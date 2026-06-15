Roborock RockMow Z120 LiDAR recenze: král vysavačů poprvé vyjel na trávník Hlavní stránka Recenze Ostatní recenze RockMow Z120 LiDAR je vrcholný model z první generace robotických sekaček Roborocku Místo satelitů a antény se orientuje hlavně laserem, takže funguje i pod stromy a mezi budovami Za 67 990 Kč dostanete pohon všech kol a 80% stoupavost, ale jen 24cm záběr pro zahrady do 2 000 m² Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 15.6.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Když výrobce robotických vysavačů oznámí, že začne vyrábět sekačky, zní to skoro jako vtip. Jenže u Roborocku ten vtip dává smysl. Firma léta piluje navigaci, mapování, detekci překážek a mobilní aplikaci – a to všechno je u robotické sekačky potřeba úplně stejně, jen místo mopů rotují nože. Vlajkový model RockMow Z120 LiDAR za 67 990 Kč jsem měl několik týdnů na testování, a protože mi nedávno zahradou jezdila i konkurenční Segway Navimow X450E, nabízí se srovnání, které si na konci článku neodpustím. Z vysavačů na trávník: instalace bez drátu i bez antény LiDAR vidí 70 metrů daleko, i pod stromy Žluté pružiny nejsou jen na efekt 24 centimetrů záběru je daň za obratnost Aplikace, kterou znáte z obýváku Zabezpečení a záruka Roborock vs. Segway: souboj dvou filozofií Co dodat? Jedno upozornění hned na úvod: moje zahrada má zhruba 80 metrů čtverečních, zatímco Z120 je stavěná na 2 000 m². Část parametrů, především stoupavost a výdrž na velké ploše, jsem tedy nemohl prověřit do krajnosti. I tak ale měsíc soužití stačil na to, abych pochopil, v čem je tahle sekačka jiná než zbytek trhu. Z vysavačů na trávník: instalace bez drátu i bez antény Obvodový drát už naštěstí pohřbila celá branže (v této cenové kategorii), takže jeho absence nikoho nepřekvapí. Roborock ale jde ještě o krok dál – nepotřebuje ani samostatnou GNSS anténu, kterou u konkurence musíte montovat na zeď nebo zapichovat do záhonu a hledat pro ni místo s výhledem na oblohu. Stačí postavit nabíjecí stanici, připojit sekačku k aplikaci a vyrazit na mapovací kolečko. Samotné mapování probíhá klasicky – sekačku v ručním režimu provedete po obvodu trávníku, vyznačíte zakázané zóny a mapa je na světě. U mě celá procedura zabrala čtvrt hodiny a výsledek šel následně libovolně upravovat prstem na displeji telefonu. V balení kromě stanice najdete napájecí zdroj, prodlužovací kabel a sadu náhradních nožů. Hmotnost 21,7 kilogramu a rozměry 661 × 475 × 294 milimetrů řadí Z120 mezi pořádné kusy techniky, i když oproti 29kg Segwayi jde vlastně o drobečka. LiDAR vidí 70 metrů daleko, i pod stromy Tady je jádro celého stroje a důvod, proč má model v názvu slovo LiDAR. Zatímco drtivá většina moderních robosekaček spoléhá na satelitní polohování s RTK korekcemi, Roborock vsadil na 360° laserový radar s dosahem 70 metrů, který za sekundu nasbírá 200 000 bodů a doplňuje ho vizuální navigace VSLAM s kamerami. Celý systém výrobce souhrnně nazývá Sentisphere a v praxi to znamená jednu zásadní věc: sekačka se neorientuje podle oblohy, ale podle svého okolí. Proč na tom záleží? Satelitní navigace má jednu chronickou slabinu – husté koruny stromů, pergoly, úzké uličky mezi budovami. Tam signál slábne a sekačky závislé na GPS začínají tápat. Laser je tomuhle imunní. Schválně jsem Z120 posílal do nejstinnějšího kouta zahrady