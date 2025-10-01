Dreame Aqua10 Ultra Roller recenze: 38 tisíc za vysavač zní šíleně, ale když uvidíte, co umí… Hlavní stránka Recenze Ostatní recenze Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete přináší válečkový mop s kontinuálním přívodem čisté vody Sací výkon 30 000 Pa řadí tento model mezi nejvýkonnější robotické vysavače na trhu ProLeap systém překoná překážky až do výšky 8 cm, což je dvojnásobek běžného standardu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 1.10.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Když jsem před několika týdny testoval Roborock Saros Z70 s mechanickou paží, myslel jsem si, že jde o budoucnost robotických vysavačů. Potom mi přišel Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete a zjistil jsem, že budoucnost může mít i jinou podobu. Místo paže, která sbírá ponožky, dostáváte válečkový mop s kontinuálním přívodem čisté vody. A to je pro mnohé relevantnější inovace pro běžnou domácnost. Robotické vysavače s mopem většinou fungují tak, že si po bytě vlečou špinavé podložky, které se čas od času vrátí vyprat do stanice. Dreame jde jinou cestou – AquaRoll systém neustále přivádí čistou vodu na rotující váleček, odstraňuje znečištěnou vodu přes škrabku a posílá ji do oddělené nádrže. Je to stejný princip, jaký používají klasické tyčové mopy. Jen tady to dělá robot. Design, který se nebojí být robustní ProLeap: když robot potřebuje vlastní nohy AstroVision: když AI vidí 240+ předmětů Mopování: tady Dreame rozhodně vítězí AutoSeal: koberce zůstanou suché Vysávání: 30 000 Pa není jen marketingové číslo Dokovací stanice: spása všech perfekcionistů Aplikace Dreamehome: úklid pod kontrolou Výdrž baterie: 270 minut na papíře, realita je jiná Verdikt: nejlepší mop na trhu, ale cena je vysoká Design, který se nebojí být robustní Když otevřete krabici, první, co vás napadne, je: tohle je sakra velké! Dokovací stanice měří 57,5 × 51 × 56,9 cm a váží bezmála 28 kilogramů. Dreame k tomu ale má důvod: uvnitř najdete dvě nádrže na vodu (čistou i špinavou), nádobu na prach s objemem 3,2 litru, systém pro praní válečku vodou o teplotě 100 °C a horkovzdušné sušení. Samotný robot je klasicky kulatý s průměrem odpovídajícím standardu, což znamená, že se vejde pod většinu nábytku. Problém nastává u nižších konzolových stolků nebo pod některými postelemi či gauči – i když má VersaLift systém, který dokáže zatáhnout laserový senzor dolů o několik milimetrů, pod můj gauč se nevejde. Bílá barva vypadá čistě a elegantně. KOUPIT VYSAVAČ DREAME ProLeap: když robot potřebuje vlastní nohy Nejvíce mě u Dreame Aqua10 zaujal ProLeap systém s výsuvnými kolečky. V praxi to znamená, že robot dokáže zvednout svůj podvozek a překonat překážky až do výšky 4,2 cm na jednom prahu, nebo dokonce 8 cm při kombinaci dvou stupňů. To je dvojnásobek toho, co zvládá většina konkurence. Testoval jsem to na prazích mezi koupelnou a chodbou (3 cm). Aqua10 to zvládl bez zaváhání. Dreame navíc využívá Triple-Wheel AgiLift podvozek – tři nezávisle odpružená kola, která lépe distribuují váhu a zajišťují plynulejší přejezd. Není to jen marketing – když robot přejíždí z tvrdé podlahy na koberec nebo překonává práh, neslyšíte tolik rány, které jsou u levnějších modelů běžné. AstroVision: když AI vidí 240+ předmětů Navigace je postavená na dvou HD kamerách s AstroVision systémem, který údajně rozpozná přes 240 typů objektů. V praxi to znamená, že si robot poradí s kabely, hračkami, botami, miskami pro mazlíčky i s… exkrementy. Ano, tohle je funkce, kterou ocení každý majitel psa. Zajímavý je StereoEdge systém se strukturovaným 3D světlem, který detekuje i tenké a nízké překážky, například kobercové třásně nebo jóga podložku. Během dvou týdnů testování se robot ani jednou nezamotal