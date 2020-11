Samsung Color Friday: Kupte tři produkty, zaplaťte pouze dva

Letošní slevová sezóna je v plném proudu a Samsung teď vyráží do boje s velmi zajímavou nabídkou. Samsung se chce odlišit, takže místo tradičního Black Friday přišel s Color Friday. Podstatnější ale je, co firma nabídne. Jak dlouho slevy u Samsungu budou trvat a co všechno můžete levně koupit?

Pokud od pátku 6. listopadu do 29. listopadu nakoupíte jakékoliv tři produkty na oficiálním eshopu www.samsung.cz, tak jeden výrobek dostanete zcela zdarma v rámci akce Color Friday. Akce se vztahuje na všechny produkty značek Samsung nebo AKG. Nezáleží přitom na jejich ceně, ale slevu v rámci Color Friday obdržíte na ten nejlevnější z vybraných třech produktů. Pro úspěšné uplatnění slevy musíte mít v košíku na eshopu přesně tři produkty. Slevu také lze přirozeně uplatnit jen na výrobky, které jsou v době konání akce skladem.

Vzhledem k obrovské paletě věci, které Samsung prodává může být tato nabídka opravdu lákavá. Telefony, tablety, sluchátka, chytré hodinky vás nejspíš napadnou hned. V rámci Samsung Color Friday ale můžete koupit i ledničky, pračky, televize nebo třeba SSD disk do PC. Samsung dokonce sám uvádí, že zákazníkům nic nebrání domluvit se na společné objednávce třech produktů a využít tak akci.

Zdroj: Samsung