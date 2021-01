Samsung prý představí tento rok telefon s 200 MPx snímačem

Dle jednoho z nejspolehlivějších leakerů plánuje Samsung letos představit zcela nový 200 MPx snímač. Kromě něj má však jihokorejský gigant představit další nové hlavní snímače, které uvidíme nejen ve vlajkových lodích, ale také v telefonech vyšší střední třídy.

Samsung představí 200 MPx fotoaparát

Před pár měsíci jsme vám psali o tom, že Samsung plánuje hned 600 MPx snímač, ovšem jeho příchod je ještě daleko. Tento 200 MPx fotoaparát by však měl přijít ještě letos, ovšem zatím nemáme žádné podrobnější informace. Zpráva se zakládá pouze na tom, co tvrdí leaker Ice Universe. V řadě Galaxy S21 jej ještě určitě neuvidíme. Dá se tak předpokládat, že by prvním telefonem mohl být další Galaxy Note či Galaxy Z Fold.

V dubnu loňského roku se začalo šuškat, že Samsung pracuje na 250 MPx fotoaparátu s velikostí 1 palec, teoreticky by se tak mohlo jednat o jeden a ten samý snímač. Jak jsme již řekli, další informace v tuto chvíli nemáme. Jakmile se objeví další podrobnosti, budeme vás informovat.

Jak by se vám líbíl 200 MPx snímač v telefonu?