mezi dům a plot, kam se satelity dívají opravdu špatně, a sekačka projížděla trasu s naprostým klidem. Stejně suverénně si vedla za soumraku. Jediná slabina, na kterou jsem narazil? Laserový modul je umístěný poměrně vysoko na zádech stroje a je chráněný jen plastovými vzpěrami, takže pod nízké větve bych s ním jezdil opatrně. Detekci překážek obstarávají kamery na přídi. Test boty, zahradní hadice a zapomenuté konve dopadl na jedničku – sekačka zpomalila, objela objekt a pokračovala. V úzkém průchodu se na rozdíl od Segwaye tolik nerozmýšlela, jen pozor na limit: výrobce uvádí minimální šířku průjezdu 80 centimetrů. Užší koridor mezi záhony bude prostě problém. Žluté pružiny nejsou jen na efekt Podvozek je druhá věc, kterou Z120 LiDAR vybočuje z řady. Výrazné žluté pružiny vypadají, jako by je Roborock ukradl terénní bugině, a plní stejnou roli – systém Dynamic Suspension drží ústrojí ve stabilní poloze i na hrbolatém povrchu. K tomu připočtěte pohon všech čtyř kol s elektromotorem v každém z nich a papírovou stoupavost 80 % (38 stupňů). Překážky do výšky 8 centimetrů, třeba obrubník nebo kořen, přejede bez zastavení. Moje rovinatá zahrada dala podvozku asi tolik práce jako parkoviště před supermarketem, takže extrémní svahy nechám na papíře. Co jsem ale ocenil dennodenně, je Active Steering – přední kola se natáčejí jako u auta, takže se sekačka otáčí plynulým obloukem, nebo se na místě otočí protiběžným pohybem kol, aniž by rozryla trávník. Po měsíci provozu nemám na trávě jedinou výraznější rýhu, což se o starších robosekačkách se smykovým řízením říct nedalo. 24 centimetrů záběru je daň za obratnost A teď ta méně lichotivá čísla. Žací kotouč se šesti noži má záběr pouhých 24 centimetrů – pro srovnání, konkurenční stroje v této cenové třídě sekají v pásu o šířce přes 40 centimetrů. Na jedno nabití Z120 pracuje zhruba 110 minut, pak se na 50 minut vrátí do stanice. Na mé minizahradě to bylo úplně jedno, sekačka byla hotová dřív, než jsem dopil kafe. Na dvoutisícovém pozemku, pro který je stroj určený, ale budete počítat sečení spíš na dny než na hodiny. Nutno dodat, že robotické sekačce je to celkem fuk – pracuje, i když vy ne. Kvalitě střihu nemám co vytknout. Plovoucí uložení kotouče kopíruje terén, výška sečení se nastavuje v rozsahu 20 až 70 milimetrů přímo z aplikace a i vyšší tráva po deštivém týdnu padla na jeden průjezd. Hlučnost 62 dB je dokonce o kousek nižší, než nabízí většina konkurence – sousedi si sekačky všimnou, jen když ji uvidí. Dosekávání okrajů s přesností 3 centimetry od pevné překážky obstará volitelný modul PreciEdge, který ovšem není součástí balení a musíte si ho dokoupit. U stroje za 68 tisíc bych čekal, že přijede kompletní. Aplikace, kterou znáte z obýváku Sekačka se ovládá ze stejné aplikace Roborock jako robotické vysavače, a je to znát. Prostředí je české, přehledné a kdo má doma vysavač téhle značky, bude se cítit jako doma. Zahradu lze rozdělit až na 15 samostatných zón s vlastním plánem a vzorem sečení, nechybí dešťový senzor ani noční režim. Patnáct zón je výrazně méně, než kolik nabízí konkurence, ale ruku na srdce – kdo jich reálně využije víc? Hříčkou navíc je takzvaný tisk na trávník, kdy sekačka vyseká do trávy jednoduchý vzor nebo pruhy. Praktická hodnota nulová, efekt na návštěvu stoprocentní. Mobilní 4G konektivita pro vzdálený dohled je zdarma na první rok, co bude dál, výrobce zatím jasně nekomunikuje. Stejně jako Segway. Sečení samotné naštěstí na mobilních datech nezávisí, doma si vystačíte s Wi-Fi. Zabezpečení a záruka Ochrana proti zlodějům je třívrstvá: PIN kód pro spuštění, hlasitý alarm při zvednutí a GPS sledování přes 4G, takže polohu stroje vidíte v aplikaci, i kdyby si ho někdo odnesl přes půl města. Voděodolnost IPX6 znamená, že sekačka i stanice přečkají venku déšť bez mrknutí oka. Potěší i záruka 36 měsíců, kterou Roborock přebíjí standardní dvouletou lhůtu většiny výrobců. Roborock vs. Segway: souboj dvou filozofií Slíbené srovnání s Segway Navimow X450E, kterou jsem testoval před časem. Oba stroje míří do prémiové ligy, ale každý jinou cestou. Segway za 76 990 Kč je sekačka na velkoplošné sečení: záběr 43 centimetrů, dvanáct nožů na dvou kotoučích, pokrytí až 5 000 m² a satelitní navigace NetRTK s korekcemi zdarma napořád. Roborock za 67 990 Kč je menší, lehčí, tišší a díky laseru si poradí i se zahradou, kde Segway musí spoléhat na kamery a dopočítávání polohy. V terénních schopnostech jsou si stroje pozoruhodně blízko – Segway udává stoupavost 84 %, Roborock 80 %, oba mají pohon všech kol i řiditelnou přední nápravu. Rozhodovat tedy bude charakter pozemku. Velká otevřená plocha s dobrým výhledem na oblohu? Segway, a to bez debat – poseká ji výrazně rychleji. Členitá zahrada plná vzrostlých stromů, zákoutí a stínu, kde satelitní signál živoří? Tam má laser od Roborocku navrch. A nezanedbatelný argument je i osm tisíc korun, které vám Z120 nechá v peněžence. Ještě je třeba upozornit na fakt, že Roborock má pouze černobílý a poměrně jednoduchý displej, zatímco ten u Segwaye je barevný, větší, dotykový a obstaráte z něj více úkonů, u Roborocku budete častěji sahat po mobilní aplikaci. Co dodat? Na prvotinu je RockMow Z120 LiDAR překvapivě vyzrálý stroj. Roborock do zahrady přenesl to, co umí nejlépe – navigaci a software – a obalil to robustním podvozkem, který se nezalekne ani náročného terénu. Slabiny se najdou: úzký záběr prodlužuje sečení velkých ploch, dosekávací modul stojí extra a osud 4G konektivity po prvním roce je otazník. Žádná z nich ale není zásadní vada, spíš připomínka, že i sebelepší nováček se má pořád co učit. Pokud máte zahradu do 2 000 m², ideálně členitou a zastíněnou, patří Z120 LiDAR k tomu nejschopnějšímu, co si letos můžete pořídit. Majitelé velkých otevřených pozemků ať se podívají po sourozenci RockMow Z150, případně po zmíněné Segwayi – tam užší záběr Roborocku přestává dávat smysl. Klady LiDAR navigace funguje spolehlivě i pod stromy, ve stínu a za šera Instalace bez obvodového drátu i bez GNSS antény Pohon všech kol, odpružení a stoupavost 80 % Active Steering šetří trávník při otáčení Velmi tichý provoz na úrovni 62 dB Přehledná česká aplikace známá z vysavačů Komplexní zabezpečení s GPS sledováním přes 4G Tříletá záruka Zápory Úzký záběr 24 cm prodlužuje sečení větších ploch Modul PreciEdge pro dosekávání okrajů je za příplatek Nejasná budoucnost 4G konektivity po prvním roce široké rámečky kolem displeje Hodnocení redakce: 90 % Sekačka byla pro účely tohoto testu zapůjčena společností Roborock. Jaký máte názor na produkty Roborock? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost roborock robotická sekačka Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 LIDL má zase skladem extra levný Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Moc dlouho nečekejte, zájem je vysoký Adam Kurfürst 13.12.2024