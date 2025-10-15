Tahle pračka od Samsungu se sama učí a podporuje propojení s mobilem. Teď ji koupíte za historicky nejlepší cenu Hlavní stránka Zprávičky Samsung BESPOKE AI WW11DB7B34GWU4 klesla na historicky nejnižší cenu 14 392 Kč Pračka nabízí kapacitu 11 kg a propojení s aplikací SmartThings AI Control se učí prací návyky a automaticky nastavuje ideální programy Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 15.10.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Chytrá pračka Samsung BESPOKE AI WW11DB7B34GWU4 se na Alze dostala na historicky nejnižší cenu 14 392 Kč s použitím slevového kódu ALZADNY20. Podle cenového srovnávače Heureka jde o dosud nejnižší zaznamenanou částku od uvedení modelu na český trh. Při premiéře v loňském roce přitom pračka startovala na ceně 18 990 Kč. Umělá inteligence se učí vaše prací návyky Samsung vybavil model BESPOKE AI funkcí AI Control, která analyzuje způsob praní a postupně se učí uživatelské preference. Systém automaticky navrhuje vhodné programy a nastavení podle typu prádla a předchozích cyklů. Pračka komunikuje s aplikací SmartThings, která umožňuje kompletní ovládání ze smartphonu včetně spouštění programů, sledování zbývajícího času nebo kontroly spotřeby pracího prostředku. Zajímavostí je funkce Auto Cycle Link, která dokáže propojit pračku se sušičkou Samsung. Po dokončení praní automaticky nastaví optimální sušicí program podle právě vypraného prádla. SmartThings navíc odesílá notifikace o dokončení praní do telefonu, hodinek nebo televizoru. UŠETŘÍM NA CHYTRÉ PRAČCE Technologie AI Ecobubble a rychlé praní za 39 minut Pračka využívá technologii AI Ecobubble, která mění prací prostředek na aktivní pěnu už při nízkých teplotách. Samsung uvádí odstranění až o 24 % více nečistot oproti běžnému praní a úsporu 70 % energie ve srovnání s praním v teplé vodě. Funkce se automaticky aktivuje u programů Bavlna, Syntetika a AI Wash při náplni do 2 kg. Pro časově vytížené uživatele je k dispozici cyklus Super Speed, který vypere 5 kg prádla za pouhých 39 minut. Program kombinuje technologii QuickDrive pro dynamický pohyb prádla s funkcí Speed Spray, která zkracuje dobu máchání. Hygienické praní párou a velká kapacita v kompaktních rozměrech Program Hygiene Steam vypouští horkou páru přímo do bubnu a odstraňuje 99,9 % bakterií včetně zlatého stafylokoka a E. coli. Certifikace od British Allergy Foundation potvrzuje účinnost proti roztočům, zvířecím alergenům a plísním. Samočisticí program Drum Clean+ udržuje vnitřek bubnu hygienicky čistý bez nutnosti používat speciální čisticí prostředky. Díky technologii SpaceMax nabízí pračka kapacitu 11 kg při zachování standardní hloubky 600 mm. Motor s digitálním invertorem pracuje s maximálními otáčkami 1400 ot/min a Samsung na něj poskytuje 20letou záruku. Energetická třída A zajišťuje spotřebu 42 kWh na 100 pracích cyklů. KOUPIT CHYTROU PRAČKU SAMSUNG Mezi další funkce patří Bubble Soak pro namáčení odolných skvrn, cyklus Méně mikrovláken snižující uvolňování mikroplastů o 54 % nebo zásuvka StayClean Drawer s automatickým oplachovacím systémem. Pračka má rozměry 60 × 85 × 63 cm a spotřebu vody 54 litrů na cyklus. Zvažujete pořízení chytré pračky Samsung za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI akce česko chytrá pračka Samsung Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.