Xiaomi Mi Air Charge je nová technologie, kterou čínská společnost představila v pátek ráno. Jedná se o úplně nový druh nabíjení. Xiaomi o tom mluví jako o revoluci bezdrátového nabíjení a jako o první ukázce zcela bezdrátové éry nabíjení. S Mi Air Charge jdou na dálku až několika metrů nabíjet telefony. Dokonce nemá vadit ani to, když bude mezi vysílačem a telefonem nějaká překážka.

Xiaomi Mi Air Charge chce změnit bezdrátové nabíjení

V současné době známe hlavně bezdrátové nabíjení pomocí standardu Qi, které teoreticky dokáže fungovat na vzdálenost až čtyřiceti milimetrů. V reálném použití je však maximální vzdálenost mnohem menší, většinou jde o jednotky milimetrů, což se hodí maximálně k tomu, že při nabíjení nemusíme sundávat pouzdra z telefonu. Nová technologie od Xiaomi slibuje nabíjení na vzdálenost několika metrů.

#MiAirCharge Technology | Charge Your Device Remotely

V současné době je potřeba k fungování obří vysílač, který svou velikostí připomíná noční stolek. Pomocí něj se dají podporované telefony nabíjet rychlostí 5 W. Nabíjení není omezeno jen na jedno zařízení. Zároveň se může nabíjet více telefonů v dosahu. Samotné telefony musí být speciálně upraveny.

Telefony jsou vybaveny čtrnácti anténami, které přijímají vlny z vysílače a přes usměrňovač se převádí na elektrickou energii. Ta již putuje přímo do baterie telefonu. Samotný vysílač má pět antén, které slouží k lokalizování telefonu v místnosti. Poté se využívá 144 antén, které do telefonu posílají paprsek v milimetrových vlnách. Xiaomi prozradilo, že v budoucnu plánuje tohle bezdrátové nabíjení i pro chytré hodinky, náramky a jinou nositelnou elektroniku.

Motorola officially showed long-distance charging technology

Čínská společnost neprozradila cenu ani dostupnost Mi Air Charge. To znamená, že si ještě nějakou dobu počkáme na to, až se tato či podobná technologie objeví na trhu. Ostatně jen pár hodin po Xiaomi přispěchala i společnost Motorola s předvedením vlastní technologie nabíjení na dálku. Motorola ukázala nabíjení na vzdálenost 80 a 100 centimetrů. Prozrazeno bylo i to, že umožňuje nabíjení až sedmi telefonů zároveň. Na další informace si však budeme muset počkat.

Těšíte se na bezdrátové nabíjení na vzdálenost několika metrů?

