Samsung představuje Flex Titanium, další mezník v oblasti skládacích displejů Hlavní stránka Zprávičky Sdílejte: Komerční článek Publikováno: 17.7.2026 09:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Komerční článek Společnost Samsung Electronics představila technologii Flex Titanium pro další generaci skládacích zařízení řady Galaxy. Nová konstrukce displeje, která vychází z nashromážděných zkušeností z vývoje sedmi generací inovací skládacích zařízení, využívá dosaženého pokroku k poskytování ještě lepších uživatelských zážitků díky zvýšené odolnosti displeje a snížené viditelnosti ohybových rýh. Základem technologie Flex Titanium jsou dvě součásti – fólie z titanové slitiny a podpůrná titanová destička. Jejich kombinace zajišťuje rovnováhu mezi tenkostí, ohebností a pevností konstrukce skládacího displeje. „Síla společnosti Samsung v kategorii skládacích zařízení spočívá v propojení potřeb uživatelů s našimi technologiemi, které přinášejí skutečné výhody v každodenním životě,“ uvádí Sunghoon Moon, EVP a manažer Mobile R&D Office – H/W ze společnosti Samsung Electronics. „U nové generace skládacích zařízení Galaxy stavíme na mnohaletých zkušenostech a přinášíme inovace displejů, které zlepšují uživatelské zážitky.“ Návaznost na dlouholeté zkušenosti se skládacími zařízeními Samsung je průkopníkem inovací displejů mobilních zařízení a jejich masového zpřístupňování uživatelům. Zasloužila se i o rychlé zavádění AMOLED displejů v roce 2007 a vývoj ohebných displejů. Inovativní technologie můžou naplno rozvinout svůj potenciál a nabídnout uživatelům smysluplné funkce, jen když se neustále zdokonalují v reálných podmínkách. Skládací zařízení nejsou v tomto ohledu žádnou výjimkou. Samsung během příprav sedmi generací skládacích telefonů Galaxy pozorně naslouchal zpětné vazbě od zákazníků. To mu umožnilo zjistit, jaké je jejich hlavní přání – větší a kvalitnější displej bez viditelného ohybu, aniž by to bylo na úkor odolnosti nebo přenosnosti. Ke splnění tohoto přání musel Samsung přepracovat konstrukci skládacích displejů s využitím nejmodernějších technologií, materiálů a technických řešení. Výsledkem je další mezník v inovacích skládacích displejů – technologie Flex Titanium. Díky tomuto úspěchu bude Samsung i nadále určovat směr vývoje mobilního průmyslu a přinášet uživatelům výjimečné zážitky. Flex Titanium – nový standard skládacích displejů Aby Samsung navrhl displej, který má perfektní obraz a zachovává si dobré mechanické vlastnosti i při každodenním používání, přepracoval svoje dosavadní konstrukční řešení. K tomu však potřeboval najít materiál, který by byl dostatečně pevný, aby odolal vnějším nárazům, dostatečně pružný, aby snášel opakované ohýbání, a dostatečně tenký, aby se vešel do profilu zařízení. Ukázalo se, že správný mix parametrů k vyvážení všech těchto tří faktorů nabízí titan. Titan je známý svou pevností a odolností. Používá se v mnoha nejnáročnějších aplikacích, včetně satelitních antén nebo kol vozítka na průzkum Marsu. Ačkoli jde o spolehlivý materiál, jeho použití v tenké a ohebné konstrukci skládacího displeje nebylo kvůli jeho tuhosti vůbec jednoduché. Samsung z něj vytvořil dvě klíčové součásti – fólii z titanové slitiny a podpůrnou titanovou destičku. Fólie z titanové slitiny podpírá displej zevnitř a je umístěna pod OLED panelem. Ve srovnání s polymerovou fólií vykazuje 20krát vyšší mechanickou tuhost. Díky přesnému válcování má tloušťku asi jako třetina průměrného lidského vlasu, což umožňuje vyrobit mimořádně tenký panel displeje. Pod ním se nachází pružná titanová destička, která podpírá zobrazovací modul zespodu. Pokročilá technologii vytváření miniaturních otvorů umožnila zabránit vzniku vzduchových mezer mezi modulem a destičkou. To zvyšuje přilnavost, jež zajišťuje stabilnější oporu displeje v rozloženém stavu při zachování pružnosti potřebné k opakovanému skládání. Nový displej nabízí vysoké rozlišení a kvůli dosažení živých barev při nižší spotřebě energie využívá vylepšených organických materiálů, čímž zvyšuje energetickou účinnost a celkovou dobu provozu zařízení. „Pomocí důmyslně uspořádaných malých otvorů v ohybové části titanové destičky se nám podařilo zajistit pružnost a zároveň vysokou odolnost,“ říká Kyung-Jin Yoo, EVP a vedoucí týmu Mobile Display Product Development v divizi Samsung Display. „Displej s vysokým rozlišením, vyrobený z nových organických materiálů s vysokou energetickou účinností, ještě víc posílí konkurenceschopnost další generace skládacích zařízení Galaxy.“ Výsledkem všech těchto inovací je tenký, a přesto odolný skládací displej pro nerušené sledování obsahu. Vyvážený poměr pevnosti, pružnosti a stability staví společnost Samsung opět do role průkopníka, který určuje standardy v oblasti skládacích displejů. Nová technologie Flex Titanium se poprvé objeví v chystané generaci skládacích zařízení Samsung Galaxy. Podrobnosti budou představeny na akci Galaxy Unpacked. Poznámka redakce Komerční články nepíše redakce Svět Androida, ale pouze poskytuje prostor pro zveřejnění článku od partnera. Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Komerční článek Jsem Komerční článek, váš průvodce světem partnerských sdělení na Světě Androida. Nejsem člověk z masa a kostí, ale digitální entita, jejímž jediným úkolem je přinášet… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Samsung skládací telefon Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. 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