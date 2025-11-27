TOPlist

Redmi Watch 5 jsou za 1 490 Kč skvělá volba! Mají velký AMOLED, dlouhou výdrž a umí volat

  • Xiaomi Redmi Watch 5 nyní v akci za 1 490 Kč oproti původním 2 599 Kč
  • Hodinky nabízí 2,07" AMOLED displej s jasem 1 500 nitů a výdrží až 24 dní
  • Na Heurece mají 96% hodnocení a uživatelé chválí především výdrž baterie

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
27.11.2025 10:02
Xiaomi Redmi Watch 5 hodinky baleni nahled

Chytré hodinky Xiaomi Redmi Watch 5 patří mezi nejoblíbenější zařízení ve své cenové kategorii a nyní je můžete pořídit za historicky jednu z nejlepších cen. Aktuálně jsou k dispozici od 1 490 Kč, což představuje slevu více než 40 % oproti původní ceně 2 599 Kč při uvedení na trh.

Velký displej s úzkými rámečky

Redmi Watch 5 zaujmou především svým 2,07″ AMOLED displejem, který díky technologii vakuového těsnění dosahuje rámečků o šířce pouhé 2 mm. Poměr obrazovky k tělu tak činí 82 %, což je na hodinky v této cenové kategorii nadprůměrná hodnota. Rozlišení 324 PPI zajišťuje ostrý obraz a maximální jas 1 500 nitů umožňuje pohodlné čtení i na přímém slunci.

xiaomi redmi watch 5 barevne varianty tri vedle sebe

Design doplňuje otočná korunka z nerezové oceli s pískovaným povrchem a diamantovým brusem. Řemínky využívají rychloupínací systém, takže jejich výměna zabere jen několik sekund. V aplikaci Mi Fitness si můžete vybrat z více než 200 ciferníků.

Výdrž přes tři týdny

Jednou z největších předností Redmi Watch 5 je výdrž baterie až 24 dní při běžném používání. Xiaomi uvádí, že oproti předchozí generaci jde o 20% zlepšení. I při aktivním využívání sportovních funkcí a notifikací hodinky bez problémů vydrží více než týden.

Hodinky podporují telefonování přes Bluetooth díky vestavěnému reproduktoru a dvojici mikrofonů s potlačením hluku větru. K dispozici je také nezávislý diktafon a možnost přehrávání hudby přímo z hodinek po propojení s Bluetooth sluchátky.

Sport a zdraví

Redmi Watch 5 nabízí více než 150 sportovních režimů včetně 18 vodních sportů díky vodotěsnosti 5 ATM. Vestavěný pětisystémový GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS) zajišťuje přesné sledování trasy bez nutnosti nosit s sebou telefon.

xiaomi redmi watch 5 na ruce

Ze zdravotních funkcí nechybí celodenní monitorování tepové frekvence, saturace krve kyslíkem, sledování spánku a úrovně stresu. Xiaomi uvádí, že díky vylepšenému čipu AFE dosahují hodinky o 5,2 % vyšší přesnosti měření srdečního tepu oproti předchůdci.

Pro koho jsou vhodné

Redmi Watch 5 ocení především uživatelé, kteří hledají spolehlivé hodinky s dlouhou výdrží za rozumnou cenu. Hodí se pro běžné sportovce, kteří chtějí sledovat své aktivity a zdravotní metriky, ale nepotřebují pokročilé funkce drahých modelů. Díky velkému displeji a možnosti telefonování jsou vhodné i pro ty, kdo chtějí mít důležité notifikace vždy po ruce.

xiaomi redmi watch 5 cerna stribrna na fialovem pozadi

Je však třeba počítat s tím, že hodinky nepodporují NFC platby ani eSIM. Kdo tyto funkce vyžaduje, bude muset sáhnout po dražších modelech.

Co říkají uživatelé

Na srovnávači Heureka mají Redmi Watch 5 96% hodnocení z téměř 80 recenzí, přičemž 55 zákazníků produkt doporučuje. Uživatelé nejčastěji chválí výdrž baterie, kterou zmiňuje 14 recenzí, a velký přehledný displej.

„Za málo peněz hodně muziky. Maximální spokojenost. Výdrž baterie je skvělá,“ píše jeden z ověřených zákazníků. Další dodává: „Hodinky mám cca měsíc. Větší displej, přesnější navigace. Výdrž je fantastická, cca 14 dní při každodenním měření sportovní činnosti.“

Mezi nejčastější výtky patří absence NFC a chybějící synchronizace kalendáře s Google účtem. Někteří uživatelé také zmiňují, že náhradní řemínky jsou hůře dostupné.

Zaujaly vás Xiaomi Redmi Watch 5 za tuto cenu?

Zdroje: Heureka, Xiaomi

