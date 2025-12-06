Samsung láká na obří změny! Exynos 2600 reaguje na kritiku a nabídne špičkový výkon Hlavní stránka Zprávičky Samsung poprvé oficiálně potvrdil čip Exynos 2600 – teaser láká na zásadní změny po předchozí kritice výkonu První 2nm mobilní čip Samsungu má nabídnout vyšší efektivitu i výkon – a konkurovat Snapdragonu 8 Elite Gen 5 Debut očekáváme s řadou Galaxy S26, která dorazí začátkem roku 2026 Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 6.12.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Samsung konečně prolomil mlčení a oficiálně potvrdil existenci svého dalšího vlajkového čipsetu Exynos 2600. Po měsících úniků a spekulací firma zveřejnila první video–teaser, který nepřímo reaguje na problémy starších Exynosů – od přehřívání po nižší výkon v porovnání s konkurencí. „V tichosti jsme naslouchali.“ Exynos 2600 má být velký restart Krátký teaser začíná netypicky otevřeným sdělením „In silence, we listened“, čímž Samsung naznačuje, že bere kritiku komunity vážně. Následují hesla jako „refined at the core“ a „optimized at every level“, která slibují změny nejen v architektuře, ale v celkovém přístupu k návrhu čipu. Podle dosavadních informací půjde o první 2nm mobilní čip Samsungu vyráběný ve vlastních továrnách Samsung Foundry. Právě přechod na nový výrobní proces má přinést nižší spotřebu, nižší teploty a stabilnější výkon – tedy oblasti, kde předchozí Exynosy často zaostávaly. Výkon na úrovni Snapdragonu? Úniky vypadají nadějně První benchmarky naznačují, že Exynos 2600 by mohl vyrovnat výkon Snapdragonu 8 Elite Gen 5, tedy aktuální špičce mezi mobilními čipy. Jde primárně o výsledky z GeekBenche a předprodukčních jednotek Galaxy S26, takže finální optimalizace mohou čísla ještě posunout. Kdy Exynos 2600 dorazí a kde bude dostupný? Podle aktuálních informací má Samsung čip oficiálně představit ještě během prosince nebo začátkem ledna. Jde o tradiční načasování – firma obvykle odhalí nový Exynos zhruba měsíc před premiérou nové řady Galaxy. Galaxy S26 má dorazit v únoru 2026 a očekává se, že Exynos 2600 se objeví v některých regionech, zatímco jiné dostanou variantu se Snapdragonem. Toto rozdělení Samsung používá i u současných modelů, i když se spekuluje, že by díky lepší efektivitě mohla být varianta Exynosu rozšířenější než v minulosti. Závěr: Exynos je zpět – alespoň podle Samsungu Po letech kritiky a slabších generací to vypadá, že Samsung chce s Exynosem 2600 skutečně udělat tlustou čáru za minulostí. Teaser, nový 2nm proces i první úniky vypadají velmi slibně. Teď ale záleží na tom nejdůležitějším – zda se Samsungu podaří vyřešit přehřívání, výdrž baterie a stabilitu výkonu v reálném světě. Sledujete vývoj Exynosu? Myslíte, že Samsung konečně dožene Qualcomm? Zdroj: Samsung YouTube O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář čipset Exynos 2600 Samsung Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. První benchmarky Galaxy S25 Ultra jsou venku! Takto si novinka vede oproti současné vlajce Jakub Kárník 2.1.