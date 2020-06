Vysavač Roborock S5 Max recenze: výborný poměr cena/výkon

Už vás nebaví pravidelné luxování, potažmo vytírání ve vaší domácnosti? Pak zbystřete. Xiaomi Roborock S5 Max bude totiž dost možná brzy vaším nejlepším kamarádem, který prostě jen plní úkoly, které mu zadáte a neptá se na zbytečné otázky. Lze jej ovládat telefonem a dokonce také Google Asistentem, takže mu můžete dát pokyn klidně i z gauče a nemusíte se nikam zvedat. O tom, jaký vysavač je a zde se vyplatí jej pořídit si povíme v dnešní recenzi.

Obsah balení Xiaomi Roborock S5 Max



Balení je poměrně velké a obsahuje vše, co k vysavači potřebujeme. Kromě samotného zařízení zde nalezneme dokovací stanici, nástavec na mopování a také čistič, který udrží vysavač v čistotě. Nutno podotknout že i tento vysavač je třeba pravidelně a důkladně čistit, aby vám staré nečistoty neroznášel dále po domácnosti. Za zmínku jistě stojí také manuál, který vám vše vysvětlí a také vás naučí, jak vysavač propojit s telefonem. K balení tedy nemáme žádné připomínky a v podstatě mu není co vytknout. Možná by se hodil hadr na mopování, ovšem to je jen malý detail.

Design a zpracování Xiaomi Roborock S5 Max



Xiaomi Roborock S5 Max se drží stejné designové linie, jako jeho předchůdci. Na první pohled si jej tak můžete snadno splést třeba s řadou S50 či S4. Na vrchní straně vysavače nalezneme dvě tlačítka – Home a Power. To první slouží k návratu vysavače do docku, to druhé pro vypínání/zapínání. Nutno podotknout, že tyto věci můžete dělat i skrz aplikaci a tak jsou na vysavači jen v pro případ, že nevlastníte chytrý telefon. Kromě tlačítek se zde vyskytuje také LiDAR senzor a otvor, po jehož otevření spatříte nádobky na nečistoty, včetně nádobky na vodu.

Co je LiDAR senzor? Jedná se o metodu dálkového měření vzdálenosti na základě výpočtu doby šíření pulsu laserového paprsku odraženého od objektu. LiDAR senzor je používán pro měření vzdálenosti, mapování terénu či měření různých vlastností. Výsledkem tohoto mapování je pak velké množství bodů, které dokáže převést objekt/prostor do digitální podoby.

Na boční straně se pak nachází nárazník, který chrání domácnost i vysavač. Je vybaven pogumovanou lištou, která by měla zabraňovat k poškození. Vzhledem k přítomnosti LiDAR senzoru jsou však nárazy naprosto minimální.