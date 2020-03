Asus ROG Phone II konečně dostane Android 10

Asus v roce 2019 uvedl hned dva skvělé telefony – Zenfone 6 a herní ROG Phone II. Zatímco Zenfone získal nejnovější Android 10 již v listopadu, ROG Phone II na aktualizaci stále čeká. Nyní to však vypadá, že společnost vydá nový systém pro tento herní telefon již zítra 10. března.

Oficiální Twitter účet ROG Global zveřejnil teaser, kde bylo vidět právě toto datum a nápis “Android 10 is officially on ROG Phone 2″. Ten byl však po nějakém čase smazán a to z toho důvodu, že ho společnost publikovala dříve, než bylo původně v plánu. Aktualizaci zatím žádný z uživatelů nepotvrdil a zatím ani není jasné, které regiony ji dostanou první. Nejaktuálnějším firmwarem tak zůstává ten z prosince 2019.

Asus zahájil beta testování Androidu 10 pro ROG Phone II již v prosinci, ovšem tato verze je dodnes spojována s nepříjemnými chybami. Mezi ně můžeme zahrnout nemožnost volat v herním režimu, časté pády SystemUI či občasné sekání. Jakmile bude aktualizace oficiální, dáme vám o ni vědět.

Používáte Android 10 beta na ROG Phone II?

