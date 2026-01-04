Roborock Saros 10R recenze: nízký robotický vysavač s chytrou navigací Hlavní stránka Recenze Ostatní recenze Robotický vysavač Roborock Saros 10R představuje jeden z nejvybavenějších modelů výrobce Devízou je zde pokročilý navigační systém, který nepotřebuje LiDAR a díky tomu se robot vleze třeba i pod pohovku Samozřejmostí je dokovací stanice, díky které je celý úklid ještě o něco více bezstarostný Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 4.1.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Robotický vysavač Roborock Saros 10R aktuálně představuje druhý nejvýše postavený model výrobce na našem trhu. Nad ním stojí už jen model Saros Z70 s robotickým ramenem pro úklid na zemi zapomenutých předmětů. U námi testovaného kousku se pak výrobce chlubí zejména pokročilým systémem navigace spoléhajícím, jak jinak než, na AI. Obsah balení nijak prémiový není Věžička pro LiDAR již netřeba Technické parametry Roborock Saros 10R Dokovací stanici není co vytknout Realita každenního používání Aplikace Roborock Roborock Saros 10R cena Závěr recenze Roborock Saros 10R Obsah balení nijak prémiový není Stejně jako u levnějšího Roborock Qrevo Curv, tak ani u modelu Saros 10R nečekejte nijak napěchované balení. Tedy ono napěchované je – a hlavně váží skoro 30 kg – nicméně naleznete v něm vesměs jen to nutné pro uvedení robota do provozu. Konkrétně vysavač s kompletní výbavou a dokovací stanici se dvěma sáčky na prach. Věžička pro LiDAR již netřeba Jednou z nejviditelnějších a zároveň nejzásadnějších novinek oproti zmíněnému, dříve testovanému Roborock Qrevo Curv, je absence LiDARu v horní „věžičce“. Díky tomu je Roborock Saros 10R mnohem nižší, konkrétně má na výšku pouze 79,8 mm oproti 102 mm u zmíněného Qrevo Curv. Díky tomu se testovaný Saros 10R dostane i do řady míst, kam robotický vysavač s běžným LiDARem nemůže – jako třeba pod gauče, nízké skříňky apod. To že na vrchní straně Roborock Saros 10R LiDAR nevidíme neznamená, že by se vysavač musel této technologie vyloženě vzdát. Většina – zejména levnějších – vysavačů totiž spoléhá na LDS. To je LiDAR technologie využívající 2D skenování s pomocí laseru otáčejícího se právě ve zmíněné věžičce. Zde se však pro navigaci používá 3D Time-on-Flight (ToF) technologie. Ve výsledku se vysavač spoléhá na kombinaci dvou laserových vysílačů a kamery přičemž výrobce tento systém nazývá Star Sight 2.0 a slibuje u něj 21x vyšší hustotu vzorkování, než u klasických LDS systémů. Roborock Saros 10R by díky tomu měl, mimo jiné, snadno rozpoznat, zda se pod daný kus nábytku vleze, či se vyhnout rozmotaným kabelům na zemi. Neméně pozornosti pak výrobce věnoval i spodní straně vysavače a všechna tři spodní kolečka tak dostala nezávisle nastavitelnou výšku. Díky tomu robot neměl problém zdolat ani nohy nábytku ve tvaru písmene U. Maximum pro (dvojité) prahy však zůstává „pouze“ 4 cm. To je sice vesměs standard i u lépe vybavených robotických vysavačů, rovněž testované Dreame však zvládá až dvojnásobek. Změna výšky je pak možná i u hlavního kartáče, což oceníte zejména u koberců s vysokým vlasem či při mopování. A ano, také rotační mopovací podložky lze zvednout. Oproti zmíněnému Qrevo Curv je však Saros 10R umí, v závislosti na nastavení, nechat v dokovací stanici. Také zde je boční kartáč a jeden rotační mop umístěn na výsuvných ramenech, která