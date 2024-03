Na internet se dostaly první snímky iPhone 16 Pro

Model by se měl výrazně lišit od předchozí generace

Měl by mít také nové funkční tlačítko

Server 91Mobiles přišel s prvními CAD rendery iPhone 16 Pro. Na první pohled vám telefon může přijít velmi podobný jako loni, při bližším prozkoumání však zjistíte, že se od předchůdce bude v mnoha ohledech lišit.

Rozdílné budou například i jeho rozměry. U iPhone 16 Pro by měly být 149.6×71.4×8.4 mm, kdežto předchozí generace má 146.6×70.6×8.25 mm. Nový model by tak měl být vyšší, širší i tlustší. Díky tomu se zvětší také obrazovka. Ta by měla být 6,3″, současný iPhone 15 Pro má 6,1″. Změny by měly nastat i na boční straně telefonu. Konkrétně zde bude tlačítko s nastavitelnou funkcí o něco málo větší. Akční tlačítko zůstane stejné. Nově by se měl objevit také „Capture Button“. Půjde o tlačítko, kterým budete ovládat fotoaparát, a najdete jej pod vypínacím/zapínacím tlačítkem. Capture Button bude nejspíš dotykový. Ikonický design fotoaparátu by měl naproti tomu zůstat nezměněn, i letos se počítá s přítomností dnes již ikonického ostrůvku Dynamic Island.

Ohledně specifikací se toho zatím příliš mnoho neví. Předpokládá se, že bude model pohánět nový procesor A18 Pro a bude disponovat 8 GB RAM. Velikost úložiště by měla být již v základní verzi 256 GB. Rozlišení zadního fotoaparátu bude nejspíše 48 Mpx a předního selfie 12 Mpx. Známá je také obnovovací frekvence obrazovky, ta by měla být až 120 Hz. Apple zatím iPhone 16 Pro oficiálně nepředstavil. Očekává se, že se tak stane v září, stejně jako každý rok.

Koupíte si základní iPhone 16, nebo si připlatíte za verzi Pro?

Zdroj: PhoneArena – článek, PhoneArena – specifikace, MacRumors, 91 Mobiles