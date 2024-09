Revolut přichází s novou investiční aplikací

Zatím ji v rámci pilotního programu spouští v Česku, Řecku a Dánsku

V Česku má Revolut 800 000 klientů

Mladí Češi se podle různých výzkumů čím dál více a ochotněji pouštějí do investování. I proto řada z nich využívá služby původem britské digitální neobanky Revolut, která má celosvětově okolo 45 milionů klientů. V mobilní aplikaci umožňuje založit si multiměnový účet a pak mnohem snadněji investovat do vybraných produktů, akcií nebo fondů.

Právě teď Revolut spouští novou mobilní aplikaci s názvem Revolut Invest, která má investování udělat ještě jednodušším, ale také sofistikovanějším. Naplno její potenciál mohou využít ti, kteří se investicemi zabývají pravidelně a už se v nich trochu lépe vyznají. Tato appka přitom nebude ihned spuštěna globálně – společnost Revolut se rozhodla nejprve ji uvést na 3 menší trhy a tam ji nechat uživatelům k otestování. Kromě Řecka a Dánska si vybrala i Českou republiku, jelikož u nás má okolo 800 000 klientů.

Podle výzkumu Revolutu 58 procent jejích klientů v Česku tvoří lidé ve věku do 34 let. Přitom 73 procent z nich pravidelně investuje. Čechy nejvíce lákají vklady do fondů s nízkým rizikem (44 procent z veškerých investic z první poloviny roku 2024), americké/evropské akcie (39 procent), ETF (12 procent) a dluhopisy (5 procent).

Tato aplikace se sice liší od hlavní appky Revolut, ale její funkce a možnosti pro investování zůstávají stejné. Jen už u nich nebudou další rušivé elementy, které investory obvykle vůbec nezajímají. Výhodou Revolut Invest je, že nevyžaduje žádný počáteční minimální vklad ani poplatky za nečinnost nebo úschovu.

Poplatky jsou pak určovány podle toho, jaký tarif si zvolíte (plán Standard je zdarma, Plus stojí 114,99 Kč/měsíc, Premium 219,99 Kč/měsíc, Metal 349,99 Kč/měsíc a Ultra je za 1 100 Kč/měsíc).

Investování díky ní může být mnohem snazší a bez zbytečných poplatků, které musíte hradit jinde. Pořád má ale svá rizika, nad nimiž je nutné se zamýšlet. A zásadní podmínkou je samozřejmě věk nad 18 let.

Využíváte služby Revolutu?

Zdroj: Revolut