Různé procesory pro různé regiony? K Samsungu se prý přidá i Huawei

Když se otevře téma prémiových vlajkových telefonů od jihokorejského Samsungu, jeden z nejhlasitějších kritických proudů míří na strategii kolem procesorů. V některých regionech jsou telefony k dostání se špičkovými čipsety Snapdragon od Qualcommu, v jiných zase s o něco slabšími a kritizovanými Exynos procesory. Na firmu je kvůli tomu vyvíjen poměrně velký tlak, nicméně se zdá, že v tom brzy nebude sama. Podle aktuálních spekulací, které pocházejí z interního prostředí výrobce, plánuje různé procesory nasazovat také čínské Huawei.

Platit by to údajně mělo alespoň o nadcházející sérii telefonů Mate 40. Na “domácí” půdě v Číně by měly být tyto mobily poháněny supervýkonným čipsetem Kirin 1020, ale jinde ve světě dostanou procesor odlišný. Pravděpodobně od MediaTeku. Mluví se o aktuálním modelu Dimensional 1000+. Důvod takového rozhodnutí je pro mnohé čtenáře poměrně lehce odhadnutelný. Nepůjde ani tolik o strategii z vlastní vůle, ale o důsledek zablokovaných obchodních vazeb na výrobce procesorů TSMC. Taiwanská továrna nesmí pro Huawei čipsety nadále vyrábět a důsledkem toho nebude mít čínská firma dostatek Kirin jednotek pro celý svět. Proto prý budou pravděpodobně exkluzivní jen pro Čínu. Uvidíme, jak by na různé procesory zareagovali zákazníci Huawei.

Vadí vám, když “tady” mají mobily jiné procesory?

Zdroj: IGP