do kabelu od nabíječky telefonu, což je u konkurenčních modelů běžný problém. Musím ale říct, že Z70 od Roborocku má v tomto ohledu navrch – jeho paže totiž dokáže aktivně odstranit překážku z cesty. Aqua10 se jí jen vyhne, což znamená, že kolem ní zůstane nevysátý prostor. Na druhou stranu, paže Z70 fungovala spolehlivě asi v 60 % případů, což je na produkt za podobnou cenu dost málo. Mopování: tady Dreame rozhodně vítězí Tady se dostáváme k jádru věci. AquaRoll válečkový mop funguje na principu čtyř kroků: postřik → čištění → stažení špíny → obnovení. Válec rotuje rychlostí 100 otáček za minutu, což je sice pomalejší než u konkurenčních rotačních padů (ty mají i 180 ot/min), ale účinnost je výrazně vyšší. Proč? Protože nevytíráte špinavou vodou. Klasické robotické mopy si nasáknou vodu ve stanici, pak jezdí po bytě, až jsou podložky úplně špinavé, vrátí se do stanice, nechají se vyprat, a zase jedou. Dreame vám po celou dobu úklidu aplikuje čistou vodu, špinavou průběžně odsává. Je to jako rozdíl mezi mopem, který si máčíte v kbelíku, a parním čističem, který má přívod čisté vody. Navíc tu máme FluffRoll technologii – druhý válec, který rotuje opačným směrem a „načechrává“ vlákna hlavního mopovacího válce. Díky tomu se vláknna nenamáčí do sebe a zůstávají efektivní i po dlouhém úklidu. Je to maličkost, ale z hlediska hygienického smyslu to dává perfektní smysl. AutoSeal: koberce zůstanou suché Jeden z největších problémů robotických mopů je, co dělat s koberci. Buď je přejede mokrou podložkou (katastrofa), nebo je musíte označit jako no-mop zóny (nepohodlné). Dreame řeší AutoSeal systémem – motorický kryt, který se automaticky uzavře nad válcem, jakmile robot detekuje koberec. KOUPIT VYSAVAČ DREAME Funguje to spolehlivě. Robot přejede z tvrdé podlahy na koberec, během vteřiny se kryt uzavře, válec se zvedne (o 14 mm) a robot pokračuje jen vysáváním. Až sjede z koberce, kryt se otevře, válec se spustí a pokračuje v mopování. Pro srovnání – Z70 od Roborocku má dva samostatné otočné pady, které se při detekci koberce zvednou. Problém je, že pokud jsou pady hodně mokré, kapky stejně dopadnou na koberec. U Dreame je řešení bezpečnější. Vysávání: 30 000 Pa není jen marketingové číslo Pokud jde o sací výkon, 30 000 Pa je aktuálně nejvyšší hodnota v portfoliu Dreame (k datu recenze). Pro srovnání – běžné robotické vysavače mají 4 000–8 000 Pa, vlajkové lodě kolem 15 000–20 000 Pa. Je to znát? Určitě. Testoval jsem sací výkon na běžném domácím prachu, na psích chlupech a drobcích. Dreame Aqua10 všechno zvládl na jeden průjezd, bez zbytků. Když jsem vyprázdnil nádobu na prach, bylo tam opravdu všechno. KOUPIT VYSAVAČ DREAME Za zmínku stojí také HyperStream Detangling DuoBrush – kartáč, který kombinuje gumové lamely s čisticími vlákny a minimalizuje zamotávání vlasů. Mám doma dlouhovlasou partnerku a psa, což je recept na zamotaný kartáč u každého vysavače. U Dreame jsem musel kartáč čistit jednou za celou dobu testování, což je mnohem méně než u konkurence. Dokovací stanice: spása všech perfekcionistů ThermoHub systém v dokovací stanici je vlastně miniaturní mycí systém. Po každém úklidu se robot vrátí do stanice, válec se omyje vodou o teplotě 100 °C s reverzním otáčením (voda protéká válcem oběma směry) a pak se suší horkým vzduchem o teplotě 70 °C. Proč je to důležité? Protože vlhký mop je ideální prostředí pro bakterie a plísně. Pokud necháte klasický rotační kartáč jen tak schnout, za týden z něj cítíte zatuchlinu. U Dreame Aqua10 jsem během tří týdnů testování nezaznamenal ani náznak zápachu. Systém válec vždy vysušil do stavu, kdy byl příjemný na dotek a bez pachu. Bonus: stanice také suší sáček na prach horkým vzduchem o teplotě 50 °C, což zabraňuje vlhkosti a zápachu uvnitř nádoby. Hlučnost sušení je jen 37 dB, což v praxi znamená, že když robot dokončí úklid v