jim umožňují dostat se až ke stěně a do značné míry také do rohů. Z mého pohledu je pak trochu škoda, že se vysavač dodává pouze v černém provedení, kdy je, zejména na horním lesklém krytu, hned vidět každý otisk a v podstatě i každé smítko prachu. Technické parametry Roborock Saros 10R Výkon: 66 wattů Sací výkon: 19 000 Pa Maximální hlasitost: 65 dB Vysávání na jedno nabití: až 200 m2 Vytíráná na jedno nabití: až 200 m2 Velikost nádobky na prach: 270 ml Velikost nádobky na vodu: 69 ml Způsob navigace: 3D ToF, AI kamera, sada čidel Mopování: ano, rotační mop Rozměry vysavače: 350 × 353 × 79,8 mm Rozměry dokovací stanice: 381 x 475 x 488 mm Objem nádoby na prach: 2,5 l Nádoba na saponát: ano, 590 ml Teplota vody pro praní mopu: 80 °C Kapacita baterie: 6 400 mAh Doba do plného nabití: 2,5 h Dokovací stanici není co vytknout Přibalená dokovací stanice je skutečně nabitá funkcemi. Vlastně mě ani nenapadá, co bych od ní mohl chtít víc? Automatické vyprazdňování koše či doplňování čisté vody je pochopitelně samozřejmost. Co už u levnějších robotických vysavačů nebývá standardem je předehřev vody pro mopování a samočištění stanice. K čištění mopovacích podložek dochází zase za pomoci horké, 80°C vody a následuje sušení teplým vzduchem. V závislosti na vlhkosti prostředí a množství používané vody při mopování si pak můžete nastavit dobu sušení. Mě se osvědčily dvě hodiny, po kterých byly podložky perfektně suché. Vedle nádob na čistou vodu, špinavou vodu a prach obsahuje dokovací stanice robotického vysavače Roborock Saros 10R také 590 ml nádobu na čistící prostředek. Pro někoho to možná bude detail, ale z mého pohledu se jedná o jedno z výrazných vylepšení oproti levnějším modelům. Nemusíte se starat o přesné dávkování saponátu do čisté vody, některé saponáty navíc mohou po nějaké době ve vodě dělat neplechu v podobě usazenin apod. Zkrátka jedná se o další příjemný prvek automatizace, který majiteli ulehčí život. Opomenout nesmím ani podporu rychlonabíjení. Díky tomu zvládá nabít vysavač za 2,5 hodiny, což je přinejmenším o hodinu rychleji než velká část konkurence. Přestože je dokovací stanice nabitá funkcemi, není nijak extrémně velká – tedy v porovnání se stanicemi podobně vybavených robotů. Konkrétně její rozměry činí 381 x 475 x 488 mm. Realita každenního používání Nízký profil díky absenci LDS je super, stejně tak i automatické doplnění saponátu či rychlé nabíjení. Co je však z mého pohledu absolutní pecka, která dělá z robotického vysavače Saros 10R toho správného pomocníka je jeho vysoká úroveň autonomie. Sám si totiž dokáže nastavit celou řadu parametrů a ani při úvodním nastavování s ním nemusíte trávit mnoho času. Robot dokáže spolehlivě detekovat povrch a dle toho nastavit výšku podvozku i sací výkon. Sám vyhodnocuje míru znečištění podlahy a dle toho například řídí množství vody a četnost s jakou jezdí vyprat mopovací podložky do dokovací stanice. Maximální sací výkon 19 000 Pa si pak poradil s jakoukoli výzvou, kterou jsem před robota postavil. Ani rozsypaná hrubá mouka pro něj nepředstavovala problém a dokonale ji vysál již při prvním průjezdu. Zrovna tak mopování funguje na jedničku. Dvojice rotačních podložek odvádí svou práci dobře, prakticky srovnatelnou s klasickým ručním mopem. Robot pak při úklidu optimalizuje trasu, aby mohl na maximum využít výklopných ramen jak pro boční kartáč, tak právě mopovací podložku. Samotná textilní část pak na podložkách drží