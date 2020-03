Revolut recenze: jak šetřit bez poplatků nejen u nás?

Bankovní služba Revolut je tu s námi již nějaký ten pátek a i u nás začíná být čím dál tím populárnější. Vyplatí se nejen uživatelům, kteří často cestují a platí v zahraničí, má totiž spoustu dalších skvělých funkcí. Jednou z hlavních výhod této služby je fakt, že je zde bezplatné předplatné, které vás nic nestojí. Můžete si také vybrat, zda máte zájem o virtuální kartu, nebo zda vám má společnost na vaši adresu zaslat fyzickou. Jaká tedy vlastně služba je a komu se vyplatí?

Komu se Revolut vyplatí?

Pokud často cestujete, je Revolut pomalu povinností. Pokud u sebe neradi nosíte větší hotovost a nebaví vás neustále směňovat peníze ve směnárnách, službu si zamilujete. Vyplatí se však i ostatním lidem. Všeobecně se dá říci, že se vyplatí všem, kteří často platí skrz svou kreditní či debetní kartu, platí v zahraničních internetových e-shopech nebo rádi využívají ke správě svých financí mobilní aplikaci.

Introducing Revolut

Převody měn

Vrhněme se na jednu z hlavních výhod teto služby a to jsou zajisté výhodné kurzy. Na samotných stránkách naleznete informaci o tom, že se Revolut snaží nabídnout ten nejlepší možný kurz, který se mění v reálném čase. Co se týče normálních bank, ty si účtují od 1 do 4 %, za každou platbu, což je poměrně dost. Samozřejmě lze získat i speciální účty, kde lze směnit výhodněji, ale k tomu se musíte sami dostat a aktivně se zajímat, což u Revolutu neplatí. V principu existují dva možné způsoby, jak platit. Buď rovnou se svou Revolut kartou, která převede peníze ve chvíli, kdy zaplatíte, nebo si je můžete směnit dopředu. Pokud je zrovna výhodný kurz, není nic jednoduššího než měnu koupit a později s ní platit. Pozor si však dejte na víkendy, kdy si služba z důvodu zavřeného Forex Marketu účtuje poplatky od 1 do 3 %.

Mobilní aplikace Revolut

Prostředí celé aplikace je velmi přehledné a jedná se o vůbec nejlepší možnost, jak spravovat své finance. Přesně totiž uvidíte, za co své peníze utrácíte. Existuje zde totiž velká spousta kategorií, kam se vám jednotlivé platby přiřazují. Dali jste si dobrý oběd? Pak vaše útrata zamíří do možnosti Jídlo. Koupili jste si lístek na autobus? Pak uvidíte částku v kategorii Doprava. Možná se tak začnete více zamýšlet nad tím, za co své peníze utrácíte nejvíce. Možná vás to i motivuje více si vařit doma nebo přestat kouřit. Chválíme také českou lokalizaci, která je v aplikaci Revolut na výborné úrovni. Nedochází k chybnému skloňování a nenašli jsme ani žádné gramatické chyby.