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Robotický záchod z Číny přijede sám k posteli a po použití se uklidí. Stojí jako ojeté auto

  • Čínská značka Yueban představila robotický záchod Xiaoban, který sám přijede k posteli
  • Po použití zajede do dokovací stanice, propláchne se, vydezinfikuje UV světlem a dobije baterii
  • V přepočtu vyjde zhruba na 91 000 Kč (28 999 čínských jüanů), zatím se prodává jen v Číně

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
29.6.2026 12:00
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roboticky zachod xiaoban u postele

Na veletrhu pomůcek pro seniory v Šanghaji se objevila vychytávka, která vypadá jako rekvizita ze sci-fi filmu. Robotický záchod Xiaoban od značky Yueban má vyřešit jeden z nejcitlivějších okamžiků péče o nemohoucí lidi – cestu na toaletu. Místo aby pomoc hledal sám člověk, přijíždí tentokrát rovnou za ním.

Záchod, který si pro vás dojede sám

Výrobce celý nápad shrnuje jednou větou: dosud platilo „člověk hledá záchod“, nově má platit „záchod hledá člověka„. Pro někoho, kdo se po úrazu nebo ve vysokém věku pohybuje jen těžko, je přitom právě cesta na toaletu jednou z nejnáročnějších a nejméně důstojných situací dne. Xiaoban se proto umí na zavolání rozjet k posteli sám – přivoláte ho dálkovým ovladačem nebo hlasovým povelem, který podle výrobce funguje i bez připojení k internetu.

Využívá senzory a umělou inteligenci

Aby stroj dokázal bezpečně projet bytem, spoléhá na podobnou techniku jako robotické vysavače. Podle čínského serveru ITHome má Xiaoban vlastní AI čip a soustavu senzorů – pět laserových snímačů, jeden LiDAR, osm čidel proti pádu ze schodů a jeden ultrazvukový senzor. Díky tomu si prý dokáže zmapovat okolí, naplánovat trasu a sám objíždět překážky. Zahraniční média navíc zmiňují vestavěnou databázi toalet, takže záchod by měl umět zacílit i na klasickou mísu v domácnosti bez nutnosti stavebních úprav.

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Umyje, osuší a sám se uklidí

Samotná návštěva má být co nejdůstojnější. Záchod podle výrobce nabízí oplach teplou vodou a sušení teplým vzduchem, tedy funkce, které známe z chytrých toalet a bidetů. O zápach se stará pěna, těsnění a uhlíkový filtr. Nejzajímavější je ale to, co přijde potom: Xiaoban se vrátí do dokovací stanice, kde odpad rozemele vestavěný drtič, sám se propláchne (uvádí se „360° vířivé čištění“), vydezinfikuje se UV světlem, doplní vodu a dobije baterii. Pečující osoba ani uživatel by tak neměli přijít do styku s ničím nepříjemným.

Pro koho je určený a kolik stojí

Cílovou skupinou jsou senioři, lidé s omezenou pohyblivostí a domovy s pečovatelskou službou. Ovládání má být co nejjednodušší – velká tlačítka, hlasové povely a samostatné tlačítko pro přivolání pomoci přímo na područce. Levná zábava to ovšem není: v Číně stojí Xiaoban 28 999 jüanů, v přepočtu zhruba 91 000 Kč. Není úplně pravděpodobné, že by se produkt hned tak dostal i na náš trh, ale do budoucna by mohlo jít o krok správným směrem.

Svěřili byste péči o blízkého robotickému záchodu?

Zdroje: The Verge, Dexerto, ITHome

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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