noci, neslyšíte ho z ložnice. KOUPIT VYSAVAČ DREAME Stanice má také systém automatického dávkování čisticího prostředku – jeden pro běžný úklid, druhý pro neutralizaci pachů od domácích mazlíčků. Nemusíte ručně měřit dávky, robot si vezme přesně tolik, kolik potřebuje. Aplikace Dreamehome: úklid pod kontrolou Mobilní aplikace Dreamehome je funkčně bohatá, ale ne přehnaně složitá. Po prvním spuštění robot vytvoří mapu vašeho bytu pomocí laserové navigace OmniSight 2.0, což trvá zhruba 20 minut. Mapa je přesná, můžete ji ručně upravit – rozdělit místnosti, pojmenovat je, nastavit no-go zóny nebo no-mop oblasti. Můžete dokonce nastavit různý sací výkon a intenzitu mopování pro každou místnost. V obýváku chcete ticho? Nastavíte 50 % výkonu. V kuchyni potřebujete maximální výkon? 100 % sání + intenzivní mopování. Robot si to pamatuje a příště už to aplikuje automaticky. Zajímavá je funkce Pet Care 4.0 – robot detekuje zóny, kde se pohybují mazlíčci (podle frekvence nečistot) a automaticky tam zvýší intenzitu úklidu. Podle mých zkušeností to opravdu funguje – robot začal častěji uklízet kolem misek a u pelíšku, kde pes tráví většinu času. Aplikace podporuje také hlasové ovládání přes Alexu, Siri a Google Assistanta, plus nechybí Matter standard pro chytrou domácnost. Výdrž baterie: 270 minut na papíře, realita je jiná Dreame uvádí výdrž až 270 minut na jedno nabití, což zní impozantně. V praxi to ale závisí na tom, co robot dělá. Pokud jen vysává na standardním výkonu bez mopování, dostanete se blízko deklarované hodnoty. Pokud ale zapnete maximální sací výkon + intenzivní mopování, výdrž klesne zhruba na polovinu. Není to vyloženě kritika – jde o fyziku, vysoký sací výkon a aktivní mopování zkrátka spotřebují hodně energie. KOUPIT VYSAVAČ DREAME Dobíjení trvá přes 4 hodiny, což je delší než u konkurence (Z70 má 2,5 hodiny). Pokud robot nestihne uklidit celý byt, automaticky se vrátí do stanice, dobije se na 80 % a pokračuje tam, kde přestal. V mém případě to ale nebylo ani jednou potřeba. Verdikt: nejlepší mop na trhu, ale cena je vysoká Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete je aktuálně nejlepší robotický vysavač s mopem, jaký jsem měl možnost testovat. Válečkový systém s kontinuálním přívodem čisté vody je hygienicky na úplně jiné úrovni než klasické rotační kartáče. Sací výkon 30 000 Pa vás nechá v klidu i když máte domácí mazlíčky a koberec plný chlupů. ProLeap systém znamená, že robot zvládne prahy, které by konkurenci zastavily. Na druhou stranu, cena 38 699 Kč je vysoká. Za ty peníze dostáváte kompletní ekosystém – robota, dokovací stanici s praním za 100 °C, automatickým sušením, dávkováním čisticích prostředků a vyprazdňováním prachu. Ale musíte si uvědomit, že levnější alternativy s rotačními pady stojí i o 15 000 Kč méně a pro většinu domácností jsou úplně dostačující. KOUPIT VYSAVAČ DREAME Koupil bych si ho? Pokud bych chtěl opravdu špičkový úklid bez kompromisů, ano. Pokud hledám rozumnou střední cestu, která ušetří čas a nevyprázdní účet, raději bych sáhl po levnějším modelu a rozdíl investoval jinam. Dreame Aqua10 je skvělý produkt, ale jeho cílová skupina je jasná – lidé, kteří chtějí to nejlepší a jsou ochotní si za to připlatit. Klady válečkový mop s čistou vodou sací výkon 30 000 Pa překonává vysoké prahy AutoSeal ochrana koberců ThermoHub praní při 100 °C chytrá navigace Zápory vysoká cena velká dokovací stanice delší dobíjení (4,5 h) Hodnocení redakce: 87 % Jak se vám zamlouvá nový vysavač Dreame? Za poskytnutí vysavače děkujeme společnosti Dreame. O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost Dreame robotický vysavač vysavač Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 LIDL má zase skladem extra levný Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Moc dlouho nečekejte, zájem je vysoký Adam Kurfürst 13.12.2024