Reolink RLC-510A recenze: levná IP kamera s nadprůměrným obrazem

Bezpečnostní kamery Reolink jsou ve světě stále populárnější. Jednou z vůbec nejlepších kamer je rozhodně model RLC-410A. Ten totiž dokázal nabídnout za svou cenu skvělý obraz, PoE technologii i prémiové zpracování. Jenže firma nezahálela a představila světu dvě další kamery – Reolink RLC-810A, na kterou jsme dělali nedávno recenzi a také model RLC-510A, o kterém bude řeč v této recenzi.

Obsah recenze

Obsah balení Reolink RLC-510A

Obsah balení Reolink RLC-510A není nijak zvlášť zajímavý. Kamera vám přijde v kartonové vypolstrované krabici, ve které trochu překvapivě není vše potřebné k tomu, aby vám zařízení fungovalo. Kromě samotné kamery zde tedy nalezneme 1m ethernetový kabel, tři upevňovací šrouby s hmoždinkami a také těsnění pro kabeláž. Nechybí samozřejmě ani základní manuál a samolepka, která má případné zloděje upozornit na to, že je objekt pod dohledem kamer.

kamera Reolink RLC-510A

1m ethernetový kabel

3x upevňovací šroub s hmoždinkami

těsnící plastové krytky

základní manuál, samolepka

Kamera Reolink RLC-510A podporuje standard PoE, což je rozhodně super věc. Jenomže injektor nedostanete v balení a bohužel se zde nenachází ani napájecí kabel v případě, že byste se rozhodli tuto funkci nevyužít. Naštěstí nám stačil napájecí kabel ze staršího ZyXEL modemu. Rozhodně je ale třeba myslet na to, že je PoE injektor lepší a pohodlnější volba. Jde totiž o venkovní kameru a řešit napájení a hledat venku zásuvku není nejvhodnějším způsobem.

Technické specifikace:

rozměry 18,6 x 8,3 x 6,7 cm

hmotnost 425 gramů

obrazový snímač CMOS (1, 2,7″) s rozlišením 5 MPx

formát videa H.264

rozlišení videa 2 560 x 1 920 pixelů při 30 FPS

detekce pohybu při nočním vidění do vzdálenosti 30 metrů

microSD až do velikosti 256 GB nebo Reolink Cloud úložiště

Kvalita zpracování Reolink RLC-510A

Když vezmete kameru poprvé do ruky tak konečně pochopíte, proč se tak šetřilo na balení i na jeho obsahu. V ruce ji rozhodně ucítíte a to nejen kvůli její hmotnosti 425 gramů, ale také díky kovovému zpracování, které prostě nemá chybu. Opravdu si nevzpomeneme na moment, kdy jsme vzali do rukou věc za necelé tři tisíce a měli z ní tak příjemný pocit. Kdybych vám řekl, že kamera stojí třikrát tolik, věřili byste mi to.

Kamera Reolink RLC-510A je na poměry venkovních kamer relativně kompaktní. Celkové rozměry činí 18,6 x 8,3 x 6,7 cm, což není nijak hodně. Překvapil nás také fakt, že je kamera poměrně studená a to jsme na ni sahali až někdy po pěti dnech, kdy byla zapnutá 24 hodin denně. Samotný senzor je pak obklopen 18 malými LED žárovkami, které mají na starost noční vidění a pomáhají zlepšit obraz v šeru. Jedná se navíc o infračervené diody, takže pokud svítí, nevidíte je. Kameru lze natočit díky otočnému kloubu do nejrůznějších pozic.

Pokud byste si chtěli pozici kamery upravit po montáži, není s tím žádný problém. Reolink RLC-510A disponuje certifikací IP66, takže ji žádný prach ani voda nerozhodí a můžete ji mít venku v podstatě za jakéhokoliv počasí. Výrobce zaručuje výdrž až do -10 stupňů Celsia. Na různých fórech se ale můžete dočíst, že kamera vydrží i podstatně vyšší mráz. V našich podmínkách by tak neměl být problém s celoročním používáním.



Kvalita videa a zvuku

Již bylo řečeno, že kamera disponuje rozlišením 2560 x 1920 pixelů, což je na venkovní kameru více než dostatečná hodnota. Lidově je toto rozlišení označováno jako o něco lepší 2K. Pozorovací úhel pak činí 80 stupňů, což nám pro naše účely také stačilo. Na redditu si někteří uživatelé stěžují, ale to musíte posoudit sami, jestli vám tento úhel stačí. Byli jsme také překvapeni úrovní detailů v záběrech, kdy je kolikrát vidět i poznávací značka projíždějícího auta, které je dobrých 10 metrů od kamery.

A Look At The Reolink RLC-510A

Kamera disponuje také mikrofonem, který sice není obousměrný, ale to firmě nevyčítáme. Snad nikdo nepočítá s tím, že si přes kameru budete s někým povídat. K tomu slouží jiná zařízení. Třeba námi nedávno recenzovaná kamera Xiaomi Aqara G2H. Kvalita zvuku je spíše průměrná, ale pokud chcete, můžete si klidně poslechnout co o vašem domku říkají procházející sousedi (vlastní zkušenost). Pokud fouká vítr, neslyšíte skoro nic. To je ale logické a opět to nelze Reolink RLC-510A nijak zazlívat.



Aplikace Reolink

Kameru Reolink RLC-510A lze ovládat a sledovat její obraz přes oficiální aplikaci Reolink. Ta je samozřejmě zcela zdarma a jedná se o jednu z nejlépe zpracovaných aplikací co se kamer týče. Když chcete kameru poprvé nakonfigurovat, stačí klepnout na tlačítko plus v pravém horním rohu. Následně dle pokynů naskenujete QR kód, kameru si pojmenujete a máte hotovo. Opravdu nás překvapilo, jak rychlé párování je. Vše je hotové přibližně za minutku. Videa lze ukládat buď na cloudové úložiště Reolink nebo na místní úložiště (microSD) až do velikosti 256 GB.