Samsung Galaxy A07 (4G) oficiálně představen! Extra levný telefon láká na výbornou podporu i slušný výkon Hlavní stránka Zprávičky Samsung potichu vypustil do světa Galaxy A07 s procesorem Helio G99 a rekordní podporou aktualizací Základní smartphone dostane 6 velkých updatů Androidu – více než některé vlajkové lodě z minulosti V Česku by měl telefon stát kolem 3 000 Kč, což z něj dělá zajímavou volbu pro nenáročné Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 26.8.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Samsung zvolil relativně zvláštní taktiku představení nového smartphonu. Galaxy A07 se totiž objevil v indonéském a ukrajinském e-shopu tak nenápadně, že si toho všimlo jen pár nejbystřejších pozorovatelů. Přitom jde o telefon, který si zaslouží pozornost – minimálně kvůli jednomu parametru, který předčí i některé loňské vlajkové lodě. Když kupujete telefon za tři tisíce a dostanete k němu podporu aktualizací až do roku 2031, je to rozhodně sympatické. Loňský předchůdce A06 dostane jen 2 aktualizace, což je (bohužel) stále u většiny konkurence standard. Helio G99: veterán, který pořád zvládá svou práci Pod kapotou tiká MediaTek Helio G99, což někoho možná zklame. Jde o čipset z roku 2022, který však v základní třídě pořád dává smysl. Oproti loňskému modelu s procesorem G85 je to výrazný skok vpřed – modernější 6nm výrobní proces místo zastaralých 12nm, jádra Cortex-A76 místo prehistorických A55 a grafika Mali-G57 místo G52. V praxi to znamená, že telefon zvládne běžné úkony bez zadrhávání, ale na náročnější hry nebo multitasking zapomeňte. Pro cílovku tohoto modelu – tedy lidi, kteří chtějí funkční smartphone na volání, zprávy, sociální sítě a občasné focení – je to však naprosto dostačující. Displej s kapkovitým výřezem Samsung u displeje šetřil, ale ne tam, kde by to bolelo nejvíc. Úhlopříčka 6,7 palce s 90Hz obnovovací frekvencí je v této cenové kategorii standard. Horší je to s rozlišením – HD+ (720p) v roce 2025 působí trochu archaicky, zejména na takto velkém panelu. Pixely prostě uvidíte, pokud se podíváte zblízka. KOUPIT LEVNÉ TELEFONY SAMSUNG Ještě větší návrat do minulosti představuje výřez pro přední kameru. Zatímco konkurence už i v základní třídě přešla na průstřely, Samsung zůstává u řešení, které bylo moderní před šesti lety. 8Mpx selfie kamera s clonou f/2.0 pak patří k průměru – na videohovory dostačující, na Instagram už méně. Hlavní 50MP fotoaparát Marketing miluje velká čísla, a tak Galaxy A07 dostala 50Mpx hlavní fotoaparát s clonou f/1.8. V reálu půjde nejspíš o jednoduchý senzor, který při dobrém světle vyfotí použitelné snímky, ale za šera začne rychle ztrácet dech. Druhý 2Mpx senzor hloubky je pak spíš do počtu – jeho praktický přínos je minimální. Video zvládá telefon nahrávat maximálně v rozlišení Full HD při 30 fps, což odpovídá základní třídě. Další výbava Samsung nezapomněl na věci, které v základní třídě stále dávají smysl. Dual SIM s dedikovaným slotem na microSD kartu potěší každého, kdo nechce řešit dilema mezi druhou SIM a rozšířením paměti. Nechybí ani 3,5mm jack, což ocení majitelé klasických sluchátek. Příjemným překvapením je certifikace IP54 – telefon tedy přežije déšť nebo prašné prostředí, ale do vody s ním nechoďte. 5000mAh baterie s 25W nabíjením je pak standard, který zajistí pohodlnou celodenní výdrž. Konektivita zůstává u základů – Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 a USB-C 2.0. Na 5G si musíte připlatit u dražších modelů, což ale cílovka tohoto telefonu nejspíš ani řešit nebude. Kolik za to všechno zaplatíte? V Indonésii startuje cena na 1,4 milionu rupií (asi 1 800 Kč) za základní verzi 4/64 GB. Pokud se telefon dostane do Česka, dá se očekávat cena kolem 3 000 Kč, možná o něco víc kvůli vyšším maržím a DPH. KOUPIT LEVNÉ TELEFONY SAMSUNG Samsung bude nabízet několik paměťových konfigurací od 4/64 GB až po 8/256 GB, přičemž pro většinu uživatelů bude ideální zlatá střední cesta s 6/128 GB. Galaxy A07 v 5G verzi zatím není na obzoru, ale nedivil bych se, kdyby se objevila během příštích měsíců. Tichá voda, která možná prolomí břehy Galaxy A07 je typickým příkladem toho, že Samsung umí dělat rozumné telefony pro nenáročné, jen je neumí pořádně prodat. Kombinace slušného procesoru, velké baterie a hlavně rekordní softwarové podpory z něj dělá zajímavou volbu pro každého, kdo hledá telefon na několik let dopředu a nechce za něj platit majlant. Jasně, HD+ displej s výřezem v roce 2025 působí zastarale a fotoaparát nedokáže zázraky. Jenže za tři tisíce korun dostanete telefon, který bude dostávat aktualizace ještě v roce 2031. To je nabídka, kterou konkurence v této cenové kategorii jen těžko překoná. Škoda jen, že o tom Samsung mlčí jak zařezaný. Co říkáte na nový levný Samsung? Zdroj: GSMArena