmijádrový procesor MediaTek Helio G99 vyrobený 6nm technologií s frekvencí až 2,2 GHz. V této cenové kategorii jde o spolehlivý čipset, který zvládne běžné úkoly jako prohlížení webu, sociální sítě nebo přehrávání videí. Základní konfigurace zahrnuje 4 GB operační paměti a 128 GB úložiště s možností rozšíření pomocí microSD karty až o 1 TB. CHCI SAMSUNG GALAXY A16 Fotoaparáty a výdrž baterie Na zadní straně najdeme trojici fotoaparátů. Hlavní snímač má rozlišení 50 Mpx se světelností f/1,8 a automatickým ostřením. Doplňuje ho 5Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 2Mpx makro kamera. Videa telefon nahrává v rozlišení 1080p při 30 snímcích za sekundu. Přední 13Mpx fotoaparát poslouží pro videohovory i selfie. Baterie s kapacitou 5 000 mAh zajistí celodenní výdrž při běžném používání. Podporuje 25W drátové nabíjení, nabíječku však Samsung do balení nepřidává. Telefon má certifikaci IP54, takže zvládne kontakt s prachem i stříkající vodou. Dlouhá softwarová podpora Hlavním tahákem Galaxy A16 LTE je šest generací aktualizací operačního systému a stejně dlouhá podpora bezpečnostních záplat. To znamená, že telefon s Androidem 14 a nadstavbou One UI 6.1 by měl být aktuální až do roku 2030. Je každopádně vhodné upozornit na to, že dnes je aktuální Android 16 a One UI 8. Z dalších funkcí stojí za zmínku čtečka otisků prstů integrovaná v bočním tlačítku, NFC pro bezkontaktní platby, Bluetooth 5.3 nebo Wi-Fi 802.11ac. Telefon bohužel postrádá 3,5mm jack pro sluchátka a nepodporuje 5G sítě. KOUPIT SAMSUNG GALAXY A16 Pro koho je Galaxy A16 LTE vhodný? Samsung Galaxy A16 LTE cílí především na méně náročné uživatele, kteří telefon používají hlavně k volání, psaní zpráv, prohlížení sociálních sítí a občasnému focení. Stává se tak ideálním modelem třeba pro děti na prvním stupni nebo seniory. Díky dlouhé softwarové podpoře se vyplatí i jako sekundární zařízení. Zaujal vás Samsung Galaxy A16 LTE za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce android telefon Black Friday česko Samsung Samsung Galaxy A16 Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024