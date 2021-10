Čínská společnost Xiaomi prostřednictvím své značky Redmi brzy na trh uvede nové chytré hodinky Redmi Watch 2. Mimo to byl poodhalen Redmi Smart Band Pro – levnější fitness náramek, který by měl konkurovat hlavně Huawei Watch Fit. Z dostupných obrázků si můžete všimnout právě podobného designu jako v případě náramku od Huawei.

Xiaomi Redmi Smart Band Pro poodhalen na několika snímcích

Představení tohoto chytrého náramku by mělo proběhnout ještě tento měsíc a krátce poté by se měl začít prodávat i v Evropě, alespoň to tvrdí server winfuture.de, který se zprávou o novém náramku přišel. Mělo by jít o levný chytrý náramek, který obdrží i několik funkcí z chytrých hodinek. Bohužel však prozatím nejsou k dispozici samotné parametry, ani cena.

Na internet unikly pouze marketingové rendery, které zařízení ukazují z několika stran. Všimnout se dá protaženého displeje, náramek vypadá jako širší a hranatější Xiaomi Mi Band 6. Větší spojitost s oblíbeným fitness náramkem by mohla být u softwaru, který alespoň z dostupných obrázků vypadá velice podobně. Vidět můžeme i to, že silikonový řemínek půjde jednoduše vyměnit. Senzor srdečního tepu je samozřejmostí u podobných zařízení.

