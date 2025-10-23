Roborock Qrevo Curv recenze: tohohle pomocníka si zamilujete Hlavní stránka Recenze Ostatní recenze Roborock Qrevo Curv je robotický vysavač, který cenově spadá do střední třídy Nestojí úplný nesmysl, přitom nabízí prakticky vše, co pro pořádný úklid potřebuje Zaujme nejen originálním designem dokovací stanice, ale i funkční výbavou Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 23.10.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Roborock Qrevo Curv sice nepatří mezi žhavé novinky na našem trhu, díky tomu ale jeho cena stihla zajímavě klesnout. Tento robotický vysavač se tak rázem stal atraktivní volbou pro všechny, kteří touží po kvalitním úklidu koberců či podlah a přitom nechtějí platit nesmyslné částky za nejvybavenější modely. V balení je nutný základ O navigaci se stará LiDAR i AI kamera Dokovací stanice zaujme na první pohled Technické parametry Roborock Qrevo Curv Aplikace a nastavení Kvalita úklidu bez výhrad Jednoduše skvělý pomocník V balení je nutný základ Nečekejte, že spolu se samotným robotickým vysavačem a jeho dokovací stanicí obdržíte obsáhlé příslušenství. Navíc je zde vlastně pouze jeden extra sáček na odpad. Náhradní mopovací podložky, filtr, postranní či hlavní kartáč již budete muset po opotřebení původních dokoupit. Orientační ceny originálního příslušenství v českých obchodech v době psaní recenze naleznete níže. Asi netřeba dodávat, že existují i neoriginální a citelně levnější alternativy, jejich kvalita však pochopitelně může být proměnlivá. Sáčky 6ks – 599 Kč Mopovací podložky 4 ks – 399 Kč Boční kartáč – 249 Kč Hlavní kartáč – 599 Kč HEPA filtr 2ks – 299 Kč O navigaci se stará LiDAR i AI kamera Na první pohled se Roborock Qrevo Curv nijak neliší od záplavy podobných vysavačů. Celý je vyveden v bílé s lesklým vrchním krytem a matnými okraji. Vzhledem k tomu, že robotický vysavač při navigaci spoléhá i na LiDAR, naleznete na jeho vrchu i „střílnu“ ve které se laserový snímač otáčí. Bohužel je však kvůli tomu robot poměrně vysoký a pod řadu běžného nábytku se tak nedostane. Krom toho je zde jen dvojice tlačítek – zapínací a pro návrat do dokovací stanice. Pod zmíněným lesklým krytem se pak nachází nádobka na prach, kterou však budete vytahovat jen při čištění, respektive výměně filtru. V přední části vysavače je pak tradičně nárazník. Uprostřed něj se nachází výřez pro kameru s AI rozpoznáváním až 62 typů objektů a LED přisvícením pro správnou funkci i v noci. V levé straně je pak druhý výřez pro laserový snímač. Infračervený vysílač se nachází i v zadní části robota mezi napájecími kontakty a slouží pro přesnou navigaci při zajíždění do dokovací stanice. Ještě zajímavější je však pohled ze spodní strany. I zde naleznete senzory starající se o navigaci – konkrétně 5 snímačů zabraňujících, mimo jiné, v pádu robota ze schodů. Na výsuvném rameni je zde metlička, která má – trochu nezvykle – pouze dva kartáčky. Dvojice ramen pro zametání i mopování Metlička pak hrne nečistoty směrem k hlavnímu kartáči uprostřed vysavače. Ten se skládá ze dvou dílů, díky čemuž by se do něj neměly zamotávat vlasy. Toto řešení sice není úplně stoprocentní, množství zachycených vlasů je však nesrovnatelně menší než u nedělených kartáčů