VIDEO: Připletl jsem se do cesty robotovi Spot od Boston Dynamics

Technologický redaktor se příliš často do terénu nedostane, ale když už k tomu dojde, většinou to stojí za to. Potvrdilo se to i na kongresu MWC v Barceloně, kde jsem se při rychlém přesunu mezi pavilony doslova připletl do cesty dost nečekanému kolemjdoucímu. Jak se ukázalo, na událost si některá z firem (pravděpodobně IBM) pozvala na prezentaci psího robota Spot od partnerské společnosti Boston Dynamics. A toho jsem naprosto nečekaně potkal, jak už to tak u známých “osobností” bývá, u výtahu.

Ve videu, které jsem stihl v rychlosti pořídit, máte možnost (opakovaně) nasát nejen pohybové schopnosti tohoto technologického výstřelku, ale také rozruch, který vyvolal. Zvědavé přihlížející paradoxně víc ohrožovali až příliš opatrní členové ochranky než samotný stroj. Ten navíc nepochodoval v plně automatickém režimu, ale byt řízen obsluhou přes kontroler. Každopádně šlo o zajímavou zkušenost a přiznám se, trochu i šok.

Robotický pes Spot od Boston Dynamics na MWC 2022 v Barceloně

Jsem zvědavý, kdy budeme vídat robo psa Spota či jeho “skladnického” parťáka jménem Stretch častěji. První už je pro vážné zájemce z řad technologických společností k dispozici, druhý se toho samého údajně dočká někdy letos.

Jak moc fandíte této technologii?