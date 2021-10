Minulý týden jsme vás informovali o tom, že se Xiaomi chystá na uvedení nových televizorů řady Redmi Smart TV X 2022. Bohužel jsme se ale nedozvěděli nic extra zajímavého, což se dnes naštěstí mění. Firma totiž sdílela prospekt, který prozrazuje hned dva zajímavé detaily.

Cílem je prý vytvořit novou generaci vlajkových standardů pro mladé lidi, což by mohlo naznačovat, že nebudou nijak extra drahé. Minulá generace televizorů Redmi Smart TV X 2020 se nabízela za cenu přibližně za 6 200 korun bez daně v případě nejmenší 50″ verze. Nad tímto sloganem můžeme vidět nepřehlédnutelnou číslovku 120, což značí podporu 120 Hz. To by mělo zajímat zejména ty, kteří vlastní konzole nové generace Playstation 5 a Xbox Series X.

Obecně se očekává, že budou k dispozici ve třech velikostech – 50, 55 a 65 palců s tím, že nabídnou rozlišení 4k, podporu HDR10+, Dolby Vision nebo MEMC. na představení dojde již 20. října, takže určitě nezapomeňte sledovat náš web.

Jakou televizi máte doma vy?