a i jejich odstraňování velmi snadné. Za kartáčem se nachází dvojice rotačních mopů s podložkami z mikrovlákna. Zatímco textilní podložky drží za pomoci suchého zipu, celé nástavce jsou k robotu přichyceny magneticky. V případě potřeby je tak lze velmi snadno sundat. Také jeden nástavec pro mopování je pak na výklopném rameni, aby se s ním robot dostal až ke stěně. Zcela do rohu se ale pochopitelně nedostane. Robot si může nástavce také zvednout, aby při přejezdu přes koberec na něm nezanechával mokré stopy. V domácnosti máme jen pár koberců s nízkým až středním vlasem, kde toto řešení fungovalo naprosto spolehlivě. Pokud ale máte koberce s vysokým vlasem, možná zde již ke kontaktu s mokrou podložkou dojde. Škoda, že oproti dražším modelům zde není možnost mopovací nástavce nechat v dokovací stanici. Na druhou stranu, pokud jste v situaci, že robot pro mopování podlahy přes koberec prostě přejet musí, stejně by to nic nevyřešilo. Dojede kam je potřeba Výškově stavitelný je i podvozek, respektive přední kolečko. To se zvedá například při přejíždění prahů, ale pomáhá i při nájezdu či sjezdu z vyššího koberce – nebo v případě naší domácnosti dětské pěnové podložky na podlaze. Dvě pojezdová kolečka mají pak nezávislé zavěšení. Vysavač by pak měl zvládnout zdolat až 3cm obyčejný a 4cm dvojitý práh. Při pohledu na nabídku v dané cenové kategorii je to nadstandardní hodnota. Víc zvládají pouze vybrané modely robotických vysavačů Dreame, vyjma jednoho modelu je však většina z nich minimálně o pár tisíc dražší než testovaný Roborock Qrevo Curv. Oproti jiným modelům od Roborocku se Qrevo Curv vyrábí pouze v bílé. Osobně mi to příliš nevadí, neboť jsem již měl příležitost se přesvědčit o nepraktičnosti černých robotických vysavačů. Zatímco bílá spoustu věcí úspěšně maskuje, na černém povrchu je mnohem lépe vidět prach a zejména na lesklých částech pak i šmouhy. Dokovací stanice zaujme na první pohled Zatímco vzhled samotného robotického vysavače Roborock Qrevo Curv se od jiných nijak neliší, design dokovací stanice je příjemným osvěžením v záplavě krabic, které se od sebe většinou liší jen použitým plastem a velikostí. Stačilo přitom tak málo – zakulatit hrany stanice. Díky svým tvarům na mě stanice působila i menším dojmem, než jaká ve skutečnosti je. Byť je fakt, že v rámci podobných řešení, kde se robot z větší části skryje jako do garáže, patří tato stanice mezi ty menší. Konkrétně jsou jeho rozměry hezky symetrické – 450 x 450 x 450 mm. Co se funkcí této stanice týče, vlastně je zde téměř vše, co si můžete přát. V první řadě pochopitelně nádrže na čistou a špinavou vodu. První zmíněná má 4, zatímco druhá 3 litry. Jejich výdrž pochopitelně záleží na intenzitě používání a velikosti čištěné plochy. Obecně se ale dá říct, že jejich velikost je dostatečná. V mém případě, kdy měl robot k úklidu 35 metrů čtverečních i při hloubkovém čištění vystačí nádrže na 7 až 8 čištění. Sáček na nečistoty pak má slušných 2,5 litru, a musím u něj ocenit i systém vytahování, kdy zatáhnete za záklopku, která jej nejdřív uzavře a teprve pak jej ze stanice vytáhnete. Jednou z mála chybějících funkcí, kterou bych ocenil je samostatná nádržka na saponát s automatickým dávkováním. Takto musíte čistící prostředek vlévat přímo do nádrže s čistou vodou. Pokud byste pak funkci mopování