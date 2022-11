Mobilní telefony jsou pro většinu z nás důležitou součástí našeho života, ať už se děje cokoliv. Ať už vykonáváme ráno potřebu, sedíme na pauze v práci, máme přestávku ve škole, ležíme na gauči po večeři, nebo ležíme v posteli a připravujeme se na spánek. Snad každý odborník ve své knize píše o nebezpečí modrého světla, ale ruku na srdce. Kdo z vás před spaním nekouká na televizi, nebo alespoň chvíli nebrouzdá po sociálních sítích? Troufneme si říct, že to většina lidí porušuje, přestože si uvědomuje potenciální hrozby v podobě nespavosti, či horší kvality spánku. V tomto návodu se tedy podíváme na to, jak a proč využívat Večerku na Androidu.

Jak nám může digitální rovnováha a Večerka pomoct?

Odlepit se včas od mobilu a jít na kutě nemusí být snadný úkol, zvlášť v dnešní době, kdy se vývojáři aplikací, sociálních sítí a jiných algoritmů snaží udržet vaší pozornost. Je naprosto v pořádku si přiznat, že nad tím nemáte kontrolu. I my se kolikrát přistihneme, jak pozdě v noci koukáme v tom lepším případě na film, v tom horším svajpujeme po Instagramu a koukáme na roztomilá štěňátka. Jindy je těžké odtrhnout se od práce a tak v době, kdy bychom dávno měli vypnout přemýšlíme nad tím, jak která technologie funguje a donekonečna si hledáme informace na Googlu.

Zkrátka tím chceme říct, že je to v dnešní době bohužel naprosto normální. Pokud v sobě nemáte druhé já, které vám řekne, že stačilo, a je na čase zmačknout zapínací tlačítko a jít na kutě, dost možná vám pomohou nástroje, které naleznete v téměř jakémkoliv novějším Android mobilu. U některých výrobců se tento režim označuje jako Večerka a například u Samsungů se ji říkáte Čas spánku. Dělá ale v podstatě to stejné.

Bedtime tools on Android

Za prvé vás upozorní na to, že se blíží čas jít spát, vypne vám všechny nepotřebné notifikace, jako jsou e-maily, zprávy, sociální sítě a další v danou chvíli nepotřebné informace. Nemusíte se ale bát, že byste kvůli tomu zmeškali alarm u chytré domácnosti, nebo třeba telefon. Displej se vám navíc přepne do černobílého režimu, čímž se redukuje modré světlo. Těžko posuzovat, jak moc je to účinné, ale nechali jsme tuto možnost zapnutou ze dvou důvodů. Tím prvním je fakt, že se na displej lépe kouká a nebolí z něj tolik oči, druhým důvodem je to, že samotné zapnutí černobílého režimu nás tak nějak odradí od sledování videí, ale namísto toho si maximálně něco přečteme. V každém případě je potřeba si režim správně a pravdivě nastavit, jinak vám bude spíš na obtíž.

Jak zapnout režim Večerka na Androidu?

Samotná aktivace režimu Večerka je jednoduchá a můžete ji provést dvěma způsoby. Tím prvním je možnost Digitální pohoda a rodičovská kontrola v Nastavení. Zde se nachází režim Čas spánku, kde si můžete nastavit týdenní plán, ale také zvuk probuzení a čas, kdy se vám aktivuje. Jestliže chcete vyzkoušet řešení přímo od Googlu, stáhněte si aplikaci Google Hodiny, ve kterých klepněte na možnost Večerka.

Jak řešíte digitální rovnováhu vy?