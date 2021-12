Samsung Galaxy A13 5G se u nás objevil na začátku prosince, avšak jihokorejský gigant dle posledních informací chystá také 4G variantu tohoto levného mobilu. V Indii se totiž údajně začal vyrábět a objevil se také v populárním benchmarku Geekbench.

Samsung Galaxy A13 4G spatřen v Geekbench

Dle něj mu pod kapotou tiká čipset Exynos 850, který nalezneme v telefonech jako Galaxy XCover 5 nebo Galaxy A21s a jde o vůbec nejlevnější/nejméně výkonný čip od Samsungu. V tomto konkrétním modelu mu dopomáhá 3 GB operační paměti RAM, ačkoliv je pravděpodobné, že se bude prodávat ve více paměťových variantách.

Zajímavé je, že v benchmarku běží na systému Android 12, pravděpodobně s nejnovější nadstavbou One UI 4. To znamená, že by teoreticky mohl dostat i Android 14. K oficiálnímu představení by pak mělo dojít ještě letos a cena by měla být logicky nižší, než u 5G varianty.

Stačil by vám základní Samsung?

Zdroj: GSMArena