pomocí suchého zipu, pokud je tedy budete potřebovat vyměnit či vyprat ručně, lze to skutečně snadno. Nicméně o průběžné praní se, jak již jsem zmínil, stará dokovací stanice automaticky. A to nejen po mopování, kdy podložky vypere a vysuší, ale také v průběhu mopování. V rámci mokrého úklidu totiž robot pravidelně zajíždí do dokovací stanice aby podložky očistil a namísto úklidu tak neroznášel špínu po celé domácnosti. Interval pro očištění mopu si pak můžete buď sami nastavit, nebo jej nechat na vysavači. Spolehlivá navigace Co se navigace týče, během každodenního úklidu jsem nepozoroval žádný výrazný rozdíl oproti již zmíněnému Qrevo Curv. To však nelze brát jako zásadní negativum, jelikož i levnější kolega si v této disciplíně vedl velmi dobře. Drtivou většinu času je Roborock Saros 10R při navigaci neomylný. Tu a tam jsem jej ale nachytal při pokusu přetlačovat se například s tenkou nohou od židle. Svůj omyl si však vždy uvědomil a dráhu zkorigoval. Kde ale vidím oproti levnějšímu modelu výraznější posun je detekce předmětů. Saros 10R dokáže rozpoznat až 104 typů předmětů, zda je to málo, či naopak hodně bohužel opravdu neposoudím. Každopádně je to proti levnějším modelům s LDS nárůst skoro na dvojnásobek a co víc – v praxi vyhýbání funguje velmi obstojně. Zvlášť v domácnosti s tříletým prckem dostává navigační systém robotického vysavače zabrat. Ač před každým vysáváním hračky pochopitelně uklízíme, tu a tam sami nějakou přehlédneme, nebo je malý rošťák rychlejší než robot a stihne hračky před jeho příjezdem opět rozházet. V případě Qrevo Curv se sice robot dokázal hračkám vyhýbat, i tak se ale občas stávalo, že nějakou přehlédl a třeba se na ní i na chvíli zasekl. Zde se mi to v průběhu přibližně měsíčního testování, kdy Roborock Saros 10R vyjížděl do akce prakticky každý den stalo jednou a to jsem na něj několik takovýchto překážek nastražil sám. Osudnou se mu stal až panáček z Dupla „ukrytý“ na dětské hrací podložce. A chybět nesmí ani režim domácího mazlíčka, kdy se robot dokáže lépe vyhýbat nejen samotnému mazlíčkovi, ale i případným exkrementům. V neposlední řadě nesmím opomenout ani další výhody 3D mapování. Díky němu se robotický vysavač nebojí zajet všude, kam se na výšku skutečně vleze a naopak se nepouští do akcí, které by končily jeho zaseknutím. Například důkladně zajíždí pod hranu kuchyňské linky s čímž měla celá řada starších modelů problém i přesto, že by se tam fyzicky vlezla. Pod gaučem zase vysaje jen v částech, kam se vleze a nesnaží se dostat do míst, kde je gauč nepatrně níž kvůli své rozkládací části. Aplikace Roborock Stejně jako ostatní vysavače značky, také testovaný Roborock Saros 10R využívá pro své ovládání aplikaci Roborock. A nijak zásadně se neliší ani rozložení prostředí spárovaného vysavače. Pokud jste tedy doposud používali některý ze starších modelů, budete zde jako doma. Nejviditelnějšími změnami zde patrně bude přítomnost AI pomocníka a více možností v nabídce nastavení. Vezmeme to ale pěkně popořádku. Po spárování vás přivítá prvotní nastavení, nebo lépe řečeno seznámení se základními informacemi o vaší domácnosti. Poté vás aplikace vyzve k provedení prvního mapování, kdy si robot celou vaši domácnost projede a vytvoří mapu spolu s plánem úklidu. Jediné, s čím jsem mu v rámci úvodního nastavení mapy pomohl, bylo určení směru pokládky plovoucí podlahy a určení hranice některých místností. Jakmile projdete základním nastavením, dostanete