používali spíše sporadicky, může se saponát v nádržce začít srážet, zanášet samotnou nádobu a v horším případě i celý systém dávkování vody. I proto je lepší používat čistící prostředek vyloženě určený pro robotické vysavače. Dokonce přímo Roborock má dva takové ve své nabídce. Čištění mopu nesmí chybět K čištění mopovacích kotoučů dochází automaticky jak na konci, tak v průběhu úklidu. Můžete si přitom nastavit i kdy má robot do dokovací stanice pro vyčištění mopu zajet – buď po 10 až 25 minutách čištění nebo po dokončení místnosti. Samotné čištění pak v dokovací stanici probíhá na podložce o kterou se mop čistí rotováním a proplachem horkou, 75°C vodou. Zatímco špinavá voda je odsávána do nádrže, větší nečistoty zůstávají ve spodní vyjímatelné misce. Po dokončení úklidu a vyčištění mopu pak pochopitelně přichází na řadu sušení. Jeho hlučnost se pohybuje pod hranicí 35 dB. To v praxi znamená, že zřetelně jej uslyšíte pouze v tiché místnosti – pokud tedy nebudete sedět přímo vedle stanice. Technické parametry Roborock Qrevo Curv Výkon: 66 wattů Sací výkon: 18 500 Pa Maximální hlasitost: 61,5 dB Vysávání na jedno nabití: až 400 m2 Vytíráná na jedno nabití: až 400 m2 Velikost nádobky na prach: 325 ml Velikost nádobky na vodu: 80 ml Způsob navigace: LIDAR, AI kamera, sada čidel Mopování: ano, rotační mop Rozměry vysavače: 352 × 347 × 103 mm Rozměry dokovací stanice: 450 x 450 x 450 mm Objem nádoby na prach: 2,5 l Objem nádoby na čistou vodu: 4 l Objem nádoby na špinavou vodu: 3 l Teplota vody pro praní mopu: 75 °C Aplikace a nastavení Pokud již máte nějakou zkušenost s robotickými vysavači, zorientujete se v aplikaci Roborock velmi snadno. Je sice nabitá širokou škálou funkcí, zároveň je ale i velmi přehledná. Na domovské obrazovce je k dispozici mapa domácnosti a základní ovládání vysavače spolu s dokovací stanicí. Robota tak můžete ihned vyslat do akce, nastavit intenzitu vysávání či množství vody. Zrovna tak máte přehled o úrovni nabití baterie či stavu robota v dokovací stanici – například vidíte čas do konce sušení mopu spolu s možností sušení ručně přerušit. Dokonce můžete Roborock Qrevo Curv použít i jako webkameru a to nejen k prohlížení jeho okolí, ale i komunikaci. Že je někdo na robota připojen pak jasně dává najevo automatické hlasové upozornění. Vhod může tato funkce přijít i v případě, že se robot někde zasekne, v režimu prohlížení jej totiž můžete i ovládat jako autíčko na dálkové ovládání a tak mu z dané situace pomoci. Co se týče přesnosti navigace týče, ve výchozím nastavení se stávalo, že robot využíval přední nárazník možná více, než bych čekal. Stačilo ale zapnout AI reaktivní vyhýbání překážkám spolu s režimem méně kolizí a rázem se robot dokázal přesně vyhnout i hračkám poházeným na zemi, které předtím chtěl převálcovat. Nezalekne se ani domácích mazlíčků V nastavení mě sice aplikace upozorňuje, že aktivace tohoto režimu může vést k vynechání některých míst při úklidu, osobně jsem to však nepozoroval. Nastavení je celkově skutečně bohaté a úklid díky němu můžete přesně přizpůsobit potřebám své domácnosti. Majitelé psů a koček jistě ocení režim domácího mazlíčka, kdy se robot dokáže lépe vyhýbat nejen samotnému mazlíčkovi, ale i případným exkrementům. Nastavit si můžete vlastní posloupnost úklidu, nebo nechat robota vybrat