Chytrou sušičku Samsung teď opět pořídíte v akci. Zláká AI funkcemi, schopnost likvidovat bakterie a režim rychlého sušení

Sušička Samsung DV90T6240LH/S7 klesla na Alze na 12 990 Kč z dřívějších 17 592 Kč
Sušička nabízí AI Control a propojení s aplikací SmartThings
Kapacita 9 kg s energetickou třídou C a 20letou zárukou na motor

Adam Kurfürst
Publikováno: 1.11.2025 22:00

Chytrá sušička Samsung DV90T6240LH/S7 se po delší době vrací do zajímavé cenové akce. Model s kapacitou 9 kg a pokročilými smart funkcemi nyní pořídíte za 12 990 Kč místo původních 17 592 Kč (podle Hlídače shopů). Naposledy se sušička dostala na podobnou cenu začátkem září, kdy klesla těsně pod hranici 11 tisíc korun.

Chytré funkce pro moderní domácnost

Samsung vsadil na inteligentní ovládání AI Control, které se přizpůsobuje vašim návykům. Sušička si postupně zapamatuje, jaké programy nejčastěji používáte, a sama navrhuje vhodné nastavení podle typu prádla. Prostřednictvím aplikace SmartThings můžete spotřebič ovládat odkudkoli – nastavit program, sledovat průběh sušení nebo dostávat upozornění o dokončení cyklu přímo do telefonu.

Zajímavou funkcí je Auto Cycle Link, která automaticky nastaví ideální sušicí program podle předchozího pracího cyklu, pokud máte propojenou i pračku Samsung. Režim AI Energy pak na základě vašich vzorců používání inteligentně optimalizuje spotřebu a může ušetřit až 20 % energie. Sušička také podporuje hlasové ovládání a zobrazuje informace o stavu na displejích chytrých televizorů či hodinek Samsung.

CHCI CHYTROU SUŠIČKU SAMSUNG

Technologie pro šetrné sušení

Model DV90T6240LH/S7 využívá moderní tepelné čerpadlo se zhruba středně dobrou účinností (energetická třída C). Systém OptimalDry se třemi senzory průběžně monitoruje vlhkost prádla a automaticky upravuje dobu sušení. Prádlo tak není přesušené a zároveň šetříte energii. Sušička vás navíc upozorní, když je třeba vyčistit výměník tepla.

Pro hygienicky čisté prádlo slouží program Hygiene Care, který horkým vzduchem eliminuje až 99 % bakterií, roztočů a alergenů. Dezinfikovat můžete suché i mokré textilie včetně plyšových hraček nebo lůžkovin. Funkce Wrinkle Prevent pak po dokončení sušení přerušovaně otáčí bubnem až 180 minut, aby prádlo nebylo pomačkané.

Praktické detaily pro každodenní použití

Samsung myslel i na praktičnost instalace – oboustranná dvířka lze otevírat doprava i doleva podle uspořádání vaší koupelny. Program Quick Dry 35′ vysuší až kilogram prádla za pouhých 35 minut, což oceníte při ranním spěchu. Inovativní filtr 2v1 s dvouvrstvým síťovým filtrem zjednodušuje údržbu, protože odpadá nutnost čistit filtr výměníku tepla.

Na invertorový motor poskytuje Samsung prodlouženou 20letou záruku. Sušička má vnitřní osvětlení bubnu, dětskou pojistku a možnost odloženého startu. S hmotností 50 kg a rozměry 85 × 60 × 65 cm se vejde do standardních prostor.

Co na sušičku říkají uživatelé?

Sušička získává na Alze hodnocení 4,6 z 5 hvězdiček od 22 zákazníků, na oficiálních stránkách Samsung má průměr 4,7 z celkových 479 recenzí. Uživatelé nejčastěji chválí tichý provoz, kvalitní sušení a propojení s aplikací SmartThings. Prádlo podle nich zůstává hebké a měkké, není přesušené.

KOUPIT CHYTROU SUŠIČKU

V hodnoceních se také objevují třeba zmínky o melodické znělce místo klasického pípnutí po dokončení cyklu – některým vyhovuje, jiné však může rušit. Znělku lze ale v nastavení vypnout. Mezi recenzemi najdeme také upozornění na problémy, které se objevily až po uplynutí záruky, především vytékání vody nebo nadměrný hluk. Nejspíš ale šlo o vadu konkrétních kusů, reklamovanost produktu podle Alzy činí jen 0,49 %.

Uvažujete o pořízení chytré sušičky? Které funkce jsou pro vás nejdůležitější?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi