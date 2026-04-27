Segway Navimow X450E recenze: Pohon 4×4, kamery i ToF senzor – tohle už není sekačka, ale terénní stroj Hlavní stránka Zprávičky Navimow X450E je vlajková robotická sekačka navržená pro pozemky až 5 000 m² Má pohon všech kol a zvládne až 84% stoupání Cena 76 990 Kč je krutá, návratnost ale dává smysl tam, kde se za sekání pravidelně platí externí firmě Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 27.4.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Když mi do redakce dorazila krabice se Segway Navimow X450E, měl jsem trochu smíšené pocity. Na jedné straně nadšení – jde o vlajkovou robotickou sekačku, kterou si výrobce nechá zaplatit 76 990 Kč a která má v papírech parametry srovnatelné spíše s malou pracovní mašinou než s domácím spotřebičem. Na druhé straně rozpaky, protože moje zahrada má nějakých 80 metrů čtverečních a tahle sekačka je dimenzovaná na 5 000 m². Jinými slovy, dostal jsem na test stroj, který by si můj pozemek dal k snídani a zbylo by mu místo na celý zbytek ulice. Příští řádky tedy nejsou klasická recenze. Spíš si je berte jako rozšířené první dojmy z měsíčního soužití s technikou, kterou jsem reálně nemohl prověřit naplno. Místo testování AWD pohonu na padesátistupňovém svahu jsem řešil, jak ji na svém minipozemku přesvědčit, aby nedělala stejnou linku potřetí za sebou. I tak jsem si ale udělal dost dobrý obrázek o tom, co X450E umí – a komu se vyplatí. Krabice jako od pračky a instalace bez drátu První kontakt se Segway Navimow X450E je hodně… fyzický. Sekačka váží 29,2 kilogramu, má rozměry 850 × 610 × 351 milimetrů a balení tomu odpovídá. V něm nechybí nabíjecí stanice, prodlužovací kabel, GNSS anténa s upevňovací sadou, napájecí zdroj, sada náhradních nožů se šrouby a tištěné materiály. Standard mezi prémiovými robosekačkami, nic víc, nic míň. To, co X450E odlišuje od starší generace robotických sekaček, je úplná absence obvodového drátu. Ještě před pár lety se montáž robosekačky rovnala odpolednímu kopání po obvodu trávníku, vinutí drátu kolem každého stromu a doufání, že vám ho při příští kultivaci nepřeruší rýč. Tahle éra naštěstí končí. Navimow X450E si vystačí se satelitní navigací a vlastními senzory, takže kromě umístění základny a antény odpadá veškerá zemní práce. Mapování zahrady probíhá pomocí aplikace – sekačku v ručním režimu projedete po obvodu plochy, kterou má sekat, případně si vyznačíte zóny, do nichž nemá vjíždět (záhonky, dětské pískoviště, jezírko). Celé to trvalo asi dvacet minut včetně občasného „á sakra, tudy ne“. Samotná mapa pak jde libovolně upravovat přímo na obrazovce telefonu, což ocení každý, kdo na zahradě občas něco přesouvá. Bez obvodového drátu, ale s anténou nad hlavou Aby Navimow věděl, kde přesně je, kombinuje hned několik technologií. Tu hlavní si Segway pojmenoval EFLS NRTK a jde v podstatě o satelitní polohování s korekcemi přes mobilní síť, doplněné o trojici kamer pokrývajících 360° okolo sekačky a o systém vizuální odometrie. Když na otevřené ploše kvalitně chytá GPS, jede sekačka primárně podle satelitů. Když pod hustými korunami stromů signál zeslábne, převezmou hlavní práci kamery a sekačka pozici dopočítává podle obrazu. U mě doma není GPS signál nijak ideální, kolem zahrady stojí dva vyšší stromy a dům, který část oblohy odřezává. Přesto jsem nezaznamenal jediný případ, kdy by sekačka začala bezhlavě bloudit nebo by se ztratila. Jednou jsem ji nechal pracovat až po setmění – chtěl jsem zjistit, jestli kamerová část navigace funguje i potmě – a opravdu, X450E pokračovala v práci, jako by se nic nedělo. Pomáhají jí světla, která má na těle, a evidentně i sofistikovaná práce s kontrastem obrazu. Co je velký bonus a Segway to docela hlasitě komunikuje: NetRTK je u této sekačky zdarma napořád. Konkurence si za korekční signál nechává platit roční předplatné, které se časem může pěkně nasčítat. Tady to odpadá. Mobilní 4G konektivitu výrobce dává zdarma na rok od aktivace – po jeho uplynutí je třeba dořešit s prodejcem nebo s Segwayem, jak dál, ale pro samotné sečení to není kritické, sekačka funguje i bez 4G přes domácí Wi-Fi. Víc senzorů než moje auto Druhou vrstvou inteligence je systém VisionFence, který se stará o detekci překážek. Kombinuje 360° kamery se senzorem ToF (Time of Flight) – ten měří krátké vzdálenosti tím, že posílá světelný impulz a měří, za jak dlouho se vrátí. Sekačka tak nejen vidí, že má před sebou nějaký tvar, ale taky ví, jak je daleko a jak velký. Výrobce slibuje rozpoznání více než 200 typů překážek – od listí přes kabely a hračky až po domácí mazlíčky. V praxi jsem to testoval primitivně, ale účinně. Hodil jsem na trávník botu, sportovní láhev a starý hadr. Ve všech třech případech sekačka zpomalila, objela překážku obloukem a pokračovala dál. Když jsem jí postavil do cesty papírovou krabici, zacouvala a zkusila jiný směr. Naopak suchou trávu nebo nízké šištičky ignorovala správně – byla by katastrofa, kdyby panikařila nad každým spadlým listem. Sám výrobce přiznává, že systém má své hranice. V drobně členitém terénu nebo v úzkých průchodech se sekačka občas zarazí a chvíli přemýšlí, jak dál. Tohle bych dokonce zařadil do minusů – v užším koridoru mezi plotem a záhonkem se mi několikrát stalo, že X450E několik desítek vteřin doslova přešlapovala na místě a hledala optimální trajektorii. Když jí dáte volný prostor, šlape jako hodinky. Když ji uvedete do těsných situací, projeví se, že je to víc analytik než řidič rallye. 4×4, které ocení dům s velkou zahradou Tady se dostávám k tomu, co jsem otestovat doopravdy nemohl. Navimow X450E má pohon všech kol (AWD), dvojité odpružení a podle papíru zvládá svahy se sklonem až 84 % (40 stupňů). Pro představu – běžné robotické sekačky se zaseknou někde na 30–35 procentech. Tahle se umí prát s terénem, který by jiné stroje rozhoupal nebo rovnou převrátil. Přední náprava je navíc řiditelná, takže při otáčení sekačka neryje koly do trávníku, ale plynule změní směr. Já mám zahradu plochou jako stůl. Žádné svahy, žádné nerovnosti, jen kus zeleně mezi domem a plotem. Takže AWD pohon u mě dělal asi tu nejnudnější práci v životě. Z testů, které jsem viděl od kolegů z médií se zahradami v kopcích, ale vyplývá, že X450E dokáže opravdu věci, na které si jiné značky netroufnou. Kdo má pozemek se svažitými partiemi, terasami nebo přechody mezi úrovněmi, ocení to nejvíc. Co jsem si naopak vyzkoušet mohl, je rychlost a šířka záběru. 43 centimetrů je na robosekačku slušné číslo a kombinace dvou nezávislých 180W motorů s dvanácti noži (na dvou kotoučích) sekala bez výhrad i trochu vyšší trávu, která mi vyrostla po dešti. Sekačka jela suverénně, bez zadrhávání, bez nutnosti druhého průjezdu. Hluk se drží na úrovni 68 dB, což je hluk běžné konverzace – pustil jsem ji v sobotu odpoledne, měl otevřená okna, a uvnitř domu jsem ji slyšel jen jako jemné bručení. Drobnou výhradu mám k pneumatikám. Mají agresivní terénní vzorek, který bezpochyby pomáhá v hlíně a na svazích, ale za vlhka si zuby pneumatik s chutí vezmou kus mokré hlíny a roznesou ji po všem. Po sekání v ranní rose mi sekačka občas přivezla do garáže slušný díl zahrady. Nic dramatického, ale počítejte s tím, že po dešti stroj musíte trochu omýt a vyčistit. Mobilní aplikace, která se kouká do předpovědi počasí Aplikace Navimow je oblastí, kde Segway evidentně investoval slušné peníze. Rozhraní je přehledné, česky lokalizované a logicky uspořádané. Hlavní obrazovka ukazuje stav baterie, plán sečení, mapu zahrady a stav sekačky. Z dílčích funkcí mě nejvíc zaujalo chytré plánování sečení podle počasí. Sekačka si totiž stahuje předpověď a sama si rozplánuje, kdy bude pracovat. Hrozí déšť? Sečení se posune. Bude pršet celý víkend? Sekačka stihne práci v čtvrtek dřív, než přijde voda. Záložní pojistku tvoří fyzický dešťový senzor – kdyby se předpověď spletla, sekačka se prostě sama vrátí do stanice a počká, než pršet přestane. Funguje to. Za měsíc testování jsem zažil tři přeháňky, na všechny tři X450E zareagovala včas a sama. Aplikace umí i drobné kreativní nadstavby – na trávníku můžete vykreslovat vzory, ať už pruhy v pravidelných intervalech nebo jednoduché grafické motivy. Pro praktického člověka je to spíš zajímavost, ale uznávám, že soused, který ráno před prací hřímá rotačkou, by zíral. Z funkcí, které dávají reálný smysl, vyzdvihnu hlasové ovládání přes Amazon Alexa a Google Home, multizónové plánování (lze rozdělit zahradu až na 120 zón s vlastními pravidly) a možnost upravit výšku sečení v rozsahu 20 až 95 milimetrů přímo z aplikace, bez šroubování. Klasické robosekačky vás nutí lézt po čtyřech a hledat ovládací kolečko – tady stačí ťuknout do telefonu. Zabezpečení, které by mělo zlodějům zkazit den Když platíte za sekačku skoro 77 tisíc, asi byste rádi, aby vám ji někdo neukradl. Navimow X450E má vrstvenou ochranu – PIN kód pro spuštění, alarm při zvednutí nad zem (sekačka začne ječet), GPS sledování polohy a podporu sítě Apple Find My, díky které ji můžete dohledat i tehdy, kdyby měla vypnuté hlavní napájení. Kromě toho aplikace hlídá tzv. GeoFence – pokud sekačka opustí zahradu, dostanete notifikaci. Tohle je oblast, kde X450E patří k nejlépe vybaveným robosekačkám na trhu. Že to oceníte hlavně tehdy, když máte pozemek bez plotu nebo na chalupě, kterou navštěvujete jednou za čtrnáct dní, nemusím rozvádět. Komu se 77 tisíc vrátí (a komu rozhodně ne) A teď k té nepříjemné části. Cena 76 990 Kč je samozřejmě postavená pro úzkou skupinu zákazníků. Pro někoho s mou zahradou bych X450E nedoporučil ani omylem. V téhle cenové třídě je sekačka určená pro tři typy lidí: majitele rodinných domů s pozemky od cca 1 000 m² výš, vlastníky chalup a víkendových sídel a správce zelených ploch. Návratnost se přitom dá poměrně přesně spočítat. Pokud platíte zahradníkovi za pravidelné sekání 800–1 200 Kč týdně, dostanete se v sezoně (zhruba duben až říjen) na 25–35 tisíc korun ročně. Při ceně 77 tisíc se vám pořizovací náklad vrátí za dvě a půl až tři sezony. Sekačka se sama spustí, sama poseče, sama uklidí, sama doplní baterii. Sami si ji jen občas odeberete na vyčištění a každoroční výměnu nožů. Druhá strana mince: pokud vlastníte zahradu pod tisíc metrů čtverečních, pravděpodobně budete plně spokojeni s některou z levnějších verzí Navimow řady X (X320E nebo X330E), případně se solidní robosekačkou jiné značky za třetinovou cenu. Vrcholný X450E není sekačka, kterou si kupujete jen tak. Je to investice do bezstarostnosti na hodně velkém pozemku. Co dodat? Segway Navimow X450E je technologicky působivý kus hardwaru. Pohon všech kol s řiditelnou přední nápravou, fúze GPS, kamer a ToF senzoru, špičková aplikace, doživotní NetRTK zdarma a tříletá záruka na sekačku (dva roky na baterii a adaptér) ji řadí do absolutní špičky. Měsíc, který jsem s ní strávil, byl pro mě svým způsobem absurdní – mám zahradu velikosti většího obýváku a sekačka byla zjevně jako z jiné ligy. Ale i z toho omezeného testu jsem si odnesl jasnou zprávu: kdo má pozemek, který tomu odpovídá, dostane stroj, jehož schopnosti většinu konkurence předčí. 76 990 Kč není cena, která by nadchla kohokoliv s normálním rozpočtem. Pro správnou cílovku ale dává smysl – a pokud teď platíte za údržbu trávníku externí firmě, počítejte si návratnost. Možná zjistíte, že vás to dohromady nakonec vyjde levněji. Sekačka byla pro účely tohoto testu zapůjčena společností Segway. Klady Pohon všech kol a stoupavost 84 %, na kterou většina konkurence nemá Řiditelná přední náprava šetří trávník při otáčení na místě Fúze GPS, 360° kamer a ToF senzoru poskytuje stabilní polohování i ve stínu nebo za tmy 43cm šířka záběru a dvojice 180W motorů zvládají i hustší a vyšší trávu NetRTK zdarma napořád, žádné roční předplatné Inteligentní plánování s ohledem na předpověď počasí Komplexní zabezpečení včetně podpory Apple Find My Tichý provoz na úrovni 68 dB Tříletá záruka na samotnou sekačku Zápory Vysoká pořizovací cena 76 990 Kč V úzkých koridorech a u členitých detailů sekačka občas dlouho hledá optimální trasu Terénní vzorek pneumatik za vlhka nabírá hlínu a roznáší ji Hodnocení redakce: 95 % Investovali byste do robotické sekačky takhle vysoké třídy, nebo by vám stačila levnější varianta? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. 