Samsung do toho řízne! Jeho 2nm Exynos 2600 dosahuje v testech impozantních výsledků

Publikováno: 1.9.2025 08:00

Vypadá to, že jihokorejský technologický gigant konečně vyřešil výkonnostní problémy svého připravovaného vlajkového čipsetu. Nové testování procesoru Exynos 2600 v benchmarku Geekbench odhalilo dramatické zlepšení oproti červencovým výsledkům, kdy čipset působil spíše rozpačitě. Zatímco v červenci Exynos 2600 dosáhl pouhých 2 155 bodů v single-core testu a 7 788 bodů v multi-core testu, nejnovější měření ukazují podstatně optimističtější čísla. Konkrétně se jedná o skóre 3 309 bodů v single-core testu a impozantních 11 256 bodů v multi-core části benchmarku.

Za dramatickým nárůstem výkonu stojí zejména zvýšení taktovací frekvence u všech jader procesoru. Hlavní výkonné jádro nyní pracuje na frekvenci 3,8 GHz, což představuje nárůst z původních 3,55 GHz. Trojice výkonných jader se dočkala zvýšení taktu na 3,26 GHz (dříve 2,96 GHz) a šestice efektivních jader nyní běží na 2,76 GHz místo původních 2,46 GHz.

The Exynos 2600's second benchmark score shows a single-core performance of 3309 and a multi-core performance of 11256, showing signs of growth!The main core reaches 3.8GHz. pic.twitter.com/RHKU8OtRak— PhoneArt (@UniverseIce) August 29, 2025

Díky těmto úpravám se Exynos 2600 konečně blíží úrovni, kterou bychom od vlajkového čipsetu očekávali. Aktuální výsledky dokonce překonávají Snapdragon 8 Elite od Qualcommu a přibližují se výkonu čipu Apple M3, což je obzvláště působivé vzhledem k předchozím generacím Exynosu, které za konkurencí často zaostávaly.

První mobilní čipset vyráběný 2nm technologií

Exynos 2600 by měl být prvním mobilním procesorem vyráběným pomocí 2nm výrobního procesu. Podle oficiálních informací od Samsungu nabídne nový čipset „významné zlepšení výkonu neurálního procesoru" ve srovnání s předchůdcem Exynos 2500, spolu s „vylepšenou podporou pro AI zpracování přímo v zařízení".

Debut v nové generaci vlajkových lodí

Očekává se, že Exynos 2600 se poprvé představí v lednu 2026 jako srdce nových modelů Galaxy S26 Pro a Galaxy S26 Edge. Samsung vkládá do nového čipsetu velké naděje, zejména po kritice, kterou sklízely předchozí generace za horší energetickou efektivitu a sklony k přehřívání ve srovnání s procesory od Qualcommu.

Pokud se podaří udržet výkon na úrovni naznačené novými benchmarky, mohl by Exynos 2600 znamenat významný průlom pro mobilní divizi Samsungu. Pro uživatele bude klíčové, zda se výrazné zlepšení výkonu podepíše i na energetické efektivitě a tepelném managementu, což byly tradiční bolesti předchozích generací Exynosu.

Zdroj: UniverseIce