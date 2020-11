Skvělé bundly od Samsungu, které zaujmou

Komerční článek

Společnost Samsung dnes spouští akci Black Friday, v jejímž rámci nabízí na svém e-shopu samsung.cz výhodné balíčky mobilního telefonu s tabletem nebo hodinkami s 50% slevou nebo přibalí k chytrým hodinkám navíc sluchátka. Samsung rovněž na vlastním e-shopu i u vybraných prodejců elektroniky dočasně zlevnil samostatné vybrané telefony, a to až o 36 % z původní doporučené ceny. Kvalitní chytrý telefon od Samsungu tedy nyní koupíte už za 2990 Kč. Slevy až 30 000 Kč se vztahují také na vybrané televizory a chladničku French Door v případě nákupu na samsung.cz. Nabídky platí do 30. listopadu či do vyprodání zásob a maximálně pro jednu objednávku na osobu.

Výhodné balíčky za polovinu

Od 27. do 30. listopadu si zákazníci můžou přes web samsung.cz pořídit mobilní telefon Samsung Galaxy A42 5G v šedé, růžové nebo bílé barvě (běžná cena 9 490 Kč) spolu s hodinkami Samsung Watch Active (běžná cena 3 490 Kč), celkem však zaplatí jen 6 495 Kč. Ušetří tak 50 % z původní ceny. Druhý zvýhodněný balíček je sestaven z telefonu Samsung Galaxy A51 v modré, růžové nebo černé barvě (běžná cena 6 499 Kč) a tabletu Samsung Galaxy Tab S5e Wi-Fi v černé nebo zlaté barvě (běžná cena 10 999 Kč). Za balíček zákazníci zaplatí 8 749 Kč místo 17 498 Kč, tzn. polovinu původní ceny. Počet balíčků je limitován.

Chytré hodinky se sluchátky v ceně

Pokud si během akce zákazník koupí na samsung.cz chytré hodinky Samsung Galaxy Watch3, získá k nim v rámci ceny bezdrátová sluchátka Samsung Galaxy Buds+ v hodnotě 4 690 Kč v jakékoliv v barvě. U vybraných prodejců elektroniky jsou pak k mání hodinky Galaxy Watch3 se slevou 2 500 Kč, ale bez sluchátek v ceně.

Mobilní telefony se slevou až 36 %

Kromě výhodných balíčků Samsung nabízí i samostatné mobilní telefony za extrémně zvýhodněné ceny. V tabulce níž je výběr akčních telefonů, které jsou k zakoupení na samsung.cz nebo u vybraných prodejců elektroniky. Pouze Samsung Galaxy S10+ je k dispozici jen na stránkách samsung.cz, a to v limitovaném počtu.

Note20 Note20 Ultra 5 S20 S10+ A51 A31 A20s Cena při Black Friday 18 990 Kč 18 990 Kč 16 490 Kč 14 990 Kč 6 490 Kč 4 990 Kč 2 990 Kč Původní doporučená cena 25 990 Kč 27 990 Kč 22 990 Kč 23 490 Kč 8 999 Kč 7 299 Kč 4 690 Kč Sleva 7 000 Kč

(-27%) 9 000 Kč

(-32%) 6 500 Kč

(-28%) 8 500 Kč

(-36%) 2 509 Kč

(-28%) 2 309 Kč

(-32%) 1 700 Kč

(-36%)

Ceny uvedené v této zprávě jsou doporučené maloobchodní ceny. Prodejní ceny i výše slevy se tedy mohou u jednotlivých prodejců lišit.

Všechny nabídky, více informací a kompletní znění pravidel naleznete na www.samsung.com/cz/akce/black-friday/