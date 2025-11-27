Redmi Watch 5 jsou za 1 490 Kč skvělá volba! Mají velký AMOLED, dlouhou výdrž a umí volat Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Redmi Watch 5 nyní v akci za 1 490 Kč oproti původním 2 599 Kč Hodinky nabízí 2,07" AMOLED displej s jasem 1 500 nitů a výdrží až 24 dní Na Heurece mají 96% hodnocení a uživatelé chválí především výdrž baterie Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 27.11.2025 10:02 Žádné komentáře 0 Chytré hodinky Xiaomi Redmi Watch 5 patří mezi nejoblíbenější zařízení ve své cenové kategorii a nyní je můžete pořídit za historicky jednu z nejlepších cen. Aktuálně jsou k dispozici od 1 490 Kč, což představuje slevu více než 40 % oproti původní ceně 2 599 Kč při uvedení na trh. Velký displej s úzkými rámečky Výdrž přes tři týdny Sport a zdraví Pro koho jsou vhodné Co říkají uživatelé Velký displej s úzkými rámečky Redmi Watch 5 zaujmou především svým 2,07″ AMOLED displejem, který díky technologii vakuového těsnění dosahuje rámečků o šířce pouhé 2 mm. Poměr obrazovky k tělu tak činí 82 %, což je na hodinky v této cenové kategorii nadprůměrná hodnota. Rozlišení 324 PPI zajišťuje ostrý obraz a maximální jas 1 500 nitů umožňuje pohodlné čtení i na přímém slunci. Design doplňuje otočná korunka z nerezové oceli s pískovaným povrchem a diamantovým brusem. Řemínky využívají rychloupínací systém, takže jejich výměna zabere jen několik sekund. V aplikaci Mi Fitness si můžete vybrat z více než 200 ciferníků. Výdrž přes tři týdny Jednou z největších předností Redmi Watch 5 je výdrž baterie až 24 dní při běžném používání. Xiaomi uvádí, že oproti předchozí generaci jde o 20% zlepšení. I při aktivním využívání sportovních funkcí a notifikací hodinky bez problémů vydrží více než týden. CHCI REDMI WATCH 5 Hodinky podporují telefonování přes Bluetooth díky vestavěnému reproduktoru a dvojici mikrofonů s potlačením hluku větru. K dispozici je také nezávislý diktafon a možnost přehrávání hudby přímo z hodinek po propojení s Bluetooth sluchátky. Sport a zdraví Redmi Watch 5 nabízí více než 150 sportovních režimů včetně 18 vodních sportů díky vodotěsnosti 5 ATM. Vestavěný pětisystémový GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS) zajišťuje přesné sledování trasy bez nutnosti nosit s sebou telefon. Ze zdravotních funkcí nechybí celodenní monitorování tepové frekvence, saturace krve kyslíkem, sledování spánku a úrovně stresu. Xiaomi uvádí, že díky vylepšenému čipu AFE dosahují hodinky o 5,2 % vyšší přesnosti měření srdečního tepu oproti předchůdci. Pro koho jsou vhodné Redmi Watch 5 ocení především uživatelé, kteří hledají spolehlivé hodinky s dlouhou výdrží za rozumnou cenu. Hodí se pro běžné sportovce, kteří chtějí sledovat své aktivity a zdravotní metriky, ale nepotřebují pokročilé funkce drahých modelů. Díky velkému displeji a možnosti telefonování jsou vhodné i pro ty, kdo chtějí mít důležité notifikace vždy po ruce. Je však třeba počítat s tím, že hodinky nepodporují NFC platby ani eSIM. Kdo tyto funkce vyžaduje, bude muset sáhnout po dražších modelech. Co říkají uživatelé Na srovnávači Heureka mají Redmi Watch 5 96% hodnocení z téměř 80 recenzí, přičemž 55 zákazníků produkt doporučuje. Uživatelé nejčastěji chválí výdrž baterie, kterou zmiňuje 14 recenzí, a velký přehledný displej. „Za málo peněz hodně muziky. Maximální spokojenost. Výdrž baterie je skvělá,“ píše jeden z ověřených zákazníků. Další dodává: „Hodinky mám cca měsíc. Větší displej, přesnější navigace. Výdrž je fantastická, cca 14 dní při každodenním měření sportovní činnosti.“ UŠETŘÍM NA REDMI WATCH 5 Mezi nejčastější výtky patří absence NFC a chybějící synchronizace kalendáře s Google účtem. Někteří uživatelé také zmiňují, že náhradní řemínky jsou hůře dostupné. Zaujaly vás Xiaomi Redmi Watch 5 za tuto cenu? Zdroje: Heureka, Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Black Friday česko Chytré hodinky Redmi Redmi Watch 5 Sleva Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.