nejefektivnější pořadí místností. Nechybí možnosti úprav schématu čištění a to jak u vysávání, tak u mopování. Zde můžete robotovi říct nejen o jaký povrch se jedná, ale i v jakém směru máte položenu plovoucí podlahu a zefektivnit tak její čištění. Samozřejmostí je i další práce s mapou, kde si tradičně můžete nastavit No-Go zóny či zóny, kde se nachází koberec – nebo to nechat na automatické detekci robota. Zvlášť se mi líbí možnost upravit nastavení intenzity a schématu úklidu pro každou místnost zvlášť. Zrovna tak můžete vytvářet vlastní plány úklidu a automatizace. Pokud pak doma již provozujete chytrou domácnost, určitě vás potěší podpora sítě Matter. Kvalita úklidu bez výhrad Roborock Qrevo Curv nabízí sací výkon 18 500 Pa, čímž se v rámci cenové kategorie řadí k premiantům. Kvalitnímu úklidu pak napomáhá i hlavní kartáč kombinující pružné lamely s klasickými štětinami. Výsledek? Dokonalý. Vedle běžného každodenního úklidu jsem zkoušel vysavači zavařit i s pomocí mouky, ani té se však nezalekl. Velmi dobře funguje i detekce koberce, kde může – v závislosti na nastavení – vysavač zesílit výkon pro hloubkové čištění. I při nejvyšším výkonu je přitom hlučnost nanejvýš 66 dB. Při běžném úklidu s vysokou účinností se pak dostává kousek pod 60 dB. Neodolá ani vlas zamotaný v hustém koberci. V oblasti vysávání si vlastně nedokážu představit, co bych mohl od robotického vysavače chtít víc. Dobře si Roborock Qrevo Curv vede i při mopování. Sice nemá tak sofistikovaný systém mopování jako Dreame Aqua 10 Ultra Roller, na druhou stranu je ale výrazně levnější, než jeho konkurent. Rotační podložky se otáčí rychlostí až 200 otáček za minutu a myjí podlahu pomocí přesně dávkovaného množství vody. Podložky jsou k podlaze tlačeny konstantním tlakem a velmi dobře si poradí jak na plovoucí podlaze, tak na kachličkách. Pro co nejlepší výsledky doporučuju úplně nešetřit na průtoku vody a použít originální saponát, díky kterému bude i plovoucí podlaha pěkně vyleštěná. Když jsem experimentoval s polovičním průtokem a vodou bez saponátu, všiml jsem si při pohledu proti světlu šmouh na podlaze. Dle výrobce by měl robotický vysavač vydržet uklízet až 220 minut. Pochopitelně ale záleží, v jakém režimu vysavač uklízí. Pokud budete jeho výkon využívat na maximum, počítejte nanejvýš se dvěma hodinami provozu. Jednoduše skvělý pomocník Aktuálně se Roborock Qrevo Curv dá pořídit za cenu okolo 25 tisíc Kč s DPH. Za tuto částku si troufám tvrdit, že jde o jeden z nejlepších robotických vysavačů ve své kategorii, kterému mám jen pramálo co vytknout. Dokovací stanice s automatickým praním mopu horkou vodou je vychytávka, která posouvá komfort každodenního úklidu na vyšší úroveň. Žádné výtky nemám ani k navigaci či kvalitě samotného úklidu – ať už suchého, nebo při mopování. Roborock Qrevo Curv si jednoduše poradil s jakoukoli výzvou, kterou jsem před něj postavil. K dobru mu navíc musím přičíst intuitivní a funkcemi nabitou aplikaci, díky které si můžete úklid snadno zautomatizovat. Navíc je vše v češtině. Z negativ pak musím vyčíst zejména výšku vysavače kvůli přítomnému LiDARu – na úklid pod celou řadou nábytku tak musíte zapomenout. Pokud pak budete s robotem uklízet větší plochy, či jej prohánět po domácnosti víckrát za sebou, mohla by být problém doba nabíjení přesahující 4 hodiny. 