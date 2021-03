Redmi prý chystá nejlevnější herní telefon světa. Co o něm zatím víme?

Značka Redmi, momentálně napůl spadající pod společnost Xiaomi, je proslavená zejména výrobou a prodejem telefonů střední třídy za velmi příjemné ceny. Zejména řada Note, která se nedávno dočkala desáté generace, patří mezi obrovské taháky. Jak se ale zdá, Redmi míří i do vyšších výkonnostních a prémiových sfér. Na trh se mílovými kroky blíží i herní telefon s touto značkou, což nedávno potvrdil i šéf Redmi Lu Weibing.

K přístroji, který zatím oficiálně nemá oznámené jméno, už známe i několik specifikací. Přímo Weibing například zmínit výkonný procesor MediaTek Dimensity 1200. Z úniků jsme se pak dozvěděli, že historicky první Redmi herní telefon vsadí na OLED displej ze série Samsung E4. Na povrch vyplavala také cena, která by se prý měla pohybovat kolem dvou a půl tisíce yuanů, tedy cca 8 500 Kč. V takovém případě by šlo o rekordně levný herní mobil. Pokud tedy bereme ohled na to, do jaké kategorie přístroje řadí přímo výrobci.