se na domovskou obrazovku, kde vidíte mapu své domácnosti a rychlé ovládání robota i dokovací stanice. Můžete spustit úklid, nastavit intenzitu vysávání či množství vody. Zrovna tak máte přehled o úrovni nabití baterie či stavu robota v dokovací stanici – například vidíte čas do konce sušení mopu spolu s možností sušení ručně přerušit. Přímo na domovské obrazovce pak můžete definovat i plány úklidu – například úklid kuchyně po přípravě jídla. Do samotného nastavení tak prakticky nemusíte. Pokud však budete nastavení zcela ignorovat, přijdete o některé potenciálně zajímavé volby. Například, jak má robot nakládat s mopovacími podložkami, když je zrovna nepoužívá? Stačí, když je zatáhne, nebo je má nechat v dokovací stanici? Jakou má robot volit trasu při úklidu? Má přidat na výkonu při detekci koberce? Samozřejmostí je pak možnost detailního plánování úklidu i jeho scénářů a integrace do chytrých domácností prostřednictvím standardu Matter. K ovládání přitom nemusíte nutně používat pouze aplikaci. Vyslat robota můžete také hlasovými povely, byť v angličtině. Jedná se však pouze o pár jednoduchých frází jako „Hello rocky, clean the bedroom“. Roborock Saros 10R cena Cena robotického vysavače Roborock Saros 10R na našem trhu momentálně činí 37 990 Kč s DPH – což není zrovna málo. Byť je Roborock Saros 10R skutečně skvělý robotický vysavač, nasnadě je otázka, zda je takový příplatek adekvátní. Napadá mě zde paralela s chytrými telefony, kdy za různé „Ultra“ vlajky často připlácíme i více než 10 tisíc Kč abychom ve finále dostali „jen“ lepší fotosoustavu. Vyplatí se to z pohledu poměru cena/výkon? To těžko. A stejně se najde řada uživatelů, kterým dílčí vylepšení za příplatek stojí. A zde je to, troufám si tvrdit, stejné. Závěr recenze Roborock Saros 10R Chytrý robotický vysavač Roborock Saros 10R si dokáže hravě poradit s každodenním úklidem i velké domácnosti přičemž samotná kvalita úklidu je zde na velmi vysoké úrovni. Ať už se bavíme o samotném vysávání, nebo mopování, troufnu si tvrdit, že zklamaní nebudou ani na úklid náročnější uživatelé. Co však Roborock Saros 10R odlišuje od levnějších modelů je pochopitelně navigace a AI funkce. Záleží pochopitelně na konkrétní domácnosti, dovedu si však představit, že existuje řada těch, kde může být Saros 10R díky absenci lidarové věžičky efektivnější. Není to však jen o možnostech dostat se tam, kam mnohá konkurence ne. Samotná navigace zde, i přes absenci klasického LiDARu, funguje velmi dobře a to včetně vyhýbání se i zákeřným překážkám jako na zemi ležící kabel. Pravidelný úklid vám pak zjednoduší i funkce automatizace a integrace AI. Negativa se mi ve finále hledají poměrně obtížně, ale pochopitelně se na první dobrou nabízí cena. Negativa se mi ve finále hledají poměrně obtížně, ale pochopitelně se na první dobrou nabízí cena. Osobně bych pak ocenil, pokud by vysavač existoval v bílé barevné variantě, neboť černé a ještě k tomu lesklé povrchy jsou prostě magnetem na otisky a je zde vidět každé smítko prachu. Oproti konkurenci, zejména od Dreame, pak Saros 10R tahá za kratší konec co se maximální výšky překážek týče. Klady kvalita suchého i mokrého úklidu 3D navigace s rozpoznáním překážek metlička i mopovací podložka na výsuvných ramenech dokovací stanice s praním mopu a nádržkou na saponát rychlonabíjení přehledná aplikace v češtině Hodnocení redakce: 89 % Zápory cena pouze černá barevná varianta překoná maximálně 4cm prahy 